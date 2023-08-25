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ТАСС

СМИ: США не смогут сохранить объемы военной помощи Украине на прежнем уровне в 2024 году

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица считают, что объем военной техники, которую США поставили Украине, достаточен для контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. США вряд ли будут оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах в 2024 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, американские официальные лица считают, что объем военной техники, которую США поставили Украине, достаточен для контрнаступления и "вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году". Как отмечает газета, за прошедшие годы Вашингтон выделил Киеву вооружений на сумму более $43 млрд.

Американский чиновник отметил, что власти США "построили стальную гору для этого контрнаступления", но "сделать это снова" Вашингтон не сможет.

Ранее газета Politico информировала, что в США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета "Вашингтон пост" писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами. 

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Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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