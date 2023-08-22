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Военное обозрение

Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)

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Источник изображения: topwar.ru

Польша активно вооружается, намереваясь в ближайшей перспективе создать "самые мощные" в Европе сухопутные войска с современной бронетехникой. Недавно министр обороны страны Мариуш Блащак подписал контракт на закупку для польской армии тяжелой боевой машины пехоты, нового колесного бронетранспортера и легкой разведывательной машины. Как оказалось, выбор легкой бронетехники Варшава уже сделала, остановившись на южнокорейской бронемашине KLTV.

Польша активно осваивает рынок вооружений Южной Кореи, вслед за танками, САУ, РСЗО и самолетами, поляки заказали у Сеула и легкие бронемашины. Как сообщается на сайте польской группы вооружений Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ), в рамках заключенного контракта завод Rosomak SA поставит войску Польскому примерно 400 легких разведывательных колесных бронемашин Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LRP), являющихся вариантом южнокорейской легкой бронированной машины Kia KLTV (4x4).

Соглашение предусматривает поставку машин с 2024 по 2030 годы, причем первые партии пойдут прямиком из Южной Кореи с последующей доработкой и доукомплектованием на польском предприятии. В дальнейшем на заводе будет организована крупноузловая сборка с переходом к лицензионному производству из поступающих машинокомплектов. На первом этапе планируется передать армии 400 машин, но планы грандиозные, всего будет выпущено до 3 тысяч броневиков.

От базовой модели польская версия будет отличаться несколько измененным бронекорпусом, иметь полную боевую массу в 5700 кг. Двигатель дизельный Hyundai D6EB с турбонаддувом мощностью 225 л.с, коробка 8-ступенчатая автоматическая. Уровень защиты STANAG 4569 Level 1 (противопульная броня, подрыв под днищем противопехотной мины). Вооружение: крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет в открытой башне с ручным приводом. Машина рассчитана на перевозку 4-х военнослужащих в полной экипировке.

Планируется, что LRP поступят на вооружение разведки бронетанковых и механизированных частей польской армии.

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Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
Rosomak КТО
Компании
Hyundai
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