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Появление на вооружении воздушных сил Украины самолетов-истребителей американского производства F-16 даст целый ряд преимуществ. Плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 перечислил экс-советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам политика, Украина получит «предпоследнюю модернизацию» данного самолета, с противокорабельными ракетами дальностью полета до 220 километров. Эти ракеты находятся в объявленном Нидерландами пакете военной помощи, и, как отмечает бывший советник офиса Зеленского, с их помощью можно будет наносить удары по кораблям в районе Севастополя. О российских ответах на попытки подобных действий он, естественно, распространяться не стал.

Кроме того, самолеты F-16 позволят более результативно применять противорадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас прикрепляют к самолетам советского производства. Легче можно будет применять и высокоточные бомбы GBU. Отдельно политик упомянул связь с другими системами, включая спутники.

Однако, по утверждению экс-советника офиса Зеленского, есть у F-16 и недостатки. Например, российские истребители Су-35 «стреляют и видят дальше». Кроме того, у F-16 слабоват радар. Но ВСУ, в любом случае, рассчитывают на значительное улучшение своего положения после передачи самолетов. Впрочем, такие же надежды были и на РСЗО HIMARS, и на ЗРК Patriot, и на танки Leopard.

В настоящее время уже началось обучение эксплуатации F-16 примерно 70 украинских летчиков. Западные страны также готовят обслуживающий персонал – техников и механиков, которым предстоит осуществлять подготовку самолетов к вылетам, заниматься их непосредственным техническим обслуживанием.