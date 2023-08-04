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ЦАМТО

В сирийской провинции Хама проведено совместное учение спецназа ВС Сирии и экипажей ВКС России

Разделы: Авиация
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ЦАМТО, 3 августа. Подразделения специального назначения ВС Сирии совместно с экипажами ВКС России впервые провели тактическое учение в ночное время в провинции Хама. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, по замыслу мероприятия, противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населенный пункт с мирными жителями.

В рамках учения командованием российской группировки войск совместно с командованием ВС Сирии было принято решение на проведение совместной ночной десантной операции по освобождению населенного пункта.

Экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24 ВКС России совместно с расчетами артиллерийских подразделений вооруженных сил Сирии нанесли огневое поражение по критически важным объектам "противника". Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов. Это позволило военнослужащим 25-й дивизии специального назначения "Тигры" осуществить высадку тактического воздушного десанта в зону проведения операции. Военнослужащие ВС Сирии десантировались с высоты 1500-3000 м с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ ВКС России. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов.

Командование группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии и руководящий состав ВС Сирии дали высокую оценку слаженным действиям российских и сирийских подразделений, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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