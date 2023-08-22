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ТАСС

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ зашел в порт Циндао после окончания учений

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Источник изображения: Иван Каргапольцев/ ТАСС

После их прибытия состоялись переговоры командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмиралом Валерия Казакова с китайским коллегой

ЦИНДАО /Китай/, 21 августа. /ТАСС/. Три корабля Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в порт китайского города Циндао (восточная провинция Шаньдун) после выполнения поставленных задач в ходе учений и совместного с ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) патрулирования в западной и северной частях Тихого океана. К пирсу порта Циндао подошли большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", передает корреспондент ТАСС.

Непогода внесла свои коррективы в церемонию встречи российских кораблей. Некоторым из них пришлось швартоваться в условиях сильного ливня. Первым к пирсу подошел "Адмирал Пантелеев", а последним причалил корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

После прибытия кораблей, участие во встрече которых принимал командующий ВМС Северного объединенного командования НОАК вице-адмирал Ван Дачжун, состоялись его переговоры с командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмиралом Валерием Казаковым.

"Сегодня мы завершили совместное патрулирование в составе кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая. В ходе совместного патрулирования были отработаны вопросы управления с обеих сторон, ведения всех видов разведки, а также другие мероприятия боевой подготовки. Обе стороны показали высокие результаты, способность действовать в непростых и сложных ситуациях, а также высокую морскую выучку", - сказал российским журналистам Казаков.

По признанию контр-адмирала, взаимодействие с китайскими моряками, включая учения и совместные патрулирования, стало хорошей практикой. "Из года в год уровень взаимодействия только растет, а, скажем так, морская выучка также повышается. И стало, наверное, приятным сюрпризом то, что моряки обеих сторон понимают друг друга уже с полуслова", - указал он, добавив, что в ходе совместного патрулирования успешно удавалось преодолевать языковой барьер.

Программа визита в Циндао, сообщил он, предусматривает посещение российскими моряками местных достопримечательностей. "Еще хотелось сказать, что стало хорошей традицией, что китайские моряки посещают город Владивосток, а мы, соответственно, посещаем город Циндао. Город Циндао и город Владивосток по большому счету стали городами-побратимами", - сказал контр-адмирал.

Учения и патрулирование

С 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей.

От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху". 24 июля китайские корабли совершили дружественный визит в порт Владивостока. После учений корабли двух стран провели совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана.

В начале июля в Пекине состоялась встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Ли Шанфу отметил, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться. Он также выразил надежду на укрепление связей на всех уровнях.

По подсчетам Национального университета обороны США, Россия и Китай в прошлом году провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений. Стороны организовали шесть совместных учений, причем пять из них прошли после начала в феврале специальной военной операции на Украине.

5 июля в порт Шанхая с дружественным визитом также заходили российские корветы "Громкий" и "Совершенный". Это был первый заход российских кораблей в Шанхай с окончания антиковидных ограничений. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Тип 001А
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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