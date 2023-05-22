Названа истинная причина нежелания США передавать Киеву истребители F-16

США не хотят давать F-16 Киеву, опасаясь испортить самолётам репутацию из-за потерь

США не хотят давать истребители F-16 Киеву, опасаясь испортить этим самолётам репутацию из-за боевых потерь. Одним из аргументов для американцев против поставок данной техники Украине стала неудача, которую недавно потерпела хваленая система ПВО Patriot, пишет MWM.

Украинское правительство несколько месяцев призывало западные страны предоставить ему истребители F-16, и Соединенные Штаты столкнулись с растущим давлением со стороны своих европейских союзников, настаивавших на том, чтобы Вашингтон одобрил передачу этих самолетов украинским ВВС. Хотя в настоящее время на смену F-16 приходят более новые истребители пятого поколения F-35, он несколько десятилетий был основным истребителем, стоявшим на вооружении у большинства стран-членов НАТО, а также у ключевых союзников Америки за пределами Европы, таких как Южная Корея и Израиль. Считается, что F-16 является наиболее подходящим для Украины западным истребителем: во-первых, этих самолетов достаточно много, а во-вторых, его эксплуатация и техническое обслуживание обходятся заметно дешевле, чем у таких его альтернатив, как Eurofighter или F-18. Великобритания взяла на себя роль лидера западного мира в вопросе расширения поставок различных видов вооружений Украине, а также стала первой страной, взявшей на себя обязательство предоставить Киеву ракеты дальнего действия, танки западного производства и даже боеприпасы с обедненным ураном. Британский премьер-министр Риши Сунак продолжил эту линию, решительно призвав отправить Украине истребители F-16. Кроме того, на раннем этапе конфликта Великобритания вместе с Польшей даже выражали желание отправить своих военных на линию фронта, чтобы те могли непосредственным образом воевать против российских сил.

Другие европейские страны, в частности Нидерланды и Норвегия, тоже активно выступают за поставки F-16 на Украину, а Франция согласилась провести обучение украинских пилотов. Сообщается, что многие европейские страны оказывают на Соединенные Штаты все больше давления, чтобы заставить их одобрить передачу F-16 Киеву, потому что, даже если эти самолеты будут взяты не из собственных запасов Америки, для передачи истребителей F-16, состоящих на вооружении других государств, требуется разрешение Вашингтона. Неизбежное истощение украинских наземных ПВО, крайне ограниченные возможности Запада по их восполнению и тот растущий потенциал, который российская военная авиация демонстрирует на поле боя, стали теми факторами, которые побуждают сторонников Киева настаивать на срочной модернизации его военно-воздушных сил.

Согласно сообщениям, поступавшим из множества разных американских источников, включая New York Times, Соединенные Штаты не позволяли своим европейским партнерам обучать украинских пилотов управлению F-16, хотя Нидерланды и Норвегия выразили готовность передать свои более старые истребители украинским ВВС. Возможно, ключевой причиной такого расхождения в позициях Соединенных Штатов и европейцев является то, что Америка по-прежнему очень заинтересована в успешной реализации программы F-16 – не только потому, что этот истребитель еще несколько десятилетий будет служить основой ВВС США, но и потому, что Америка продолжает отправлять модернизированные варианты истребителей этого класса на экспорт по цене в сотни миллионов долларов за самолет. Между тем Великобритания и Франция не используют F-16, а Норвегия, Нидерланды и другие европейские страны близки к тому, чтобы полностью вывести эти истребители из эксплуатации и заменить их на F-35 – Норвегия стала первой, кто сумел добиться этого в январе 2022 года. То есть, если истребители F-16 будут отправлены на Украину, наибольшему риску будут подвергаться Соединенные Штаты. Речь не только о риске попадания истребителей и их технологий в руки россиян, как это случилось с другой военной техникой западного производства. Существует гораздо более существенная вероятность того, что Россия будет массово уничтожать эти истребители как в ходе ударов по аэродромам, так и в ходе воздушных столкновений, что крайне негативно отразится на репутации F-16.

F-16 – легкий однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах в качестве более легкого и дешевого аналога тяжелого F-15, который в то время представлял собой элиту ВВС США. В условиях столкновений с российскими ВВС высока вероятность того, что истребители этого класса будут демонстрировать довольно низкую живучесть из-за отсутствия технологий малозаметности, а также из-за ограниченной способности поражать такие высококлассные российские тяжелые самолеты, как Су-35, МиГ-31 и Су-57. В воздушных боях победителями с гораздо большей вероятностью будут российские самолеты, а способность сбивать американские F-16 существенно повысит престиж российских ВВС и российского оборонного сектора, который совсем недавно заметно выиграл в результате уничтожения главного натовского зенитного ракетного комплекса "Патриот", которое произошло 16 мая. Хотя более новые варианты F-16, а именно модель Block 70/72, потенциально могут противостоять некоторым новейшим российским истребителям, пока число таких самолетов слишком мало для создания даже одной эскадрильи. Очень высокая стоимость этих новых F-16 – по 120 миллионов за один самолет – тоже делает их поставки невозможными. Стоит также учесть не слишком большие масштабы их производства и множество еще не выполненных заказов, в основном от Тайваня. То есть поставка этих новых модификаций Украине практически исключена.

Более старые F-16, оснащенные устаревшими РЛС с механическим сканированием и не предусматривающие применение ракет нового поколения, таких как AIM-120D, скорее всего, проявят себя крайне слабо, если их отправят на Украину – даже если им придется сталкиваться с российскими истребителями один на один и если они не будут в численном меньшинстве. Угроза со стороны российских ракетных комплексов "земля-воздух" большой дальности, которые продемонстрировали способность сбивать истребители четвертого поколения над самой столицей Киевом, выпуская ракеты с баз на территории Белоруссии, еще больше ограничит оперативные возможности F-16 из-за того, что те не оснащены технологиями малозаметности. В результате, если американские F-16 будут переданы Украине, Соединенные Штаты могут многое потерять – учитывая, что будущие заказы на самолеты этого класса уже находятся под вопросом, а репутация американских ВВС имеет решающее значение, особенно на таких театрах военных действий, как Восточная Азия. Приоритеты европейских союзников Америки, которые в гораздо большей степени сосредоточены на России, зачастую совсем иные.