В Польшу прибыла первая партия лёгких разведывательных машин LRP 4Х4 южнокорейского производства

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Польская армия получила первую партию легких разведывательных машин Lekki Pojazd Rozpoznawczy LRP 4х4 производства южнокорейской компании Kia. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия Polska Grupa Zbrojeniowa.

В августе прошлого года польская группа вооружений Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) сообщила о заключении контракта на поставку войску Польскому примерно 400 легких разведывательных колесных бронемашин Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LRP), являющихся вариантом южнокорейской легкой бронированной машины Kia KLTV (4x4). Поставки должны пройти с 2024 по 2030 год, первые машины пойдут из Южной Кореи с последующей доработкой и доукомплектованием на польском предприятии.

Первая партия машин прибыла морским путем в порт Гданьска 16 апреля, после разгрузки технику отправили на предприятие Rosomak, где они будут доработаны для польской армии (установка средств связи и т. д.). В дальнейшем на заводе будет организована крупноузловая сборка с переходом к лицензионному производству из поступающих машинокомплектов. На первом этапе планируется передать армии 400 машин, всего будет выпущено до 3 тысяч броневиков.

От базовой модели польская версия будет отличаться несколько измененным бронекорпусом, иметь полную боевую массу в 5700 кг. Двигатель дизельный Hyundai D6EB с турбонаддувом мощностью 225 л. с., коробка 8-ступенчатая автоматическая. Уровень защиты STANAG 4569 Level 1 (противопульная броня, подрыв под днищем противопехотной мины). Вооружение: крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет в открытой башне с ручным приводом. Машина рассчитана на перевозку 4-х военнослужащих в полной экипировке.

Планируется, что LRP поступят на вооружение разведки бронетанковых и механизированных частей польской армии.