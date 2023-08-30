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Военное обозрение

Глава украинской службы спецсвязи заявил о планах по созданию за год полноценной армии дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Украина рассчитывает в сжатые сроки создать полноценную армию дронов. Об этом заявил руководитель государственной службы специальной связи Юрий Щиголь.

По его словам в течение суток боевых действий украинские войска теряют от 40 до 45 различных дронов. При том уровне производства и поставок, который есть сейчас, компенсировать потери, по утверждению Щиголя, невозможно.

Щиголь:

Такого количества никто не производит ни на украинской территории, ни в мире.

При этом, по словам украинского госчиновника, Киев делает всё возможное для расширения производства беспилотников различного типа. Также, по его словам, идут постоянные переговоры с зарубежными партнёрами о поставках дронов.

Щиголь:

Мы планируем за год произвести и купить 200 тысяч дронов различного типа.

Стоит отметить, что с начала СВО Украина аккумулировала на своей территории десятки тысяч дронов. Подавляющий процент из них – дроны иностранного производства. К настоящему моменту львиная доля этих беспилотных средств войсками киевского режима потеряна. Однако режим старается постоянно пополнять свои арсеналы беспилотников, в том числе и для нанесения ими ударов по территории так называемых «старых» регионов России.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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