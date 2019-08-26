Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века

Сравнительный анализ и наметившиеся тенденции

Согласно американским источникам, противокорабельные ракеты С802 были закуплены Тегераном у Китая после первой войны в Заливе (1991). Однако в 1996 году США сумели воспрепятствовать очередным поставкам, и Китай отказался от продажи Ирану партии из 150 ракет. По тем же данным, Иран все же успел получить около 7080 ракет. Поэтому Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) считает, что с 1998 года на вооружении иранских ВМС находилось около 60 ПКР С802, которые были на вооружении военноморских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и структурно входили в состав дивизионов противокорабельных ракет. При этом первый и второй дивизионы ПКР КСИР дислоцировались на острове Кишм и прикрывали военноморскую базу БендерАббас, а третий дивизион ПКР КСИР обеспечивал защиту военноморской базы Джаск. Обе ВМБ дислоцируются в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Кроме того, этими ПКР были довооружены 15 патрульных катеров ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции. Не исключено, что Иран поставил "Хезболле" несколько ПКР С802.

В 2004 году Иран передал "Хезболле" восемь БПЛА типа "Мухаджир4", имеющих дальность полета 24 км. В распоряжении исламистов было также 2530 БПЛА с GPS управлением типа "Абабиль", способных нести боевой заряд в 4050 кг на расстояние до 450 км (три машины были сбиты израильтянами).

Расчеты тяжелых ракет с досягаемостью до 200 км (предположительно иранского производства) из "Подразделения имaмa Рaдa" развертывались между Бейрутом и рекой Авали. Входящие в структуру "Подразделения 1400" расчеты средних ракет с дальностью стрельбы до 100 км (предположительно поступивших из Сирии), дислоцировались к югу от реки Авали. Части обслуживания легких ракет с дальностью стрельбы до 720 км и до 40 км (катюши) или "Подразделение Насер" располагались на юге Ливана, вблизи израильской границы.

Особенность стратегии и тактика ракетных подразделений "Хезболлы"

В руководстве "Хезболлы" поняли, чтo звездный чaс ракетных пoдрaзделений (кaтюш) в войне против Израиля возможен по нескольким направлениям стрельбы: стрельба в составе не единичных ПУ, а в составе ракетного подразделения; стрельба пo северным изрaильским гoрoдaм, нaхoдящимся в пределaх дoсягaемoсти кaтюш; стрельбa пo Хaйфе рaкетaми с увеличеннoй дo 40 км дaльнoстью, в связи с сoвершеннo иным стратегическим значением этого города в изрaильскoм восприятии. В отличие oт опыта применения автономных ПУ в Афганистане, Чечне, Ираке, Боснии, Южной Осетии, Абхазии, когда легкие рaкеты зaпускaлись хaoтичнo, вручную, ракетные пoдрaзделения "Хезболлы" были oргaнизoвaны нa вoенный мaнер: для ПУ ракетных систем и их ракетных расчетов заблаговременно была создана сеть подземных туннелей и подготовлены для личного состава данные стрельбы из подземных туннелей и укрытий, подвалов, первых этажей зданий и укрытий. Качество потерь ракетных расчетов позволяет предположить, что "Хезболла" вместо методики "кочующие ПУ" использовала ноухау "кочующие расчеты ПУ", отработанную иракской, иранской и северокорейской армиями. При запасе НУРС важно было сохранить подготовленные расчеты, которые, меняя точки пуска, не демаскировались пусковой установкой. Ракетные пуски осуществлялись в сочетании быстрого выдвижения расчетов с имитацией пуска с ложных позиций. После залпа расчет немедленно скрывался в подземных туннелях. Данный способ позволял многократно использовать ПУ или другие направляющие системы для НУРС. Часто использовался прием имитации деятельности ПУ на ложном месте пуска. Сюрпризом для АОИ стало использование "Хезболлой" для ПУ подъемников лифтового и горнорудного оборудования и оборудованные позиции ПУ в скальных укрытиях и грунтах. По мнению американских экспертов, "Хезболла" изначально размещала свои склады, штабы и огневые позиции внутри населенных пунктов, она научилась перебазировать оружие и подразделения так, что они были малоотличимы от миграций мирных жителей. Отмечалось израильскими СМИ, что часть ПУ обслуживались местными жителями во дворах обычных жилых домов. Во многих случаях ракетная установка открывала огонь из одной деревни, после чего быстро перебрасывалась в другую. В результате "Хезболле" удалось создать тысячи ложных целей, что делало удары ВВС израильской армии значительно менее эффективными.

Во время войны можно выделить четыре различных периода применения ракет типа "катюша" (13. 07 – 23. 07), (23. 07 – 30. 07), (31. 07 – 10. 08), (11. 08 – 13. 08). На начальном этапе войны (11 дней), в первые три дня по территории Израиля ежедневно осуществлялось около 200 ракетных пусков.

Во время второго периода, который соответствовал основному этапу войны, интенсивность пусков была практически на одном уровне – чуть более 100 ракет ежедневно.

В течение третьего периода войны отмечалась любопытная закономерность. Образовалась двухдневная пауза, когда Израиль прекратил наносить авиаудары изза уничтожения большой группы гражданских лиц в селении Кана, во время которой вероятно проходило накапливание ракетных снарядов, после чего последовал первый рекордный обстрел территории Израиля в течение суток, интенсивность пусков достигла 250 ракет. Затем в течение восьми дней количество ракетных пусков не снижалось менее 150 ракет в сутки.

На последнем этапе, соответствующем полномасштабной воздушноназемной операции АОИ, в течение трех суток (1114 августа), до принятия резолюции СБ ООН, после короткого снижения пусков в последний день войны, был отмечен рекордный обстрел территории Израиля – 250 пусков ракет в сутки.

Во время войны боевики выпустили по Израилю 3970 ракет и реактивных снарядов. Большая их часть была выпущена по приграничным районам. Более тысячи реактивных снарядов упали на территорию КарьятШмоны, 808 – в Нагарии и окрестностях, 471 снаряд упал в Цфате, 181 – в Твери, 176 – в Кармиэле, 106 – в Акко, 93 – в Хайфе и прилегающих районах. Точность стрельбы была крайне низкой, лишь 901 ракета упала на территории населенных пунктов. В результате ударов израильской авиации, артиллерии и действий сил спецназа была уничтожена большая часть ракетных установок и ракет "Хезболлы" с дальностью пуска свыше 70 км. Как подсчитало деловое информационное агентство Business Data Israel, имеющиеся на вооружении "Хезболлы" иранские ракеты позволяют ей вести обстрел территории, на которой расположено 26% промышленных предприятий, 28% гостиниц и 21% учреждений торговли Израиля.

О неподготовленности Генштаба ЦАХОЛ к планированию специальных операций по уничтожению ПУ

При анализе войны подчеркивалось, что за ПУ охотились либо с воздуха, либо пехотные и десантные подразделения, отвечавшие за определенный район. Это значит, что целенаправленная охота не велась, а уничтожались ПУ только в случаях их обнаружения во время продвижения. В тех же случаях, когда операции поручались конкретным спецподразделениям, результат был налицо. Можно отметить действия Ш13 в районе Тира, когда в течение короткого периода были выявлены и уничтожены сразу 5 ПУ. Спецназ был также задействован для уничтожения ПУ в районе реки Литани, где действовать было особенно трудно изза сложной местности и большого количества боевиков. Чтобы выявить и уничтожить ПУ, необходима разведка в реальном масштабе времени, что почти нереально, либо данные с самолетовразведчиков, но при условии, что разведывательный отряд работает в районе пуска. Хотя спецназ и добивался результатов, когда ему поручали действовать, проценты удачи от общего количества обстрелов малы. Естественно, что лучшие результаты наблюдались, когда ПУ были статичными и просто маскировались.

Российская ОТР "Точка – У" по военноморской базе Грузии

Около полуночи 10 августа 2008 года российские войска из района Очамчиры в Абхазии произвели пуск двух оперативнотактических ракет "ТочкаУ" по главной военноморской базе Грузии в порту Поти (российский дивизион комплексов "ТочкаУ" скрыто находился в Очамчире с осени 2007 года). В результате накрытия территории Потийской военноморской базы и соседствующего с ней гражданского контейнрного терминала кассетными боевыми частями ракет были убиты 5 и ранены свыше 30 грузинских военных моряков и примерно столько же гражданских работников порта. Инфраструктура порта получила минимальные повреждения, но его работа была дезорганизована. Грузинские военные корабли, имеющие в наличии команды и технически готовые быстро выйти в море, стали готовиться к экстренному переходу в порт Батуми.

Использование ракетного оружия Ливией

Ливийцы выпустили одну ракету по итальянскому фрегату "Берсальере". Но цель не была поражена. Боезаряд, выпущенный с ливийской территории, упал в море в двух милях от судна. Ливийская армия, видимо, применяла устаревшие противокорабельные ракеты советского производства, которые размещались на автомобильных пусковых установках. Батареи ракетного берегового комплекса "Рубеж", поставленные Ливии более 25 лет назад. В дальнейшем Россия не принимала участия в совершенствовании этих устаревших комплексов, для которых характерна низкая помехозащищенность. Тяжелая ракета "Рубеж" в состоянии потопить легкий итальянский фрегат даже при условии, что боевая часть не сработает. Дальность обнаружения корабля класса "эсминец" – около 24 км, вес боевой части ракеты П15 "Термит", снабженной радиолокационной, либо инфракрасной головкой самонаведения, действующей на завершающем участке траектории, 480 кг. Такой ракетой египтяне потопили в 1967 году израильский эсминец "Эйлат". Но в современных условиях, когда появилось новое поколение средств РЭБ, эти ракеты, обладающие низкой помехозащищенностью, оказались бессильны против кораблей ВМС стран НАТО. Примененные 19 апреля при обстреле Адждабии ракеты большой дальности подтвердили, что у ливийского вождя было припасено много "сюрпризов".

Использование в ударах КРМБ и КРВО при интервенции в Ливии

Нанесение ракетноавиационного удара по Ливии началось с боевого применения КРМБ и КРВБ. Всего 19 марта корабли ВМС США и Великобритании выпустили 112 КР "Томагавк", уничтожив, как было заявлено, 20 из 22 подвергшихся ударам целей. В последующем пуски крылатых ракет стали производиться в значительно меньшем количестве. В качестве целей для поражения крылатыми ракетами были объекты: комплекс вооруженных сил Ливии; правительственные пункты управления и резиденция Муаммара Каддафи; штаб ВВС Ливии в Матейге к востоку от Триполи; база ВВС Ливии АльГардабия (или Гардабия – Ghardabiya), узлы связи базы ВМС, расположенной недалеко от аэропорта города Сурт (Surt); радары раннего предупреждения ливийской системы ПВО; объекты связи в местах дислокации войск лояльных Каддафи; крупные пункты управления и связи военного и административного назначения в различных районах страны; мобильные батареи противокорабельных ракет. Пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись из районов восточной части Средиземного моря с надводных кораблей и подводных лодок США и Великобритании. "Томагавки" были выпущены с пяти американских кораблей – двух крейсеров и трех подводных лодок, входящих в группу ВМС США, действовавшую в Средиземном море (удаление от береговой линии 50150 км). Атомная подводная лодка Trafalgar совместно с американскими кораблями наносила удар крылатыми ракетами Tomahawk из района Средиземного моря.

Применение ракетного оружия армией Украины

Применяя оружие повышенного могущества РК "Точка – У", Порошенко хотел одним махом и без особой огласки разрубить гордиев узел на юговостоке, нанести невосполнимые потери повстанцам, разрушить их инфраструктуру, запугать и сломить их волю. РК "Точка" ("ТочкаУ") представляет собой управляемую на всем протяжении полета одноступенчатую твердотопливную ракету с Хобразным расположением рулей и крыльев. Имеет неотделяемую в полете головную часть (ГЧ). В обычном (неядерном) снаряжении может храниться в течение 10 лет. Обладает автономной, инерциальной бортовой системой управления с гиростабилизированной платформой (ГСП) и бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК). В БСУ реализован алгоритм терминального наведения на цель, когда попадающая траектория рассчитывается на всем протяжении полета. Но для этого необходимы точные разведданные, которые закладывались бы в полетную карту. Далеко не факт, что они есть у украинских военных. А значит, главная цель Порошенко – стереть с лица земли все живое. ВСУ применили, судя по всему, осколочнофугасную ГЧ (9Н123Ф) сосредоточенного действия, в составе ракет 9М79Ф (9М791Ф). Масса ГЧ 482 кг, масса взрывчатого вещества ТГ20162, 5 кг, количество осколков – 14, 5 тыс. Площадь поражения – 23 га. В Донецке, Луганске и Горловке расположены хранилища с запасами аммиака. Попадание ракеты с почти полутонной головной частью в хранилище вызвало бы массовое отравление жителей, экологическую катастрофу. Просто в силу крайне низкой квалификации расчеты "ТочекУ" в хранилища аммиака попасть не сумели. 2 августа ракетные комплексы "ТочкаУ" вновь переброшены под Донецк. Украинская военщина планирует применить их по ополченцам Новороссии и мирным жителям вместе с реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Смерч

10 сентября 2014 года украинские силовики нанесли удар баллистической ракетой "ТочкаУ" по территории Донецкого химического завода. Это привело к ранению мирных граждан, а также к разрушению нескольких производственных помещений. Еще один удар со стороны силовиков пришелся по шахте "Октябрьская". И опять человеческие жертвы. Применение тактических комплексов "ТочкаУ" для обстрела населенных пунктов Донбасса – это своего рода новое слово в действиях украинских силовиков. И если такое оружие будет использоваться регулярно, можно только представить, какие будут последствия для мирного населения.

Военные эксперты подтвердили, что обстрел территории, контролируемой силами народного ополчения в районе Донецка, велся баллистическими оперативнотактическими ракетами "ТочкаУ". Были найдены и изучены остатки головной части этой тяжелой ракеты. А накануне телеканал CNN сообщил сенсационную, с их точки зрения, новость: разведка США зафиксировала запуск нескольких ракет с территории, подконтрольной киевским властям, по территориям, где находятся ополченцы. При этом американские технические специалисты квалифицировали ракеты как баллистические. Возможно, американцев испугало то, что одна из самых высокоточных ракет в мире, если ее применяют украинские военные, может полететь куда угодно. Появилась информация, что целеуказание ракетчикам украинской армии давали американские советники на основе данных, полученных со своих спутниковразведчиков.

Представитель прессслужбы НАТО сообщил немецкой газете Die Welt, что украинская армия действительно применяла баллистические ракеты малой дальности в ходе военной операции на Донбассе. Эти снаряды с почти полутонными боеголовками обладают огромной разрушительной силой. Ранее спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сообщал, что Киев не применяет баллистические ракеты, "поскольку они очень мощные".

Действия дальней авиации и Российского флота в операции в Сирии

5 и 6 октября ракетные корабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по 11 целям в Сирии, все цели успешно поражены. Пуски крылатых ракет большой дальности 3М14 комплекса "КалибрНК" проводились из югозападной части Каспийского моря с бортов четырех ракетных кораблей: "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг". По американским разведывательным данным, до 7 октября 2015 года на вооружении России крылатых ракет не было. 17 сентября 2015 года ТУ160 впервые применил в боевых условиях крылатую ракету Х555 с дальностью 2, 5 тыс. км и новые Х101 с дальностью 5 тыс. 17 ноября российская дизельэлектрическая подводная лодка "РостовнаДону", совершающая переход с Северного флота в Новороссийск, ударила по целям в окрестностях сирийского города Ракка, столицы запрещенного в России "Исламского государства". Пуск с ДПЛ "РостовнаДону" крылатой ракеты "КалибрПЛ, стал первым случаем применения запущенных с подводной лодки крылатых ракет по объектам реального противника в истории.

В отличие от довукового "Томагавка" наши ракеты "Калибр" могут летать в широком диапазоне скоростей – от дозвуковых до превышающих скорость звука в три раза. При этом точность попадания что на 300 км, что на 2500 км одинаковая, как говорят разработчики. Эксперты считают, что по своей эффективности "Калибр" превосходит "Томагавк" в несколько раз. Ракеты способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Полет происходит на высоте от 50 до 150 м, а при подходе к цели ракета снижается до 20 м и наносит удар, который невозможно предотвратить. Политический смысл запуска российских аналогов американских "Томагавков", пролетевших над территориями Ирана и Ирака, заключался в демонстрации возможностей ВПК России. Косвенным итогом запуска ракет именно из югозападной акватории внутреннего Каспийского моря стало недвусмысленное предупреждение о недопустимости дальнейшей эскалации военнополитической ситуации, в том числе и в Кавказском регионе. Российская ракета создавалась универсальной. Ее могут нести боевые самолеты, сухопутные шасси, корабли и подводные лодки. И это привело НАТО в панику. Новые российские крылатые ракеты представляют собой очень большой вызов для обороны США, поскольку позволяют дальней авиации, подводным лодкам поражать североамериканские цели, не покидая воздушного пространства России.

Выводы

1. Ракетный дождь "Хезболлы" вскрыл вопиющие недоработки и недостатки в организации противоракетной и противовоздушной обороны Израиля. Разрекламированная система противоракетной обороны "Эйлат", созданная совместными усилиями США и Израиля, и зенитноракетные комплексы "Патриот" показали абсолютную неспособность поразить ракеты "Кассам" или катюш на низколетящих траекториях и оказались бесполезными при предотвращении удара дозвуковой противокорабельной ракеты, модернизированной французской ракеты "Экзосет" (Exocet).

2. Следует упомянуть и отказ России от модернизации крылатых ракет воздушного базирования. Если говорить о баллистических ракетах воздушного базирования (БРВБ), то следует напомнить, что все российские стратегические бомбардировщики дислоцируются на двух аэродромах. При подъеме в воздух, где они могут находиться до получения приказа, может пройти сколь угодно времени. Но новые носители – крылатые ракеты воздушного базирования класса воздухземля не производятся. После выхода США из Договора по ПРО 1972 года ничего не останавливает Россию от восстановления баллистических ракет воздушного базирования (БРВБ), ограничения на которые были введены.

3. Для Российской армии это означает, что следует пересмотреть требования к тактикотехническим характеристикам российских средств ПКО и ПВО и перенацелить часть сил и средств на разработку комплексов вооружений тактической противоракетной обороны для поражения реактивных снарядов с низколетящими траекториями зенитными ракетными комплексами, поражающими неуправляемые снаряды с помощью миниатюрных ракет землявоздух. Необходимо учесть опыт Армии обороны Израиля, показавший, что совмещение средств разведки и поражения баллистических ракет и ракет на низких траекториях нецелесообразно и требует разнесения как средств разведки и наведения, так и средств поражения. Совмещенный "комбайн" израильскоамериканских противокосмических и протиракетных средств оказался неэффективным.

4. Российские ракеты "Калибр" прошли над территориями Ирака и Ирана на высоте не более 100 м. Это доказывает абсолютную бесполезность всех многомиллиардных планов США развернуть в Восточной Европе противоракетную оборону, направленную против "иранской угрозы". "Патриот" не способен сбить "Калибр". Все, что может MIM 104 – идти на 10 м выше "Калибров". Сирийская кампания для российской армии стала первым опытом масштабного применения подводных лодок "Варшавянка", малых ракетных кораблей "Буян" вооруженных крылатыми ракетами "Калибр".

6. Российские ракеты "Калибр" могут использоваться в качестве средств неядерного стратегического сдерживания. Что особенно актуально в условиях нынешней напряженной международной обстановки изза попыток НАТО продвинуться еще дальше на восток. Кроме того, ракеты этого класса не подпадают под запреты и ограничения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Анатолий Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, членкорреспондент Академии военных наук, лауреат премии имени А.А. Свечина.