Отряд кораблей ВМС НОАК Китая завершил деловой заход во Владивосток

В ходе него произошла встреча с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Лииной

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая завершил деловой заход во Владивосток, во время которого командование встретилось с командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмиралом Виктором Лииной. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.

"Сегодня отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе эскадренных миноносцев "Гуйян" и "Цицикар", сторожевых кораблей "Тунлин" и "Жичжао", корабля комплексного снабжения "Тайху" завершил программу делового захода во Владивосток. В период четырехдневной стоянки командование отряда кораблей ВМС НОАК нанесло визит командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине и в мэрию Владивостока", - говорится в сообщении флота.

Китайские моряки посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, а российские моряки побывали на эскадренном миноносце "Гуян". Также состоялись товарищеские соревнования по перетягиванию каната и стритболу с участием моряков двух флотов.

С 20 по 23 июля в акватории Японского моря прошли совместные российско-китайские военно-морские учения "Север. Взаимодействие-2023". Всего было выполнено около 20 боевых упражнений, в числе которых совместные артиллерийские стрельбы по разным видам целей.

От России в учениях принимали участие большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения. Со стороны Китая были задействованы эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

26 июля Министерство обороны КНР сообщило, что ВМС НОАК и ВМФ РФ в ближайшее время проведут совместное патрулирование в западной и северной частях Тихого океана. Патрулирование "не направлено против третьих сторон и не связано с текущей международной и региональной ситуацией", оно пройдет согласно ежегодному плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В начале июля в Пекине состоялась встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Ли Шанфу отметил, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться. Он также выразил надежду на укрепление связей на всех уровнях.

По подсчетам Национального университета обороны США, Россия и Китай в 2022 году провели рекордное за последние 20 лет число совместных военных учений. Стороны организовали шесть подобных мероприятий, причем пять из них прошли после начала в феврале специальной военной операции на Украине.