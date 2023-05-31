Украинцы знают: лишь одно удерживает их от неминуемого поражения. И вот что

The Atlantic: украинцы знают, что без помощи США они обречены на неминуемое поражение

Украинцы прекрасно понимают, что без поддержки США их страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, пишет журналистка The Atlantic Кори Шейк. Киев полностью зависит от Вашингтона. Однако заявления Байдена о продолжении помощи — это, видимо, пустая риторика, отмечает автор.

Американский президент пообещал Украине помогать "сколько потребуется, во что бы то ни стало". Но из страха перед эскалацией Вашингтон принимает решения, которые могут затянуть боевые действия.

"Язык эскалации — это язык оправданий". Так украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмахивается от опасений, что оказываемая его стране помощь может спровоцировать Москву на конфликт со странами НАТО или на применение ядерного оружия. Государство, которое больше всех обеспокоено возможным распространением "российской агрессии" за пределы Украины, с наименьшей долей вероятности может стать ее жертвой: это Соединенные Штаты Америки.

Администрация Байдена делает недвусмысленные политические декларации. Президент неоднократно публично заявлял, что США будут помогать Украине "сколько потребуется, во что бы то ни стало". Президенту хочется заработать политические дивиденды на том, что он героически помогает "делу добра" на Украине и противостоит "злу", каким является Россия. Но политика его администрации намного нерешительнее, чем может показаться из смелых заявлений Байдена.

Во время недавней поездки в Киев по линии инициативы "Обновление демократии" (Renew Democracy Initiative, организация, занимающаяся выявлением и устранением угроз свободе в США и во всем мире, — Прим. ИноСМИ) я беседовала с украинскими официальными лицами и с простыми людьми. Мои собеседники прекрасно понимают, что страна полностью зависит от американского оружия, финансовой помощи и усилий руководства США по консолидации международной поддержки, и выражают благодарность за все, что делают Соединенные Штаты. Большинство из них хорошо знают, что Киев проиграл бы этот вооруженный конфликт, если бы Вашингтон не удерживал украинскую экономику от коллапса, не вооружал его солдат и не делился разведданными для защиты руководства и населения от ударов Москвы. Официальные лица были осторожны в своих высказываниях и говорили о США в целом, не выделяя администрацию Байдена и не вдаваясь в подробности американской внутренней политики.

Однако министры иностранных дел и обороны признались, что "первый ответ на любую просьбу, который дают США, это нет". Так отвечали все три последние президентские администрации: никаких ракет Javelin, никаких ракет Stinger, никакого членства в НАТО, никаких F-16, никакого оружия, способного бить по российской территории, никаких танков, никаких ЗРК Patriot, никаких HIMARS, никаких ATACMS. И до этой недели — снова никаких F-16, даже если они не американские.

Администрация Байдена выдвигает три аргумента против киевских запросов. Первый и самый пренебрежительный из них, цитируем президента: "Украине сейчас не нужны F-16". <...>

Далее, Пентагон настаивает, что освоить запрашиваемые системы вооружений будет исключительно сложно, и на это уйдет много времени. Такие аргументы потеряли свой смысл, когда украинцы в ускоренном порядке прошли учебную программу, сделав это намного быстрее американских солдат, которые регулярно переучиваются на другие системы. Солдаты ВСУ успешно осваивают и применяют на поле боя многочисленные системы вооружений, предоставляемые самыми разными странами.

Но у администрации есть еще один довод против украинских просьб, который звучит убедительнее. Хотя президент утверждает, что американская помощь не ограничена ни объемами, ни временем, она не бесконечна. А Киев просит дорогое оружие, которого мало. Например, после поставки Украине 20-ти HIMARS у США осталось всего 410 таких систем и 220 РСЗО M270 (на гусеничном ходу). Кажется, что это много, но это не так, если представить себе интенсивность боевых действий и численность войск США, которые будут задействованы в войне с Китаем. Да и затраты очень серьезные, даже для Вашингтона. Та модель, которую просит Киев, стоит 15 миллионов долларов, а Украина хочет получить 120 единиц такой техники для защиты своего воздушного пространства. Причина, по которой Киев отдал предпочтение истребителю F-16, заключается в том, что таких самолетов много у стран-союзниц, они находятся на вооружении не только у США.

Щедрое заявление о том, что Америка будет помогать Украине всем необходимым "сколько потребуется, во что бы то ни стало", характерно для великодушной президентской риторики. Оно похоже на обещания США отправить свои войска воевать за Тайвань, хотя для такой войны нет военного бюджета, способного привести к победе. Или на строки из стратегии национальной безопасности с ее обязательствами о солидарности с союзниками, хотя Соединенные Штаты проводят ограничительную экономическую политику, которой эти самые союзники недовольны.

По понятным причинам наибольшие опасения у администрации Байдена вызывает угроза эскалации с применением Россией ядерного оружия. Украинцы упорно не верят в такую перспективу, считая, что тактические ядерные удары не соответствуют целям Москвы. Беспокоясь об использовании атомного оружия больше, чем потенциальные жертвы такого удара, и подталкивая Киев к неприемлемым действиям во избежание таких рисков, американцы на самом деле лишь усиливают ядерную опасность. Вместо этого Соединенные Штаты могут укрепить силы сдерживания. <...>

Истинный минус зацикленности администрации Байдена на эскалации состоит в том, что она затягивает конфликт. Бывший министр обороны США Роберт Гейтс (Robert Gates) сказал: "Решение о поставке F-16 можно было принять еще полгода назад. По правде говоря, если бы они начали подготовку летчиков на F-16 шесть месяцев назад, обученные пилоты смогли бы сесть в кабины самолетов уже этой весной". Наши колебания показывают России, что, продолжая боевые действия на Украине, она сможет переждать нас. Этот урок она выучила, наблюдая, как США выводили свои войска из Ирака и Афганистана.

Когда лидер свободного мира тревожится больше, чем руководители Польши, Дании, Франции, Швеции, Нидерландов и Британии, это выглядит не слишком хорошо. Эти страны уже рассматривают вопрос о передаче Украине истребителей и об обучении летчиков. А ведь они под большей угрозой российского удара <...>, чем Соединенные Штаты.

Автор: Кори Шейк (Kori Schake)