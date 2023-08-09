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ТАСС

СМИ: подходящее время для диалога по урегулированию кризиса на Украине наступило

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Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как пишет газета Global Times, об этом свидетельствует участие специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в консультациях в городе Джидда

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Участие специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в консультациях по Украине в городе Джидда свидетельствует, что наступил подходящий момент для продвижения международного диалога для урегулирования украинского кризиса. Такую точку зрения опубликовала газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

"В то время как Запад поднимает шумиху, говоря о "возможной смене тона" Китая в отношении украинского кризиса после участия спецпредставителя Ли Хуэя в консультациях по мирному урегулированию в Саудовской Аравии, эксперты подчеркивают: позиция китайского правительства не претерпела изменений. А участие КНР всего лишь свидетельствует, что "созрело время для диалога", - говорится в статье издания.

По словам местных политологов, западная риторика "нацелена лишь на то, чтобы создать разногласия между Пекином и Москвой". "Встречу (по Украине, от участия в которой Китай отказался - прим. ТАСС), состоявшуюся в июне в Копенгагене, курировали Соединенные Штаты, которые задавали тон для того, чтобы сделать Россию ответственной [за конфликт] еще до начала встречи. Разумеется, с этим КНР не согласилась, - отметил сотрудник центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн. - Однако на этот раз консультации в Саудовской Аравии проходили в более нейтральном ключе - там мы смогли услышать точки зрения разных сторон и обменяться мнениями".

Как уточнил его коллега из Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, на встрече в Джидде можно было увидеть "изменения в интонации украинской стороны". "Это свидетельствует о возникновении пространства для переговоров, благодаря чему появилась позитивная атмосфера для общения", - сказал он.

Как заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Пекин занимает независимую позицию по украинской проблеме и стремится к мирному пути ее урегулирования. По словам китайского дипломата, КНР будет активно содействовать продвижению переговоров, действовать "объективно и рационально".

Консультации в Джидде прошли 5-6 августа. В них приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского, однако была представлена еще одна инициатива. Ее авторами выступили несколько государств и принимающая сторона - Саудовская Аравия. 

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