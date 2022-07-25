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Газета.ru

«NASAMS не сможет защитить Киев, но это угроза для нашей авиации»

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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS
Зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Военный эксперт Шурыгин рассказал, как Украина будет применять зенитные комплексы NASAMS

Вашингтон в рамках пакета помощи анонсировал передачу Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Противовоздушная оборона ВСУ, понесшая серьезные потери в ходе спецоперации, пополнится 24 пусковыми установками, в каждой из которых по шесть зенитных управляемых ракет. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этих систем.

Киев рассчитывал получить от Соединенных Штатов зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом просили президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, которая 20 июля в Конгрессе США говорила о «защите своего дома и праве просыпаться в этом доме живыми».

В итоге американские конгрессмены одобрили поставки комплексов NASAMS, ракеты которой защищают воздушное пространство над Белым домом и Пентагоном.

Разработка комплекса NASAMS проводилась норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace в партнерстве с американской компанией Raytheon. Первое поколение этих систем было введено в эксплуатацию в 1998 году. Подобные комплексы стоят на вооружении как армий Норвегии и США, так и Испании, Нидерландов, Финляндии, Латвии.

Испания разместила в латвийском городе Лиелварде батарею своих комплексов NASAMS на базе ВВС США - 8 единиц, все стоящие на вооружении, оставив свое небо без прикрытия.

NASAMS является передвижным зенитным ракетным комплексом, предназначенным для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, под которыми можно подразумевать как скоростные самолеты, истребители и штурмовики, так и крылатые ракеты. Эта система ПВО, радиус действия которой не превышает 180 км. Используются переделанные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и IRIS-T SLS и большой дальности AIM-120 AMRAAM-ER. Они обладают скоростью 1020 метров в секунду.

Украина просила США поставить им средства ПВО для защиты центров принятия решений от возможных ударов российских ракет. В первую очередь в украинской столице опасаются гиперзвуковых «Кинжалов» и «Искандеров».

«Небо украинской столицы прикрывают около двадцати систем ПВО, в том числе С-300ПС, входящие в состав 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Алексей Журавлев. - Дополнительные, конечно, не помешают, но их эффективность представляется достаточно сомнительной, особенно в противодействии российским ракетам, которых ВСУ так опасаются. Перехватить гиперзвуковую ракету «Кинжал» летящую со скоростью 4080 метров в секунду американская ракета не в состоянии, да и российский «Калибр», который на финальном этапе разгоняется до 2600 метров в секунду, недоступен».

Усомнился эксперт и в возможности объединения двух батарей NASAMS с данными станций радиотехнической бригады ВСУ, дислоцированной под Киевом, в единую сеть обмена данными. В самих США комплексы NASAMS используют сеть TADIL. Это коммуникационная, навигационная и идентификационная система, которая поддерживает обмен данных между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями. На Украине такой нет.

Одной из особенностей комплекса считается его возможность отключать радары и работать практически незаметно. При полностью отключенных радарах радиус боевого применения ограничен дальностью в 25-40 км.

Потенциальную опасность комплексы NASAMS представляют для российской боевой и транспортной авиации, которая может оказаться в зоне поражения его ракет.

«Никакие центры принятия решений защищать комплексами NASAMS Киев не будет, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. - Их сразу направят к линии фронта, где ВСУ испытывают недостаток в средствах ПВО. Это уже будет представлять большую угрозу нашей авиации. Соответственно, придется менять воздушную тактику, наносить ракетные удары с большей дальности, чем радиус действия этих комплексов. Ну и наносить по ним самим высокоточные удары, выводя из строя батареи, которые на боевых позициях располагаются компактно. У NASAMS достаточно высокая мобильность и время разворачивания и сворачивания в боевом положении, так что это будет сложная задача. NASAMS не сможет защитить Киев, но это угроза для нашей авиации».

Виктор Сокирко


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