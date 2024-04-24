Польша получила первые южнокорейские бронированные машины KLTV

Как сообщил польский завод Rosomak SA в Семяновице-Слёнских, входящий в состав польского государственного оборонно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ), в Польшу были поставлены первые три южнокорейские легкие колесные бронированные машины KLTV (4х4) производства компании Kia Motors. Они были доставлены на завод Rosomak для использования в качестве прототипов, поскольку предполагается организация на данном предприятии крупноузловой сборки этих машин под польским обозначением Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LRP) Legwan ("Игуана"), а затем переход к их лицензионному производству из поставляемых машинокомплектов с частичной локализацией.

Первые три полученные Польшей южнокорейские легкие колесные бронированные машины Kia KLTV, 16.04.2024 (с) Rosomak SA

Напомним, что 14 августа 2023 года министерство национальной обороны Польши заключило рамочный контракт с консорциумом, включающим польское объединение PGZ и входящий в его состав завод Rosomak, на поставку Войску Польскому около 400 легких разведывательных колесных бронированных машин Lekki Pojazd Rozpoznawczy (LRP), представляющих собой вариант южнокорейской легкой бронированной машины Kia KLTV (4x4).

Стоимость контракта составляет 1,2 млрд злотых с НДС (около 290 млн долл), включая создание на заводе Rosomak лицензионного производства данных машин, и оказание услуг по их техническому обслуживанию и ремонту. Поставка заказанных машин должна быть произведена с 2024 по 2030 годы. Первые партии машин LRP (KLTV) должны быть доставлены в Польшу готовыми с южнокорейской производственной линии и пройти необходимые доработки и доукомплектования на заводе Rosomak. Затем предполагается организация на данном предприятии крупноузловой сборки машин, и, наконец, переход к лицензионному производству из поставляемых машинокомплектов с частичной локализацией. В целом польские планы простираются до приобретения 3000 машин LRP (KLTV) в различных вариантах.

LPR должна иметь несколько измененный бронекорпус по сравнению с базовой машиной KLTV, полную боевую массу 5700 кг, и оснащаться 6-цилиндровым дизельным двигателем Hyundai D6EB с турбонаддувом мощностью 225 л.с. с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Hyundai Powertech A8TR1. Машина предназначена для перевозки четырех экипированных военнослужащих и должна иметь уровни баллистической защиты STANAG 4569 Level 2 и 3. Машины в базовом исполнении будут оснащаться поворотной вручную платформой с щитовым прикрытием для установки 7,62-мм или 12,7-мм пулемета или 40-мм автоматического гранатомета.

Бронированная машина KLTV (экспортное маркетинговое обозначение Raycolt) была разработана для южнойкорейской армии корпорацией Kia (в составе группы Hyundai Motor Company) и серийно производится в нескольких вариантах с 2016 года. К настоящему времени KLTV уже поставлены в небольших количествах на экспорт в ряд стран, однако польский контракт стал крупнейшим экспортным соглашением по ним.

Первые три полученные Польшей южнокорейские легкие колесные бронированные машины Kia KLTV, 16.04.2024 (с) Rosomak SA

Видео испытаний обстрелом броневой защиты машин Kia KLTV для Польши: