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ЦАМТО

Япония намерена безвозмездно передавать оборонную продукцию союзным странам

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

ЦАМТО, 9 августа. Согласно информации источников японского издания The Yomiuri Shimbun, правительство Японии приступило к обсуждению вопроса бесплатной передачи в следующем ф.г. продукции военного назначения шести придерживающимся сходной политики странам.

Поставки планируется реализовать в рамках программы помощи в области безопасности (OSA – Official Security Assistance).

Чтобы предоставить вооружения таким странам, как Вьетнам, Монголия и Джибути, Министерство иностранных дел планирует включить необходимые расходы в размере около 5 млрд. йен в проект бюджета на 2024 год (на 150% больше, чем в бюджете на этот год).

Программа OSA представляет собой новый формат сотрудничества, направленный на укрепление безопасности стран, разделяющих общие с Японией внешнеполитические цели по конкретным вопросам. Она предполагает предоставление техники и оборудования вооруженным силам этих стран, а также поддержку развития инфраструктуры.

Правительство принимает решение о перечне стран на основе оценки "демократических принципов, норм права, соблюдения основных прав человека, экономических и социальных условий".

В нынешней сложной обстановке Япония стремится расширить возможности союзных стран в ключевых районах, стремясь сдержать растущую военную мощь Китая на суше и на море.

В отличие от программы помощи в целях развития ODA (Official Development Assistance), которая ограничивается оказанием невоенной помощи, пересмотренная в декабре прошлого года Стратегия национальной безопасности в рамках программы OSA позволяет оказывать прямую поддержку вооруженным силам определенных стран. Развивающиеся страны, в принципе, имеют право на получение такой помощи с учетом "трех принципов" передачи продукции и технологий оборонного назначения.

Программа OSA на 2024 ф.г. предполагает оказание помощи Вьетнаму, Индонезии, Филиппинам, Папуа-Новой Гвинее, Монголии и Джибути.

К примеру, Вьетнам, Индонезия и Филиппины имеют территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море; Папуа-Новая Гвинея – островное государство в Тихом океане, в котором Китай пытается усилить свое влияние; Монголия граничит с Китаем и Россией; а Джибути занимает стратегическое положение на пересечении морских путей, важных для Японии (в стране уже есть база Сил самообороны Японии).

Для оказания помощи Филиппинам, Малайзии, Бангладеш и Фиджи в текущем финансовом году правительство выделило 2 млрд. йен. Япония намерена продолжать оказывать помощь Филиппинам, считая, что эта страна в ней серьезно нуждается.

Для расширения возможностей по наблюдению за территориальными водами и воздушным пространством Япония также рассматривает возможность предоставления странам-получателям патрульных катеров небольшого водоизмещения, РЛС, БЛА и средств связи, включая радиостанции. Окончательные решения о получателях и уровне предоставляемой помощи будут приниматься после консультаций со странами-партнерами и проведения опросов на местах.

Планируется проведение периодических инспекций с целью определения того, что предоставленное оборудование используется надлежащим образом.

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Бангладеш
Вьетнам
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Филиппины
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Проекты
БПЛА
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