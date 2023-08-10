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ТАСС

ФРГ передала Украине две пусковые установки для ЗРК Patriot и четыре беспилотника Vector

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Источник изображения: topwar.ru

Киев также получил от Берлина 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 6 705 дымовых снарядов калибра 155 мм и материал для обезвреживания взрывоопасных предметов, пять машин пограничной службы, четыре разведывательных беспилотника Vector, 1 163 бинокля и 20 тыс. тактических очков.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке Киева западным оружием. 

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Patriot ЗРК
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