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Интерфакс-АВН

ВКС России и сирийский спецназ провели учения по освобождению захваченного условными террористами поселка в провинции Хама

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Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Уничтожение террористов, захвативших населённый пункт, отработали экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России совместно с подразделениями специального назначения вооружённых сил Сирии на учениях, которые прошли в провинции Хама, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"По замыслу учения, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями", - говорится в сообщении.

В ответ командованием российской группировки войск и сирийской армии было принято решение о проведении совместной ночной десантной операции по освобождению населенного пункта.

"Экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС России совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли удар по критически важным объектам противника. Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов", - рассказали в Минобороны России.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Су-24
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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