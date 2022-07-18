«Поставки Украине американского комплекса Patriot реальны»

Полковник Ходаренок рассказал об особенностях зенитного оружия, которое Запад передает ВСУ

США и страны НАТО наращивают поставки зенитного оружия на Украину. В частности, это комплексы NASAMS и Skyguard Aspide. Почему в будущем нельзя исключать поставок других видов техники - в авторском материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Передача Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, разработанного норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace в кооперации с американской фирмой Raytheon Technologies, знаменует собой начало перехода ракетных войск Украины от российских систем типа С-300 к ЗРК/ЗРС западного образца.

Боевое применение и эксплуатация российского зенитного ракетного вооружения в частях и соединениях ПВО Украины с каждым днем становится все более затруднительным. Подходят к концу запасы зенитных управляемых ракет (а собственного производства на Украине нет), иссякают необходимые запасные части, инструменты и принадлежности.

Переданные образцы - не устаревшая техника, как часто можно услышать, а самая новая и недооценивать ее потенциал нельзя.

Тот же NASAMS в настоящее время используется для охраны воздушного пространства над Белым домом и Пентагоном, что яснее ясного говорит о доверии американских военных и политиков к этой системе. Среди иностранных покупателей этих ЗРК числятся Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Литва. Недавно к ним добавились Венгрия и Индия.

Этот ЗРК обладает неплохими тактико-техническими характеристиками. В частности, дальняя граница зоны поражения NASAMS достигает 40 км, нижняя составляет 0,03 км, верхняя - 16 км. Вероятность поражения цели одной ракетой - 0,85. Время перевода из боевого положения в походное - 3 минуты.

Не отстают от Соединенных Штатов и другие страны НАТО. К примеру, Министерство обороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитного ракетного комплекса малой дальности Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой NASAMS II.

Система Skyguard Aspide - итальяно-швейцарского производства. Ранее она изготавливалась при головной роли итальянской компании Selenia, затем вошедшей в состав Alenia Aeronautica, ракетное подразделение которой вошло в состав итальянского отделения европейского объединения MBDA. При массе 228 кг и длине 3,63 м ракета Aspide Mk 1 имеет официальную дальность стрельбы до 20-25 км и досягаемость по высоте до 8 км.

Что же касается недавних заявлений испанской прессы (газета La Vanguardia) о «невозможности передаче Украине систем Patriot», то тут, по крайней мере, странным выглядит то, что возможные решения Вашингтона озвучиваются со стороны Мадрида.

В частности, в публикации La Vanguardia отмечается, что эксплуатация и боевое применение ЗРС Patriot требует наличия на Украине «высококвалифицированных специалистов». В этой логике приходится полагать, что аналогичная работа с ЗРК NASAMS высококлассных специалистов не требует. Это, конечно, глупость и абсурд.

И, наконец, главное - когда в некоторых источниках озвучивается абсолютная невозможность передачи Украине тех или иных образцов вооружения, военной и специальной техники, то к подобным оценкам надо относится с большой осторожностью, и каких-либо долговременных расчетов и прогнозов на этом не строить.

В этом случае всегда надо руководствоваться примером Германии. В Берлине за достаточно короткий срок коренным образом поменяли политику в отношении поставок вооружения и военной техники на Украину.

Если в начале спецоперации говорилось о передаче Германией вооруженным силам Украины исключительно нелетального снаряжения (каски, бронежилеты), то теперь в перечень поставок входят самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и запчасти к ним, беспилотные летательные аппараты, бронетранспортеры, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня М270 в варианте MARS.

Поставки Украине комплекса Patriot вполне реальны. А это высота поражения до 20 км и дальность до 100 км. Это - серьезная угроза для российских самолетов.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок