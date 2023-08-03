Немецкая газета уверена, что мир на Украине наступит к зиме, при помощи США

Как правило, прогноз о скором окончании конфликта вызывает радость, но не в статье газеты Welt. Очевидно, автор боится получить клеймо "путиниста". А потому предстоящий провал "контрнаступа" и принуждение Киева к миру со стороны США он описывает как антиутопию.

Вот уже 60 дней продолжается украинское "контрнаступление", с микроскопическими завоеваниями и огромными потерями в личном составе ВСУ. Киеву не удается вытеснить противника обратно туда, откуда он пришел. И все указывает на то, что конфликт в итоге окажется заморожен.

Пока что дела на поле боя идут у киевского руководства очень плохо. По крайней мере, если исходить из того, насколько это руководство приблизилось к исполнению своей провозглашенной цели — вернуть себе все занятые Россией под контроль земли. Ничто не указывает на хоть какие-то признаки приближения к этой цели. Украинское контрнаступление, которое началось ровно 60 дней назад и в течение минувшей недели перешло в интенсивную фазу c массированными попытками прорыва ВСУ в Запорожской области и в целом на юге Украины.

Но даже при огромных потерях Украина смогла, увы, вернуть себе лишь 240 квадратных километров территории — по размерам на этой земле едва уместится наш немецкий город Дуйсбург. Украинские ударные силы продвигаются вперед со скоростью улитки. А ведь время работает не на них: приближается сезон дождей, который начнется в октябре, а может, и намного раньше. Рушится надежда Запада, будто ускоренное обучение тысяч украинских солдат и передача им западного оружия в ограниченных количествах приведут к перелому на поле боя. Возникает впечатление, что эта надежда просто никогда не реализуется.

В предложенной Западом программе подготовки солдат выявились огромные пробелы. Так, военный эксперт Франц-Стефан Гэди (Gady) указывает на недостаточное количество мобильных воинских частей, которые могли бы действовать в тесной координации, используя дополняющие друг друга виды оружия. Не помогает и то, что Запад безответственно затянул поставки оружия, таким образом дав русским шесть месяцев на то, чтобы построить мощные минированные линии обороны.

А теперь Байден, Шольц и компания продолжают колебаться. Киеву не хватает способных наносить мощные удары реактивных самолетов. В итоге саперы, вынужденные разминировать линии обороны русских голыми руками, попадают еще и под бомбовые или артиллерийские удары. Не хватает мобильных систем ПВО ближнего радиуса действия типа мобильного бронированного противовоздушного комплекса Gepard или американского Avenger. Не хватает и обычных танков или бронемашин, а также техники для разминирования и дальнобойных ракет класса "воздух-земля" типа немецко-шведской крылатой ракеты Taurus. И пока всего этого не хватает, невозможно "выбивать" русские цели далеко за линией фронта.

Кроме того, через несколько месяцев у Украины могут возникнуть серьезные проблемы с боеприпасами. Это предсказывает и знакомый с ситуацией аналитик Конрад Музыка. Нужно сказать честно: Запад оставляет Киев помирать голодной смертью. И это — вопреки всем своим многочисленным обещаниям, просто из иррационального страха перед некой "местью Путина".

Маленькие успехи — при отсутствии сил для прорыва

Примеры недавних дней показывают, куда все идет: полковник Маркус Райснер из австрийского министерства обороны представил своим зрителям ситуацию у города Орехов на юге Украины. Там 47-я украинская бригада, одно из лучших штурмовых соединений ВСУ, предприняла попытку прорыва при поддержке механизированной "ударной бригады". И хотя у наступающих были в распоряжении машины Bradley и Leopard 2, попытка прорыва провалилась самым плачевным образом. Причина: отсутствие поддержки с воздуха, а также то, что российские оборонительные сооружения выдержали все удары.

Ну да, есть маленькие успехи недалеко от Бахмута или Старомайорского, случаются единичные удары дронами по самой Москве. Но все это лишь паллиативы вместо настоящего лечения. В этих порой обнадеживающих ударах нет настоящей пробивной силы.

Все события указывают на то, что Украина в приближающуюся зиму так и не отпразднует успешное изгнание русского супостата. Вместо этого будет вот какое развитие событий: под мощным давлением Запада Украина будет вынуждена согласиться на перемирие с Москвой. Это не значит, что мир придет сразу — полного мира еще долго не будет. Кроме того, такое перемирие будет означать, что Москва занятые ей территории — а это 17% довоенной Украины — еще неопределенное время оставит за собой. Будет установлена "линия контакта", которую обе стороны будут рассматривать как временную границу.

Противостояние станет — как, например, в случае с Северной и Южной Кореей — замороженным конфликтом. Настанут непростые годы для миллионов украинцев и украинок. Членство в НАТО и ЕС отодвинется в неопределенное будущее. Иностранные инвесторы в страну с такой шаткой безопасностью в серьезных объемах инвестировать не будут. Восстановление того, что останется от независимой Украины, будет происходить куда медленнее, чем мы надеялись.

Но все же: что говорит за то, что самое позднее до марта следующего года установится перемирие? Прежде всего тот факт, что отсутствие бравурных новостей об успехах на фронте вызывает среди украинских солдат и гражданского населения нарастающую фрустрацию, чувство усталости и безнадеги. К тому же в стране остается все меньше способных к активным военным действиям резервистов, и все меньший их процент желает принимать в таких активных действиях.

Александр Харченко, глава украинского Центра энергетических исследований, указал еще и на то, что энергоснабжение страны следующей зимой будет намного труднее осуществлять, чем год назад. Украинцы становятся все более изнуренной нацией, а значит опция перемирия может стать популярней.

На это можно возразить: несмотря на все утверждения Запада об обратном, решение о перемирии или продолжении борьбы принимает не украинский народ и не его избранный президент Зеленский. Все решает только "международное сообщество", которое не дает Киеву рухнуть постоянными поставками денег и оружия. Оно и будет решать — вместе с Москвой.

Тем временем на этом самом решающем Западе контрнаступление вызывает пока что большое разочарование, и оно стремительно разрастается. Почти никто на Западе не выражает интереса к перспективе кровавого "отвоевания" Крыма Киевом: ведь Крым с 2014 года в России, и там за это время люди изменились. К тому же до протрезвевших от угара прошлых успехов западных руководителей наконец дошло: нужно смотреть на вещи реально, украинские ударные соединения больше не в состоянии проводить успешные прорывы и захватывать территории с большой площадью...

Начальники в Вашингтоне, Берлине и Лондоне замалчивают ту версию, что причиной этого печального положения вещей является недопоставка западных вооружений. Похоже, близоруким политическим элитам Запада скорее по сердцу такая Украина с "ампутированными" территориями, чем зрелище разгневанного Путина на краю поражения. Западные лидеры боятся, что в таком состоянии Путин может отреагировать на их поддержку украинского режима при помощи ядерного оружия. да не сделает он этого: применение Россией ядерного оружия вызовет такой ответ НАТО, который уж точно будет означать конец путинского правления.

В следующем году и США, и России предстоят выборы. Учитывая высокую цену поставляемого оружия для американцев и критику республиканцев в адрес Байдена, эти выборы будут означать если не уход Байдена, то уж точно ослабление его позиций. А вот в России происходящее в США может, наоборот, укрепить волю Путина к борьбе. В то же время усталость от милитаризации распространится и в других странах Запада, и в правительства в западных странах в 2024 году наверняка утратят аппетит к массовым поставкам оружия на Украину. И вот тогда-то вполне очевидное восхвалявшейся им "смелой Украины" потянет тяжким грузом вниз рейтинг канцлера ФРГ Шольца.

Автор статьи: Кристоф Шлитц (Christoph B. Schiltz)