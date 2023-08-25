Зеленский заявил, что с Западом сложно договориться о новых поставках ЗРК Patriot

Президент Украины назвал Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами противовоздушной обороны, которыми сейчас располагает его страна

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Зеленский назвал Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами противовоздушной обороны (ПВО), которыми сейчас располагает Украина. Он рассчитывает на усиление работы с западными партнерами, на вооружении которых есть эти установки.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Ранее Зеленский заявлял, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к ним.