Советник премьера Индии сообщил о нескольких предложениях по Украине на встрече в Джидде

Аджит Довал отметил, что у каждого из них есть положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для Москвы и Киева

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Несколько мирных предложений было выдвинуто на переговорах в Джидде, посвященных урегулированию на Украине, у каждого из них есть положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для Москвы и Киева. Об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал, который принял участие в консультациях.

"В настоящее время выдвинуто несколько мирных предложений. У каждого из них есть свои положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для обеих сторон", - приводит его слова газета Times of India.

По словам Довала, перед участниками переговоров в Саудовской Аравии стояли две задачи - урегулирование ситуации и смягчение последствий конфликта. "Усилия должны быть предприняты по двум направлениям одновременно, и для обеспечения этого требуется гораздо больше основательной работы. Все мирные усилия с участием всех заинтересованных сторон должны быть направлены на поиск справедливого и прочного решения. Именно в этом духе Индия приняла участие во встрече", - подчеркнул советник индийского премьера.

Он напомнил, что "подход Индии был и всегда будет направлен на содействие диалогу и дипломатии". "Это единственный путь к миру", - указал Довал.

Советник премьера добавил, что "Индия поддерживает мировой порядок, основанный на принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве". "Уважение суверенитета и территориальной целостности должно соблюдаться всеми государствами без исключения", - отметил Довал. Он также сообщил, что Индия оказывает гуманитарную помощь Украине, а соседним странам глобального Юга, которые испытывают на себе последствия конфликта, - экономическую поддержку.

О консультациях в Джидде

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает агентство.

Россия приглашение не получила. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.