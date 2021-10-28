The National Interest (США): Россия и Китай проводят первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана

На Западе встревожены проведением совместных российско-китайский военно-морских учений в западной части Тихого океана. Несмотря на единство Москвы и Пекина в вопросах поддержания безопасности в регионе, The National Interest пытается убедить читателей в том, что страны якобы лишь демонстрируют партнерство, но они вряд ли будут поддерживать долгосрочные цели друг друга.

Военно-морские силы США провели серию совместных учений с союзниками и региональными партнерами в западной части Тихого океана, демонстрируя свою мощь и единство Пекину. Но теперь и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела совместные учения с Россией. С 17 по 23 октября российские и китайские военные корабли впервые участвовали в совместном патрулировании.

"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, - говорится в опубликованном в субботу заявлении российского Министерства обороны. - Во время патрулирования российско-китайская группировка впервые прошла через Сангарский пролив".

В целом в патрулировании участвовало 10 кораблей, по пять от каждой страны. Они преодолели 1 700 морских миль, в том числе, Сангарский пролив, который разделяет японские острова Хонсю и Хоккайдо, и связывает Японское море с Тихим океаном. Флоты двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и провели несколько тренировок.

Как сообщает ТАСС, российский ВМФ был представлен кораблями Тихоокеанского флота, включая корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".

От НОАК участвовали эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".

Партнерство Москвы и Пекина

Россия и Китай в последние годы сближаются и развивают военное партнерство. Они проводят многочисленные совместные учения. Самыми масштабными стали маневры "Восток-2018", проведенные в приближенных к боевым условиях. Во время их проведения совместная российско-китайская коалиция вела боевые действия с условным противником.

А в августе Россия и Китай приняли участие в учениях с использованием совместной системы управления. В рамках этих учений российские войска действовали в китайских боевых порядках.

Президент Российской Федерации имеет союзника в лице китайского руководителя Си Цзиньпина, а официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян (Zhao Lijian) заявил в июне на брифинге для прессы, что две страны "едины как скала" и поддерживают "нерушимую" дружбу.

Но есть вопросы относительно региональных целей двух стран, которые не всегда совпадают. Как отметил в этом месяце Джеймстаунский фонд, "под поверхностью не все так гладко в российско-китайских отношениях, но это трудно разглядеть за гипертрофированными похвалами, на которые не скупятся мощные пропагандистские машины двух стран, разглагольствующие об уникальной близости двух стратегических партнеров".

Связи между Москвой и Пекином расширяются с 2005 года, когда был разрешен многолетний пограничный спор. А стратегическое партнерство укрепляется с 2014 года, когда Россия вступила в конфронтацию с Западом, совершив агрессию против Украины.

Китай не намерен вмешиваться в российско-украинский конфликт, а Россия наверняка постарается держаться в стороне от конфронтации из-за Тайваня. Таким образом, хотя две страны и демонстрируют тесное партнерство, они вряд ли будут поддерживать долгосрочные цели друг друга.

Питер Сучиу (Peter Suciu)