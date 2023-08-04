ВКС России и сирийский спецназ провели учения по освобождению захваченного условными террористами поселка в провинции Хама

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Уничтожение террористов, захвативших населённый пункт, отработали экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России совместно с подразделениями специального назначения вооружённых сил Сирии на учениях, которые прошли в провинции Хама, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями", - говорится в сообщении.

В ответ командованием российской группировки войск и сирийской армии было принято решение о проведении совместной ночной десантной операции по освобождению населенного пункта.

"Экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС России совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли удар по критически важным объектам противника. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов", - рассказали в Минобороны России.