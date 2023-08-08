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ТАСС

Virgin Galactic впервые отправит в космос мать и дочь во время второго коммерческого рейса

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Туристический ракетоплан «SpaceShipTwo» («Enterprise») в полёте; 2013 год. Virgin Galactic
Туристический ракетоплан «SpaceShipTwo» («Enterprise») в полёте; 2013 год. Virgin Galactic.
Источник изображения: virgingalactic.com

Во время перелета из Антигуа и Барбуды в Лондон на самолете авиакомпании женщинам предложили принять участие в лотерее на право отправиться в космический полет и заполнить анкету

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По этим данным, 18-летняя Анастасия Майерс и ее мать Кейша Шахафф станут первыми матерью и дочерью, вместе полетевшими в космос. Они также станут первыми жителями Карибского бассейна, которые отправятся в такое путешествие.

Во время перелета из Антигуа и Барбуды в Лондон на самолете авиакомпании Virgin Atlantic для решения вопросов с поступлением дочери в университет Кейше предложили принять участие в лотерее на право отправиться в космический полет и заполнить анкету. "Я заполнила бланк, а потом внезапно через несколько месяцев получила ответ, в котором говорилось, что мы [с дочерью] попали в топ-20 финалистов, а в следующем письме - в топ-5", - рассказала она.

Дополнительных подробностей о космической лотерее BBC не сообщает.

Космолет Unity в рамках программы "Галактик-01" впервые запустили 29 июня с научно-исследовательской миссией. Программа "Галактик-02", участницами который стали Анастасия и Кейша, является коммерческим космическим полетом, проводимым компанией, с наличием на борту платных клиентов. Стоимость билета в космос составляет $450 тыс. Запуск состоится 10 августа с космодрома в штате Нью-Мексико.

Virgin Galactic развивает проекты суборбитальных коммерческих полетов. Для этого был построен космолет Unity на шесть пассажиров. Всего с 2016 года компания провела 22 испытательных полета космолетов. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 г., приняли участие глава компании Ричард Брэнсон и пять сотрудников Virgin Galactic. Космолет поднялся на высоту 86 км, где экипаж в течение нескольких минут ощущал состояние невесомости. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Компании
Virgin Galactic
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