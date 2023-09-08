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Военное обозрение

Южная Корея представила танк K2PL и вариации специальных машин на Международной выставке оборонной промышленности

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы Республика Корея все активнее продвигает продукцию своих военно-промышленных компаний на международном рынке. Об этом свидетельствует и активное участие Сеула в Международной выставке оборонной промышленности. Польское издание Defence 24 называет Южную Корею ведущей страной на данном мероприятии.

В рамках выставки Южная Корея представила вариации боевых машин на базе танка K2PL, танк K2 Black Panther, колесный бронетранспортер K808, две сухопутные беспилотные системы и так далее. Главной «звездой» стенда корейской компании Hyundai Rotem был, разумеется, основной боевой танк K2 Black Panther в стандартной конфигурации. Однако корейская компания продемонстрировала и модели танка K2PL, а также специальные вариации боевых машин на его базе.

Польское издание отмечает, что представленная на выставке модель танка не равноценна окончательной, которая будет принята на вооружение польской армией.

Источник изображения: topwar.ru

Танк K2PL усилен системой активной защиты Trophy, дистанционно управляемым модулем вооружения и системой постановки помех БПЛА. Более мощной стала броня машины, очень большую роль в современных конфликтах будет играть система постановки помех БПЛА и барражирующим боеприпасам. То есть, ставка делается на повышение защищенности боевой машины и огневой мощи ее одновременно.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, на выставке были представлены вариации специальной техники на основе танка К2PL – эвакуационная машина, инженерный танк и штурмовой мост. Польская армия рассматривает возможность замены бронетранспортера Rosomak. Издание пишет, что стоит обратить внимание на предложения корейской компании Hyundai Rotem.

Источник изображения: topwar.ru

На выставке были представлены модели колесного бронетранспортера нового поколения. Одна из них имеет польскую башню, другая – итальянскую, оснащенную 120-мм гладкоствольной пушкой.

Наконец, на мероприятии демонстрировалась и беспилотная техника для сухопутных войск. Один из сухопутных беспилотников имеет полностью электрический привод, вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом. Другой беспилотник представляет собой многоцелевую боевую платформу.

Интерес Польши к новейшим образцам корейской военной техники понятен – Варшава взяла курс на кардинальное усиление своих вооруженных сил и заинтересована в закупках новой военной техники.

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Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
K2
Rosomak КТО
Компании
Hyundai
Проекты
БПЛА
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