Военная авиация России переживает эпоху возрождения

Денис Мантуров возвестил о начале долгожданного серийногопроизводства Су-57

Российская военная авиация отмечает 12 августа 107ю годовщину с момента создания Воздухоплавательной части Генерального штаба. В соответствии с указом президента РФ № 949 от 29 августа 1997 года "Об установлении Дня Военновоздушных сил" эта дата считается днем образования российских ВВС. В настоящее время Военновоздушные силы являются частью ВКС РФ и включают в себя боевые структуры, службу метеорологов, формирования войск РЭБ, связи и управления, инженерные части, тыловые службы с силами обеспечения, центры боевой подготовки и учебные заведения. Все данные, которые указаны в статье, взяты из открытых источников – они приблизительны и не составляют военной тайны.

Современные ВВС включают в себя пять командований, четыре расположены в СанктПетербурге, РостовенаДону, Хабаровске, Новосибирске и еще одно – отдельное командование, в ведении которого находятся дальняя и военнотранспортная авиации. В состав боевых структур ВВС России входят стратегическая и дальняя авиация, военнотранспортная и фронтовая авиация, последняя делится на истребительную, штурмовую, бомбардировочную и разведывательную. Кроме того, есть еще и армейская авиация. Всего на первую половину 2019 года парк ВВС РФ насчитывает около 1600 самолетов и более 1400 вертолетов.

В составе стратегической авиации 16 единиц Ту160 и около 30 "Медведей" Ту95МС. Дальняя авиация располагает полусотней бомбардировщиков Ту22М, и еще около 100 таких машин находится на хранении. Данная машина модернизируется, ее новая версия Ту22М3М, вероятно, будет частью программы гиперзвукового оружия "Кинжал". Основу истребительной авиации составляют Су27 (их примерно 360), МиГ-29 (этих машин в составе ВВС – 225 единиц) и Миг31 (их насчитывается 140 штук). Как известно, 31й сейчас проходит модернизацию, часть данных самолетов планируется использовать в качестве носителей гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал". В строю остаются 111 единиц фронтовых бомбардировщиков Су-24 и около 200 штурмовиков Су25 "Грач" (еще около 100 этих машин находятся на хранении). Из машин поколения 4+ в парке военной авиации состоят 80 единиц Су30 и 48 единиц сверхманевренных Су35, а также 75 фронтовых бомбардировщиков Су34 "Утенок".

Парк старой техники армейской авиации насчитывает 620 легендарных боевых машин Ми24 и примерно 570 ударнотранспортных геликоптеров Ми8. Новых машин не так много, около 100 Ка52 и примерно столько же Ми28. Поступают на вооружение Ми35 (новая версия Ми24). Кроме указанных типов машин в парке морской и армейской авиации, а также ВТА находятся Ка50, Ка226, Ка25, Ми26, "Ансат".В парке ВТА состоят Ил75МД, Ан22, Ан26, Ан124 и другие модели самолетов. В качестве учебных машин используются Як130Ю, Ту134УБЛ, чешский L39 Albatros и учебнобоевые версии других самолетов.

Считается, что с распадом СССР была безвозвратно потеряна значительная часть парка боевых самолетов. В действительности ВВС Страны Советов всего насчитывали около 15 тыс. боевых самолетов различного назначения. Но большая доля от этого количества машин состовляли устаревшие модели. Если верить открытым источникам, в конце 80х парк самолетов 4го поколения ВВС был не таким уж многочисленным. На вооружении советских войск к 1990 году стояло 435 стратегических и дальних бомбардировщиков, из них 18 ракетоносцев Ту160, а также 160 единиц видавших виды Ту95, более 30 старичков М4, около 150 дальних бомбардировщиков Ту22 и еще восемь десятков Ту16. Парк истребителей ВВС СССР насчитывал 1755 машин. Если посмотреть на долю самолетов 4-го поколения, получится, что кроме указанных Ту160 советская военная авиация располагала примерно 430 единицами Ту22М, фронтовых бомбардировщиков Су24 числилось аж 1200 штук, штурмовиков Су25 насчитывалось 415 единиц, фронтовых истребителей Су27 около 500 единиц, истребителей МиГ29 – под девять сотен, а перехватчиков МиГ31 – около 400. По сути, российская авиация в результате ликвидации войск былой эпохи в основном очистилась от старья. Беда в другом – с распадом СССР и блока социалистических государств развалилась кооперация в военной промышленности, хорошо отлаженная в советское время. Поэтому обновлять парк летательных аппаратов стало проблематично. Более того, оборонные предприятия и конструкторские бюро внутри России подверглись разрушительному воздействию ельцинской эпохи. В 90е практически не велось никаких разработок, многие уникальные идеи (советское конструкторское наследие) зачастую за бесценок продавались заморским дельцам. Возрождение полноценной работы легендарных отечественных КБ произошло лишь во втором десятилетии текущего века. Традиционным стало для России и затягивание внедрения своих же новых разработок во времени.

ВВС российские, затем советские и снова российские за время существования участвовали в двух мировых войнах и военных кампаниях меньшего масштаба. Боевой опыт, который российские пилоты получили в Сирии, нельзя считать полноценным. Там действия велись и ведутся в условиях отсутствия у противника авиации вообще. Большую ценность для осознания тактики реального боя нашими пилотами и командирами явили краткосрочная война против грузинской армии в августе 2008 года. Бесспорно, военное руководство страны не может полагать, что все вооруженные конфликты в перспективе будут носить только гибридный характер, где противник всегда заведомо слаб и не может применять авиацию против более сильной в технологическом плане стороны. Подготовка к войне всеми ведущими военными державами против равнозначного или более сильного противника, конечно же, ведется, но исключительно в учебном режиме.

Как позитивную новость стоит отметить, что началось долгожданное серийное производство многофункционального истребителя 5-го поколения Су57. Во всяком случае, глава Минпромторга Денис Мантуров побожился, что это именно так. Поверим ему на слово. Речь идет о 76 машинах, на которых будут установлены двигатели второго этапа. Сравнивать это пока еще не воплощенное в железо число с количеством уже произведенных F22 и тем более F35 никто не собирается. Но есть надежда, что мы станем свидетелями боевого опробования серийного российского самолета-невидимки, скажем в Сирии. А пока в создании крылатой машины нового поколения Россия пропустила вперед не только США, но и Китай.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО