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Независимое военное обозрение

Потомки римлян воевать не любят

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Румынский военнослужащий на выпущенном по советской лицензии бронетранспортере БТР-70. Фото с сайта www.defense.ro
Румынский военнослужащий на выпущенном по советской лицензии бронетранспортере БТР-70. Фото с сайта www.defense.ro.

Румыния демилитаризуется быстро и самостоятельно

Многие государства, входящие в Североатлантический Альянс, поставляют вооружение в адрес Украины, для того чтобы она могла бороться с «российской агрессией». Никакой военной помощи Киев от Бухареста не получает, поскольку последний не имеет для этого реальных возможностей – слишком сильно устарела почти вся имеющаяся в его распоряжении боевая техника.

Есть и еще один интересный момент. В ходе обеих мировых войн Румыния продемонстрировала, что ее лучше иметь противником, чем союзником. Оказавшись после Второй мировой в советской сфере влияния и став членом Организации Варшавского договора (ОВД), она это в очередной раз подтвердила, хотя ни с кем уже не воевала.

ДИССИДЕНТ ОВД

С начала 1950-х годов в Вооруженные силы Румынии поступали советские танки Т-34–85, самоходки СУ-100 и ИСУ-152, бронетранспортеры БТР-152, 122-мм гаубицы М-30 и чехословацкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) М-51, бомбардировщики Ил-28, истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19. Кроме того, СССР вернул Румынии корабли ее ВМС, захваченные в качестве трофеев в 1944 году.

В 1960-е годы Бухарест получил оперативно-тактические ракеты (ОТР) Р-17 и тактические ракеты (ТР) «Луна», 240-мм минометы М-240, 18 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75, до 100 зенитных орудий и зенитных самоходных установок (ЗСУ), почти 300 истребителей МиГ-21 и 40 штурмовиков Су-7Б, 12 торпедных катеров пр. 123, а затем 6 ракетных катеров пр. 205.

При этом в силу различных причин отношения между Москвой и Бухарестом стали заметно портиться. Пребывание Румынии в «социалистическом содружестве» быстро становилось чисто формальным, Бухарест превратился в своеобразного «диссидента» Варшавского договора. Румыния оказалась единственным членом этой организации, отказавшимся направить войска в ЧССР в августе 1968 года, и начала строить собственный ВПК. Была предпринята даже безуспешная попытка создать собственное ядерное оружие.

Впрочем, на открытый разрыв с Москвой Бухарест не пошел, поэтому поставки боевой техники из СССР продолжались. Но в Москве не могли не замечать «диссидентство» Бухареста, к тому же Румыния не граничила ни с одной страной – членом НАТО. Поэтому наиболее современную технику она не получала либо получала позже других членов ОВД и в гораздо меньших количествах.

Так, только в начале 1970-х в Румынию начались поставки уже далеко не новых на тот момент танков Т-55. Всего их было приобретено примерно 850. В конце 1970-х Румыния начала выпускать собственный вариант этого танка TR-580 (он же TR-77; было изготовлено 415 таких танков).

В начале 1970-х в стране началось лицензионное производство советского БТР-60ПБ (под названием ТАВ-71, всего было выпущено около 1,9 тыс. машин этого типа), затем БТР-70 (ТАВ-77, более 160 машин), а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2» (под названием СА-94). Началось строительство боевых кораблей (корветов) и катеров по собственным проектам – впрочем, с советским вооружением.

В 1970-е годы от открыто враждебного Москве в ту пору Пекина Румыния получила 14 бомбардировщиков Н-5 (копия Ил-28) и полсотни боевых катеров (торпедных типа «Хучуань» и сторожевых типа «Шанхай»).

По французской лицензии в Румынии началось производство многоцелевых вертолетов SA330 «Пума» (под названием IAR330) и SA316 «Алуэтт» (IAR316). Было выпущено более 100 вертолетов каждого из типов. Кроме того, Румыния их экспортировала, в основном в Африку. Подобное сотрудничество члена Варшавского договора с членом НАТО было совершенно удивительным явлением в разгар холодной войны. Впрочем, Франция, со своей стороны, была «диссидентом» в НАТО.

Совместно с «еще более диссидентской» Югославией в начале 1980-х Румыния начала выпуск истребителя-бомбардировщика IAR-93 (в Югославии назывался «Орао»). Самолет был оснащен английскими двигателями, при этом на «Орао» и вооружение было почти исключительно западным, на IAR-93 – советским. Самолет, как и следовало ожидать, получился не слишком выдающимся. В ВВС Сербии он еще остается на вооружении, в Румынии же давно списан.

С конца 1980-х в Румынии выпускался уже чисто собственный учебный самолет IAR-99 (также с английскими двигателями), но в весьма ограниченном количестве.

Также в 1980-е был начат выпуск танков TR-85, являвшихся еще одним вариантом Т-55, но с немецкими двигателями. Считается, что было выпущено 632 танка этого типа (включая модифицированный вариант «Бизон»), но в реальности, видимо, менее 400. Кроме того, выпускались БТР собственно проекта ТАВС-79 с французскими двигателями (более 400 единиц).

В середине 1980-х в Румынии был введен в строй крупнейший в странах Варшавского договора боевой корабль несоветской постройки «Мантениа», классифицированный как легкий крейсер. Корабль нес советское вооружение, причем весьма слабое (в частности, он вообще не имел средств ПВО). В 1990 году его переименовали в «Тимишоару», а затем в «Марашешти» и переклассифицировали в эсминец, а в 2001 году – во фрегат. Также в 1980-е годы было построено 6 корветов типа «Тетал» – тоже с советским вооружением и практически без ПВО.

Кроме корабельного оружия СССР поставил Румынии 30 танков Т-72, 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1, 10 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Квадрат», 45 истребителей МиГ-23 и 21 МиГ-29, 1 подводную лодку пр. 877 и 1 ракетный катер пр. 1241.

Это в целом вполне современное вооружение было очень быстро приведено в полностью небоеспособное состояние. Лишь шасси САУ 2С1 в количестве 42 единиц производились в самой Румынии (под названием М-89), башни для них были куплены в Болгарии. Также в Румынии выпускались БМП-1 (под названием MLI-84) и БТР-80 («Зимбру»). 32 учебно-боевых самолета L-39ZA были приобретены в ЧССР.

ВРЕМЕНА ДЕМОКРАТИИ

В начале 1990-х Румыния завершила уже с российской помощью производство БТР ТАВ-77 и ПЗРК СА-94, получила последние два МиГ-23УБ, один МиГ-29, два ракетных катера пр. 1241.

Еще один МиГ-29 Румыния приобрела в Молдавии. В обмен на это молдавская армия в ходе войны за Приднестровье получила 161 БТР ТАВ-71 и до 50 орудий и минометов из наличия румынской армии (в 2015–2016 годах Молдавия, видимо, получила из того же источника от 12 до 16 БМП MLVM).

На Западе в 1990-е годы Румыния приобрела лишь 72 швейцарских зенитных орудия GDF-003 и 4 американских транспортных самолета С-130В.

В 2004 году Румыния стала членом НАТО. Страна в ХХI веке приобрела 31 швейцарский БТР «Пирана-3» и 12 вспомогательных машин на его базе, более 80 американских, французских и швейцарских бронеавтомобилей, восемь батарей американского ЗРК «Хок» из наличия ВС Голландии, 36 немецких зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», 17 истребителей-бомбардировщиков F-16А/В из наличия ВВС Португалии, 7 итальянских транспортных самолетов С-27J, 2 британских фрегата типа «Бродсуорд», а также израильские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Спайк» (кроме того, Израиль модернизировал румынские МиГ-21 по варианту «Лансер»). В Афганистане и Ираке было потеряно как минимум по 1 ТАВС-79 и «Зимбру», 2 ТАВ-77 и 1 американский бронеавтомобиль МаххPro.

Сейчас из Швейцарии поступают БТР «Пирана-5» (большинство их должны производиться в самой Румынии), из США – зенитные ракетные системы (ЗРС) «Пэтриот» (всего будет получено 7 батарей), различное авиационное вооружение, а также РСЗО М142 HIMARS (всего их будет 54).

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Сухопутные войска Румынии включают две пехотные дивизии. Это 2-я пехотная дивизия (город Бузэу; в ее составе 1-я и 9-я механизированные, 282-я бронетанковая, 2-я горная бригады, полки 52-й артиллерийский, 53-й и 61-й ПВО, 528-й разведывательный), 4-я пехотная дивизия (Клуж-Напока; 18-я пехотная, 61-я горная, 15-я механизированная бригады, полки 69-й артиллерийский, 50-й ПВО, 317-й разведывательный).

Также имеются отдельные бригады: 30-я гвардейская (Бухарест), 6-я сил специальных операций (ССО) (Тыргу-Муреш), 8-я артиллерийская (РСЗО) (Фокшаны), 10-я инженерная (Брэила) бригады.

Кроме того, 81-я механизированная бригада интегрирована в дивизию сил быстрого реагирования (СБР) ВС Германии. Также имеется многонациональная бригада НАТО «Юго-Восток» (Крайова) – фактически это бывшая румынская 2-я пехотная бригада.

Танковый парк включает 338 Т-55, 9 TR-580, 280 TR-85 (в том числе 54 «Бизон»). 28 Т-72 находятся на хранении.

Имеется 16 французских боевых разведывательных машин (БРМ) VAP, 124 БМП местного производства MLI-84 (в том числе 101 модификации JDER). Большинство БТР – местного производства (69 «Зимбру», 76 MLVM, 211 ТАВ-71, 155 ТАВ-77, 406 ТАВС-79). Имеются швейцарские БТР (31 «Пирана-3С» и 12 вспомогательных машин на базе этого БТР), 62 «Пирана-5» (и 26 вспомогательных машин); всего будет 227, включая вспомогательные варианты. А также американские бронеавтомобили класса MRAP – 59 MaxxPro, два «Кугар».

На вооружении состоит 6 советских САУ 2С1 и 42 созданных на ее основе САУ местного производства Mod89 (122 мм). Имеется более 600 буксируемых орудий (202 М-30 (122 мм), 320 М81, 116 М85 (152 мм); 76 М82 (130 мм), 4 МЛ-20 (152 мм) на хранении), около 100 горных орудий (5 М98 (98 мм), 82 М1982 (76 мм)), около 1,7 тыс. минометов (322, в том числе 6 на шасси «Пирана-5») (120 мм), 1365 (82 мм)), 207 РСЗО (135 APR-40, 54 LAROM (122 мм), 18 американских М142 HIMARS (227 мм), к последним закуплено 25 ТР АТАСМS).

Противотанковые средства включают 90 ПТРК «Малютка», 48 «Конкурс», 100 новейших израильских «Спайк», 47 советских САУ времен Второй мировой СУ-100 и 208 орудий М77 (100 мм).

ПВО сухопутных войск включала ЗРК советского производства (два полка (10 дивизионов) ЗРК «Куб», 16 ЗРК «Оса») и местного производства (48 СА-95, копия советской «Стрелы-1»). В настоящее время все они практически утратили боеспособность. На вооружении остается 288 ПЗРК СА-94 и 24 «Стрела-2», 36 ЗСУ «Гепард», около 400 зенитных орудий (до 300 собственных М-1980/88 (30 мм), 72 швейцарских GDF-003 (20 мм), до 18 советских 61-К (37 мм).

ВВС Румынии включают 57-ю (Михаил Когэлничану, Констанца), 71-ю (Кымпия-Турзий), 86-ю (Фетешти), 90-ю (Отопени, Бухарест) и 95-ю (Бэкэу) авиабазы (авиационные флотилии), 1-ю зенитно-ракетную бригаду (Бухарест), 11-й и 74-й зенитно-ракетные полки.

Единственными боевыми самолетами сейчас являются 17 американских F-16 (14 А, 3 В). На хранении находятся до 41 истребителя-бомбардировщика МиГ-23 (до 35 МФ, до 6 УБ), 14–17 МиГ-29 (в том числе 2–3 УБ), до 102 МиГ-21 (до 38 М, до 50 МФ, до 14 УМ). Но из них лишь небольшое количество МиГ-21МФ/УМ, прошедших модернизацию в Израиле, способны вернуться в строй.

Самолеты оптической разведки – 2 советских Ан-30. Транспортные самолеты – 3 С-130 (два2 В, 1 Н; еще 2 В, 1 H на хранении), 7 С-27J, 1 Ан-26 (еще до 6 на хранении); до 5 Ан-24, до 15 Ан-2 находятся на хранении. Учебные самолеты – 20 IAR-99 и 1 IAR-109, 14 Як-52.

Вертолеты – до 10 IAR-316 (еще до 62 на хранении), 59 IAR330 (16 боевых М, 40 L, 3 в военно-морском варианте; еще до 34 L на хранении). Наземная ПВО включает 16 дивизионов ЗРК С-75М3 (еще до 25 дивизионов ЗРК С-75 первых модификаций может находиться на хранении), 4 дивизиона ЗРК С-125М, 8 батарей американского ЗРК «Усовершенствованный Хок», 1 батарею американской ЗРС «Пэтриот», до 250 советских зенитных орудий С-60 (57 мм) и до 30 КС-19 (100 мм).

ВМС страны включают 3 фрегата («Марашешти» и 2 типа «Бродсуорд»), 4 корвета (2 «Тетал-1», 2 «Тетал-2»), 3 ракетных катера пр. 1241, 3 торпедных катера типа «Эпитроп», минный заградитель «Косар», 4 тральщика типа «Муска». На Дунае дислоцирована речная флотилия, в состав которой входят 3 речных монитора пр. 1316, 5 речных сторожевых катеров типа «Брутар», до 12 речных бронекатеров типа VD41.

В составе ВМС имеется также батальон морской пехоты и батарея береговой обороны (4 пусковые установки советских противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК) «Рубеж»).

На территории Румынии развернут один из позиционных районов американской противоракетной обороны (ПРО) с наземным вариантом морских зенитных управляемых ракет (ЗУР) «Стандарт-SM3» («урезанная» корабельная УВП Мк41 на 24 ЗУР).


Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.

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