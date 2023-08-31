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Названо основное условие при выборе между ПВО и РЭБ для уничтожения БПЛА

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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

Применение систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи гражданских объектов опасно и несет угрозу мирному населению. Поэтому, когда объекты находятся в черте города, применяются только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Есть четкое разграничение применения комплексов ПВО и РЭБ, особенно в условиях городской или сельской застройки. Когда речь о гражданских объектах, где присутствуют гражданские лица, огневые средства подавления не применяются. Это связано с тем, что падение беспилотников, которые могут содержать взрывчатые вещества, на гражданские объекты опасно», — сказал Леонков.

Кроме того, по его словам, существует также угроза осколочного воздействия: часть осколков ракеты, запущенной ПВО, летит на поражение беспилотника, но часть может случайно упасть на граждан. Поэтому, когда рассматривается вопрос обороны городов, беспилотники пытаются сбивать огневыми средствами еще на подлете.

«А вот когда они уже миновали красную черту, применяются комплексы РЭБ, которые являются единственно эффективным средством. Они подавляют систему управления беспилотником, и он, лишившись необходимых функций, падает. Если самолетного типа — по планирующей траектории, вертолетного — по крутому пике», — заключил специалист.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины устроили массовый налет дронов на территорию России. Беспилотники фиксировались в семи регионах страны — Московской, Псковской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях, а также в Севастополе.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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