В США засомневались в способности Украины вовремя нарастить мощности (The New York Times, США)

NYT: Киев решил нарастить производство оружия, но на это потребуется время

Киев решил нарастить собственное производство вооружений, пишет NYT. Сейчас ВСУ зависят от оборонных предприятий Запада, что уже привело к "снарядному голоду", поэтому Украина и озаботилась восстановлением своего ВПК. Однако на это у нее совсем нет времени, отмечает автор статьи.

Киев намерен самостоятельно производить оружие для борьбы с Россией. Но для этого нужно время, которого у Украины нет.

Когда Россия два года назад начала спецоперацию на Украине, в арсенале ВСУ была лишь одна самоходная гаубица "Богдана". Но это единственное орудие, сделанное на Украине в 2018 году под снаряд натовского калибра, в первые дни боевых действий оказалось настолько эффективным, что его перевозили с одного участка фронта на другой по всей стране, от северо-восточного города Харькова до юго-западного побережья Черного моря.

Сейчас украинская военная промышленность производит по восемь самоходных гаубиц "Богдана" ежемесячно. И хотя официальные лица не сообщают, сколько всего таких артиллерийских систем произведено, наращивание мощностей говорит о возможном подъеме в местной отрасли по производству вооружений.

Это происходит в очень важный момент. Россия, работая круглосуточно, увеличила производство вооружений в четыре раза. Украинские войска теряют территории на ключевых участках фронта. Так, в феврале они сдали город Авдеевка. Тем временем американский пакет военной помощи "завис" в конгрессе. И хоть европейские оборонные компании потихоньку налаживают производство на Украине, американцы пока не намерены открывать там свои предприятия в условиях военного времени.

Многие согласны с тем, что Украине нужно перестраивать свою военную промышленность, чтобы ее армия в предстоящие годы не зависела от Запада, который порой не очень-то торопится поставлять свои современные системы вооружений, включая средства ПВО, танки и ракеты большой дальности. Пока непонятно, можно ли это сделать своевременно, чтобы переломить ход боевых действий, тем более что без дополнительной военной помощи со стороны США добиться этого будет еще труднее.

Но украинские военные инженеры уже продемонстрировали свои удивительные навыки и умения: они модернизируют устаревшие образцы вооружений и увеличивают их огневую мощь, используя подручные средства. Только за прошлый год оборонные предприятия Украины построили в три раза больше бронемашин, чем до начала конфликта с Россией, а также в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет. Об этом сообщается в украинских правительственных документах, с которым удалось ознакомиться репортерам New York Times.

Согласно прогнозам, объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом году увеличатся в восемь раз — со 162 миллионов до 1,3 миллиарда долларов. Таковы данные анализа украинского военного бюджета на период до 2030 года, проведенного военно-аналитической фирмой Janes. Военные закупки в 2023 году увеличились до рекордного объема за последние 20 лет и составили почти десять миллиардов долларов. В довоенное время они составляли менее миллиарда долларов в год.

"Мы говорим, что смерть врагу начинается с нас", — заявил в прошлом месяце министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, давая интервью в своем кабинете, расположенном в неприметном кирпичном здании, затерявшемся среди киевских ресторанов и жилых домов.

"Мы намерены показать, что не сидим сложа руки и не ждем, когда к нам придет помощь, — сказал Камышин. — Мы стараемся сами налаживать производство".

Некоторые образцы вооружений производить на Украине оказалось довольно сложно. Среди них артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, которые очень нужны на поле боя. Но для их производства нужно импортное сырье и лицензионные права от западных производителей или правительств. По словам Камышина, отечественное производство 155-миллиметровых снарядов "на подходе", однако министр не уточнил, когда оно начнется.

Когда-то украинская военная промышленность была главным поставщиком вооружений для Советского Союза. Но после того, как страна в 1991 году провозгласила независимость, она существенно ослабла за тридцать лет бюджетных сокращений. В этом году украинское правительство планирует потратить около шести миллиардов долларов на оружие отечественного производства, в том числе на один миллион беспилотников. Однако Камышин заявляет: "Мы можем производить больше, но нам не хватает средств".

Преодолеть долгий период упадка непросто. Например, чтобы заново запустить производство САУ 2С22 "Богдана", властям пришлось искать конструкторов и инженеров, участвовавших в ее создании. Многие из них занимались на Украине низкоквалифицированной работой, выполняя военные задачи.

К июню 2022 года украинские войска уже использовали "Богдану", имеющую дальность стрельбы 48 километров, для уничтожения российских средств ПВО в боях за остров Змеиный в Черном море (Россия вывела войска с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора" по вывозу зерна с Украины. "Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря", — заявило Минобороны РФ. — Прим.ИноСМИ).

"Это была большая неожиданность для русских, — рассказал офицер спецназа майор Мирослав Гай, участвовавший в захвате острова. — Они не могли понять, как можно использовать артиллерию на таком удалении".

Европейские политические лидеры, встревоженные ослаблением американской поддержки, и руководители компаний, увидевшие новые экономические возможности, содействуют созданию новых производственных предприятий ВПК на Украине, хотя пройдет еще несколько лет, прежде чем первые образцы военной техники и вооружений появятся на поле боя.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall и турецкий изготовитель дронов Baykar строят на Украине производственные предприятия. Министр обороны Франции заявил в марте, что три французские компании, занимающиеся изготовлением беспилотников и военной техники для ведения боевых действий на суше, близки к подписанию аналогичных соглашений. В прошлом месяце Берлин и Париж объявили о создании оборонным концерном KNDS совместного предприятия на Украине, которое будет производить запасные части для танков и гаубиц, а со временем и сами системы вооружений целиком.

По словам экспертов, украинские военные разместили зенитные системы вокруг самых важных оборонных предприятий по производству оружия. Скорее всего, заводы иностранных фирм будут строить в основном на западе Украине, подальше от линии фронта. Но и их тоже станут прикрывать средства ПВО.

Директор украинского направления британского оборонного подрядчика BAE Systems Кристиан Сиэр (Christian Seear) сообщил, что даже первые пробные шаги зарубежных производителей подают "критический сигнал — что можно прийти на Украину и начать там производство".

По словам Сиэра, BAE Systems намерена производить оружие на Украине в будущем, а сейчас она сосредоточилась на ремонте поврежденной в боях техники на украинских предприятиях, чтобы быстрее возвращать ее на фронт. BAE Systems создает очень многие образцы вооружений, применяемых в ходе наземных боевых действий на Украине, в том числе, гаубицы M777 и "Арчер", боевые машины пехоты "Брэдли" и CV90, а также танки "Челленджер 2".

"Мы хотим, чтобы эта техника и дальше применялась в боях, и нам становится ясно, что ее больше нельзя ремонтировать и обслуживать в соседних странах, — сказал Сиэр. — Когда идет длительная война на истощение, недопустимо отправлять за сотни километров большое количество высококачественных и надежных гаубиц".

По словам украинских и американских официальных лиц, на сегодня ни один крупный производитель оружия из США не изъявляет желание открыть производственные линии на Украине. Но в последнее время некоторые высокопоставленные руководители из таких компаний посещают Киев и встречаются с Камышиным и прочими чиновниками. А администрация Байдена провела в декабре серию встреч с участием представителей украинского руководства и американских военных подрядчиков.

Помочь Украине в восстановлении оборонной промышленности важно еще и потому, что республиканцы заблокировали в конгрессе пакет военной и финансовой помощи для Киева на 60 миллиардов долларов. Правда, спикер палаты представителей республиканец из Луизианы Майк Джонсон недавно подал сигнал о том, что он ищет политически приемлемое решение, чтобы поставить вопрос о помощи на голосование.

Тем не менее бюрократическая паутина в Киеве грозит затормозить усилия ряда инвесторов, которые пытаются протолкнуть свои предложения в трех министерствах: обороны, цифровой трансформации и по вопросам стратегических отраслей Александра Камышина.

"Мы пытаемся понять, как совместить все это, как все это будет работать вместе", — сказал бывший посол в Киеве Уильям Тейлор (William B. Taylor), ныне возглавляющий усилия Американского института мира по налаживанию связей между оборонными компаниями США и Украины.

"У американских компаний есть множество возможностей для вложения средств в других странах мира, — сказал Тейлор. — Но здесь на кону стоят американские национальные интересы, и поэтому мы предпринимаем дополнительные усилия по налаживанию таких контактов".

Поскольку ВСУ остро нуждаются в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, Тейлор предлагает сначала создать совместное предприятие между украинскими и американскими фирмами, которое могло бы сосредоточиться на наращивании производства именно таких боеприпасов.

Европейские производители уже прилагают усилия в данном направлении.

"Если европейцы наладят производство в обещанных объемах, то, я думаю, со временем мы решим проблему снарядного голода", — рассказал в опубликованном в пятницу интервью украинским государственным СМИ командующий вооруженными силами Украины Александр Сырский.

До окончания вооруженного конфликта украинским производителям запрещено поставлять оружие на экспорт, однако Камышин полон энтузиазма и желания посоперничать с зарубежными изготовителями вооружений.

Этот напористый оратор с козлиной бородкой и прической украинских казаков — один из тех, кого Тейлор называет новым поколением украинских лидеров. Камышину всего 39 лет, и он быстро взобрался по служебной лестнице.

После назначения на должность министра в марте 2023 года Камышин посетил почти все украинские предприятия по производству вооружений. Он заявил, что считает необходимым капитально перестроить эту отрасль. Кое-где рабочие трудятся в полуразрушенных цехах, в других местах сборка ракет производится вручную.

По словам министра, теперь производственные предприятия работают более спокойно и успешно, однако он ежедневно получает свежую информацию о важнейших сборочных линиях, чтобы быстро выявить перебои в работе и оперативно их устранить.

"Мы делаем вещи быстрее и дешевле, и они работают", — сказал Камышин, давая интервью. Но это была в большей степени рекламная акция по продвижению военной техники отечественного производства, а также дискуссия на тему зарубежных инвестиций.

"Когда-нибудь мы вступим в НАТО, — уверенно заявил он. — Так что, если вы будете закупать у нас, вы нарастите свои возможности, и когда-нибудь это станет частью общего потенциала. Так почему бы вам не вложиться в этот совместный потенциал?"

Автор: Лара Джейкс (Lara Jakes)

Свой материал для статьи предоставили Владислав Головин и Александра Миколишина.