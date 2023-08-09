Япония планирует передать шести странам патрульные катера и беспилотники на безвозмездной основе для противостояния Китаю

Источник изображения: topwar.ru

Японское правительство в последнее время наращивает усилия по укреплению обороноспособности страны, все больше выделяя на это денег. Кроме того, в Токио решили предоставить помощь оборонительного характера и некоторым менее развитым странам. Силы самообороны превращаются в полноценную армию, которую Япония не могла официально иметь по итогам Второй мировой войны.

Как пишет японская газета Asahi, в следующем финансовом году будет предусмотрена помощь в области безопасности для шести стран на безвозмездной основе. Речь идет о таких странах как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Монголия, Папуа - Новая Гвинея. Есть среди них и одна африканская страна – Джибути. Эта небольшая страна, имеющая стратегически важное расположение на выходе из Красного моря в Индийский океан, примечательна еще и тем, что здесь находятся военные базы двух мировых держав – США и Китая. Здесь же расположена и база Сил самообороны Японии.

Источник изображения: topwar.ru

По данным японского издания, эти страны получат от Токио небольшие патрульные катера и (или) беспилотники, а также некоторое оборудование, которое увеличит возможности наблюдения за территориальными водами и воздушным пространством в названных странах. Однако безвозмездная помощь будет осуществлена с условием контроля Токио за тем, чтобы она применялась по назначению. Для этого японская сторона оставляет за собой право проводить время от времени инспекции. Всего на эти цели правительство Японии планирует направить около 5 млрд иен (35 млн долларов).

Asahi отмечает, что выбор этих стран связан со стремлением Токио ослабить там влияние Китая и противостоять ему.