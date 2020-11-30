Бойцы волнового фронта

Станут ли подразделения радиоэлектронной борьбы самостоятельным родом войск

За последние пять лет отечественный ОПК создал более двух десятков новых систем радиоэлектронной борьбы, превосходящих зарубежные аналоги. В оснащенности войск РЭБ произошел переход от традиционных средств радиоподавления к средствам на инновационных решениях. Уровень оснащенности современными образцами РЭБ к концу 2020 года – свыше 70%. Все это позволяет войскам радиоэлектронной борьбы обеспечивать подразделения различных родов войск и видов вооруженных сил, помогать выходить победителями. Это обстоятельство не так давно отмечал и Верховный главнокомандующий. Российская техника РЭБ активно применяется в Сирии. Там она уверенно перехватывает управление дронами боевиков.

В Вооруженные силы России регулярно поступает техника РЭБ. В частности, комплекты возимых генераторов помех «Лесочек». По эффективности этот комплекс существенно превосходит отечественные и зарубежные аналоги: у новинки расширенный рабочий диапазон частот и более широкий спектр новых способов формирования помех.

Уникальные возможности «Лесочка» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, на автомобиле и даже в рюкзаке. У «Лесочка» высокая конфликтная устойчивость при применения противником средств радиоэлектронного подавления (РЭП) и наводящегося по излучению оружия.

Комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» – тоже новейший и высокомобильный – уже поступил на вооружение подразделений радиоэлектронной борьбы. Он предназначен не только для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, но и для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры радиопомех позволяют «ослепить» противника в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах, лишить его сотовой и транкинговой связи. Особенность этого комплекса в том, что у него есть системообразующая функция: он объединяет различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки (РЭР) в единую рабочую сеть. Это значительно повышает эффективность их применения. Разработчики внедрили в войсках систему поддержки принятия решений: без участия человека выстраивается оптимальный алгоритм выполнения задач, автономно распределяются ресурсы и функциональная нагрузка на каждую машину. Специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехосных автомобилях КАМАЗ.

В ходе одного из учений, установив на боевую технику малогабаритные станции помех «Лесочек», специалисты РЭБ создали подвижную закрытую радиозону. Во время движения колонны боевой техники предотвратили подлет БЛА с муляжом боевой гранаты, нейтрализовали условные радиоуправляемые фугасы, расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

Кстати, одна из основных задач подразделений РЭБ, часто во взаимодействии с радиолокационными пунктами, – обезвредить ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Личный состав радиолокационных подразделений обнаруживает летящие на минимальных и средних высотах БЛА и передает данные о них на комплексы РЭБ.

Предотвращает нападение ударных беспилотников и радиоэлектронный комплекс «Борисоглебск-2». Радиоразведка обнаруживает сигналы управления беспилотными летательными аппаратами в радиусе 30 км и более. По этим сигналам определяются координаты БЛА, летящих для нанесения воздушного удара. Автоматизированные станции помех комплекса «Борисоглебск-2» подавляют также каналы спутниковой связи.

Обилие различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха», сделало актуальным их сопряжение. Как пример – расчеты новейших систем радиоподавления «Поле-21» включаются в систему охраны важных объектов. Комплекс «Поле-21» интегрирован в систему дежурства групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ), основу которых составляют станции комплекса «Борисоглебск-2». Комплекс передатчиков помех космическим радионавигационным системам «Поле-21» позволяет создать сплошное управляемое помеховое поле.

К 2025 году войска получат уникальный комплекс РБ-109А «Былина». Им управляет искусственный интеллект. «Былина» самостоятельно сможет найти и классифицировать цели, определить, какими средствами подавить технику связи, другие радиоэлектронные средства.

Оборудование «Былины» на пяти грузовиках после развертывания автоматически устанавливает связь со штабом, пунктами управления батальонов, рот, с отдельными станциями РЭБ, выясняет оперативную обстановку в районе: распознает радиостанции, системы связи, РЛС, самолеты ДРЛО, спутники противника, даже маломощные радиостанции диверсантов.

Средства РЭБ имеют специализацию. «Дивноморье» подавляет локаторы и бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и БЛА, создает помехи бортам ДРЛО, защищает от радиолокационного обнаружения объекты в радиусе несколько сотен километров. Комплекс «Мурманск-БН» подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тыс. км, отсекает связь аэродинамических целей и штабов противника.

«Москва», «Красуха-2» и «Красуха-4» борются с авиационными радиолокаторами, техникой связи и передачи информации. Вместе они образуют помеховый комплекс для всех летательных аппаратов. «Москва» обнаруживает противника, определяет тип и характеристики его средств РЭБ. «Красуха-2» борется с самолетами ДРЛО, «Красуха-4» ставит помехи остальным типам летательных аппаратов.

Новости РЭБ за рубежом

За рубежом военные также заинтересованы в развитии сферы радиоэлектронной борьбы. ВМС США летом 2020 года испытали два прототипа системы РЭБ нового поколения NGJ. Новые системы планируется принять на вооружение в 2022 году. Они заменят устаревшие ALQ-99 Tactical Jamming System – их используют сегодня самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Новые системы работают в нижнем диапазоне частот, предназначены для постановки помех радиолокационным станциям ПВО – в частности, РЛС наведения зенитных ракет, некоторых системам связи. Системы РЭБ в подвесном контейнере получили обозначение NGJ-LB.

Еще в 2016 году британская компания BAE Systems по заказу Агентства перспективных оборонных исследований США начала разрабатывать «умную» систему РЭБ для боевых самолетов: проект ARC – адаптивное противодействие радарам. Система будет самообучающейся и сможет ставить помехи даже перспективным радиолокационным станциям с изменяемой рабочей частотой.

Аппаратура РЭБ стала приоритетом и в программе модернизации истребителя F-35.

Украинские силовики посчитали, что необходимо дать отпор применяемому, по их мнению, Россией на Донбассе комплексу Р-330Ж «Житель». Против него командование СПУ выставляет украинский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330УМ «Мандат-Б1». Он предназначен для обнаружения и радиоподавления линий связи с фиксированными и перестраиваемыми рабочими частотами в диапазоне от 1,5 до 1000 Мгц. Дальность действия этого средства РЭБ из четырех типов станций оценивается в 60 км.

«Мандат-Б1» принят на вооружение украинской армии в 2014 году, однако поставки в войска затормозились: производитель оружия, компания «Топаз», находится в Донецке. И производство пришлось организовать на запорожской «Искре».

Р-330УМ «Мандат-Б1» и Р-330Ж «Житель» относятся к одному семейству советских (российско-украинско-белорусских) систем РЭБ.

Новый род войск?

Среди части российских военных крепнет мнение, что из частей и подразделений РЭБ в недалеком будущем может быть создан отдельный род войск. Как ВДВ, например, или РВСН. Сегодня РЭБ – один из важнейших видов обеспечения вооруженных сил. Успех военных действий определяется устойчивостью управления. А техническую основу этого управления составляют радиоэлектронные системы и средства.

Группировки сил и средств РЭБ создают сплошное помеховое поле на операционных направлениях. Это позволяет прикрыть объекты от средств воздушного нападения и провести радиоэлектронное блокирование объектов противника. Комплексное применение большого числа средств РЭБ используется при отражении массированного ракетно-авиационного удара и нанесения массированного огневого удара.

Маневр силами и средствами РЭБ в нескольких районах одновременно, на направлениях главных усилий, противодействие техническим средствам разведки и обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств группировок войск – все это также способствует успеху операции.

Средства РЭБ работают в едином информационно-телекоммуникационном пространстве. Их функции – радиоэлектронное подавление каналов передачи информации, внедрение «интеллектуальных» помех в автоматизированные системы управления войсками и оружием противника, радиоэлектронная защита информации своих технических средств передачи (и обработки) данных от разрушения, искажения, разведки и утечки по техническим каналам. РЭБ может сорвать навигацию носителей высокоточного оружия и тем самым снизить вероятность поражения критически важных объектов.

Появление глобальных сетей обмена информацией диктует необходимость создания принципиально новых систем и средств, способных эффективно нейтрализовать информационное и технологическое преимущество противника.

Анализ военных конфликтов последних лет подсказал основные направления развития войск РЭБ: создание роботизированных средств, повышение пропускной способности средств и комплексов РЭП, дезорганизация систем связи и передачи данных, борьба с роботизированными системами ВВТ и высокоточного оружия, срыв навигационно-временного обеспечения, активное противодействие средствам радио- и радиотехнической разведки.

Развитие системы РЭБ признано приоритетной задачей на государственном уровне. Это значит дальнейшее ускоренное перевооружение войск. В современной технике РЭБ применяются геоинформационные системы. Они позволят сократить время оперативно-тактических расчетов в три-пять раз. Внедряется технология искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Благодаря искусственному интеллекту полнота и достоверность вскрытия радиоэлектронной обстановки повышаются вдвое. Интеллектуальность средств РЭБ позволяет подавить электронику противника, не мешая своей.

Силы и средства РЭБ сегодня входят в стратегическую систему радиопомех, Единую систему комплексного технического контроля. В каждом военном округе есть бригада РЭБ, на каждом флоте – специальные центры. Есть силы объединений и соединений видов и родов войск вооруженных сил. Основу войск РЭБ составляют соединения, воинские части и подразделения постоянной боевой готовности.

Управление начальника войск РЭБ Вооруженных сил России – главный радиочастотный орган Минобороны. Его задачи – обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, международно-правовая защита военных РЭС, планирование применения радиочастот и конверсии радиочастотного спектра. Специалисты РЭБ отстаивают интересы России в Международном союзе электросвязи на Всемирной и региональных конференциях радиосвязи.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.