Войти
Военное обозрение

Экс-советник Офиса президента Украины перечислил плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 и рассказал о недостатках этого самолета

368
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Появление на вооружении воздушных сил Украины самолетов-истребителей американского производства F-16 даст целый ряд преимуществ. Плюсы передачи ВСУ истребителей F-16 перечислил экс-советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам политика, Украина получит «предпоследнюю модернизацию» данного самолета, с противокорабельными ракетами дальностью полета до 220 километров. Эти ракеты находятся в объявленном Нидерландами пакете военной помощи, и, как отмечает бывший советник офиса Зеленского, с их помощью можно будет наносить удары по кораблям в районе Севастополя. О российских ответах на попытки подобных действий он, естественно, распространяться не стал.

Кроме того, самолеты F-16 позволят более результативно применять противорадиолокационные ракеты Harm, которые сейчас прикрепляют к самолетам советского производства. Легче можно будет применять и высокоточные бомбы GBU. Отдельно политик упомянул связь с другими системами, включая спутники.

Однако, по утверждению экс-советника офиса Зеленского, есть у F-16 и недостатки. Например, российские истребители Су-35 «стреляют и видят дальше». Кроме того, у F-16 слабоват радар. Но ВСУ, в любом случае, рассчитывают на значительное улучшение своего положения после передачи самолетов. Впрочем, такие же надежды были и на РСЗО HIMARS, и на ЗРК Patriot, и на танки Leopard.

В настоящее время уже началось обучение эксплуатации F-16 примерно 70 украинских летчиков. Западные страны также готовят обслуживающий персонал – техников и механиков, которым предстоит осуществлять подготовку самолетов к вылетам, заниматься их непосредственным техническим обслуживанием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
Patriot ЗРК
Су-35
Похожие новости
21.07.2023
Потомки римлян воевать не любят
31.05.2023
Украинцы знают: лишь одно удерживает их от неминуемого поражения. И вот что
22.05.2023
Названа истинная причина нежелания США передавать Киеву истребители F-16
13.02.2023
На что способен ЗРК «Patriot»?
15.11.2017
Неоткрытые острова
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России