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Интерфакс-АВН

Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам ГОЗ в штабе объединенной группировки войск

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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Совещание с руководством Минобороны РФ и Минпромторга России прошло в штабе объединенной группировки российских войск (сил), выполняющей задачи в рамках специальной военной операции, сообщило российское военное ведомство.

"В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа (ГОЗ - ИФ)", - заявили в Минобороны РФ в субботу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
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