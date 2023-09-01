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Военное обозрение

Зеленский сообщил о планах производства совместно с британской компаний вооружений на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает вынашивать и анонсировать милитаристские полуфанстастические планы, согласно которым необходимые ВСУ вооружения западного образца рано или поздно должны начать производиться на территории Украины. Очередное пафосное заявление на эту тему украинский президент разместил в своем телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что встретился с генеральным директором крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльзом Вудберном. По словам украинского президента, предприятие уже начало работать на Украине, пока что, правда, открыв только офис. В планах Киева ни много ни мало локализация внутри страны производства британских гаубиц L119, американских М777 и даже шведских бронеавтомобилей CV90.

Лучшее оружие, которое в настоящее время помогает нашим воинам защищать Украину, должно производиться в Украине. Развитие нашего собственного оружейного производства является одним из главных приоритетов

— заявил президент Украины, добавив, что «заботится не только о безопасности своей страны, но всей Европы и свободного мира».

В мае Зеленский встретился с представителями британской BAE Systems. Стороны договорились начать работу по открытию офиса компании на Украине, а затем – по созданию мощностей по ремонту и производству продукции предприятия.

Как известно, украинские оборонные предприятия, как и почти вся промышленность страны, доставшиеся Киеву в наследство после распада СССР, за тридцать лет «независимости» в основном были разворованы, перепроданы или полностью прекратили работу. Еще хуже на Украине дело обстоит с инженерным персоналом, да и обычными рабочими, способными трудиться на современном западном оборудовании.

К тому же, в Москве неоднократно заявляли, что любое оборонное предприятие на Украине, в том числе построенное совместно с иностранцами, станет законной целью для ВС РФ. Сомнительно, что британские гражданские специалисты захотят работать в стране, погруженной в военный конфликт. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что и офис BAE Systems, в случае его открытия на территории Украины, может быть подвергнут ударам высокоточным оружием.

Так что очередное «планов громадье» от Зеленского можно поставить в один ряд с другими его популистскими заявлениями, явно адресованными внутренней аудитории. Как, в частности, было с анонсированным еще в прошлом году строительством на Украине совместно с турецкой компанией предприятия по производству БПЛА «Байрактар».

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
BAE Systems
M777
Минoбороны РФ
Проекты
CV-90
БПЛА
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