В Японии жестко раскритиковали последние "достижения" Зеленского

JB Press: борьба с коррупцией на Украине показная и ориентирована на Запад

Борьба с коррупцией на Украине – лишь "картинка" для Запада, пишет бывший мэр Токио Ёити Масудзоэ в статье JB Press. Страна все больше превращается в полигон для испытания натовского оружия, но танки, которые она выпросила, ничем ей не помогут, считает политик.

Ёити Масудзоэ

После танков Украина требует от США и Европа истребители и ракеты большой дальности, втягивая мир в войну.

Принято решение о поставке Киеву британских, немецких и американских основных боевых танков, что, по расчетам Запада, как-то повлияет на военную ситуацию на поле боя. Создается такое впечатление, что Украина все больше становится полигоном для испытаний натовского оружия.

Коррупция на Украине не прекращается

Как я отмечал в своей колонке на прошлой неделе, раздираемая вооруженным конфликтом Украина продолжает оставаться "коррупционным" раем для высокопоставленных государственных чиновников.

С тех пор новости о коррупционных скандалах на Украине поступают одна за другой.

24 января заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко был уволен за то, что провел с семьей 10-дневный отпуск в Испании во время новогодних праздников. Это произошло на фоне жестких ограничений на выезд мужчин из страны. Потерявшее всякое терпение правительство Шмыгаля пошло на беспрецедентные меры и запретило всем государственным чиновникам выезжать за границу без уважительной причины.

27 января газета "Украинская правда" сообщила, что бывший премьер-министр и известный газовый олигарх Юлия Тимошенко, прозванная в стране "Газовой королевой", провела новогодние каникулы в Дубае. На обнародованных фотографиях она запечатлена отдыхающей в роскошном пятизвездочном отеле.

Разумеется, в опубликованных материалах Тимошенко подвергли жесткой критике. Кстати, она по-прежнему является лидером оппозиционной партии "Батькивщина" и депутатом Верховной Рады (парламента). Как бы между прочим сообщается о том, что прошлый Новый год она тоже встречала в Дубае. В этом эпизоде, как в капле воды, отражается нынешняя ситуация на Украине. Олигархи здесь просто безумно богаты, в то время как народ буквально корчится в агонии вооруженного конфликта.

В этой "коррупционной яме" обнаружили и депутатов от правящей партии "Слуга народа", некоторые из которых, как выяснилось, планировали каникулы до и после Нового года провести в Таиланде. А ведь на президентских выборах 2019 года украинский народ проголосовал за комика Зеленского, сыгравшего главного героя в сериале "Слуга народа" — истории о школьном учителе, дошедшем до президентского поста для борьбы с коррупцией.

Смысл "антикоррупционной кампании" первого февраля

Проблема состоит в том, что коррупция на Украине при администрации Зеленского никуда не делась, а благополучно продолжает существовать. Но вот первого февраля власти зачем-то провели обыски в домах "подозреваемых в коррупции" олигархов.

Первый из них — олигарх Игорь Коломойский, основатель группы "Приват", которая ведет бизнес в таких областях, как ферросплавы, нефтепродукты, финансы и СМИ. Он когда-то был союзником Зеленского, потому что тоже был настроен проамерикански. Именно телеканал Коломойского показал сериал "Слуга народа" и подготовил Зеленского к президентским выборам.

В марте 2014 года антироссийски настроенный Коломойский был назначен губернатором Днепропетровска. Путин его презирает, называя "редким мошенником".

Что касается оснований для обыска, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила только о "плане хищения олигархом более одного миллиарда долларов из средств принадлежащих ему нефтяной компании и нефтеперерабатывающего завода".

Кроме того, обыск прошел и в доме бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, однако подробности обвинения неизвестны. Считается, что дело связано с покупкой Украиной вертолетов Airbus шесть лет назад. Утверждается, что обыск как-то связан с расследованием авиакатастрофы, в результате которой 18 января в Киеве из-за крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе действующий министр внутренних дел.

Кроме того, по словам представителей украинской администрации, уволено всё руководство государственной таможни, а все высокопоставленные чиновники минобороны попали под подозрение. Один руководящий сотрудник министерства обороны якобы присвоил деньги на закупку снаряжения, разрешив приобретение некондиционных бронежилетов.

Первого февраля власти провели общенациональный антикоррупционный рейд. Второе лицо в таможенном комитете Украины попал под следствие. Сообщается, что в обмен на освобождение от таможенных сборов на сумму около 1,3 миллиарда долларов он брал огромные взятки наличными, дорогими часами и роскошными автомобилями.

Причина, по которой администрация Зеленского бросилась так стремится бороться с коррупцией в стране, весьма прозаична. И заключается она в том, что третьего февраля должен был состояться саммит Украина – ЕС. Киев стал кандидатом в члены Евросоюза в июне прошлого года, но блок требует ужесточения мер по борьбе с коррупцией. Страны с глубоко укоренившейся коррупцией не могут быть приняты в ЕС, а Украина на данный момент "дисквалифицирована". Поэтому администрация Зеленского и хочет показать, что прилагает усилия для изгнания коррупции из страны.

Сможет ли поставка танков переломить ход украинского конфликта?

Итак, объявлено: Германия предоставит Украине немецкий танк "Леопард 2-А6", Великобритания — основной боевой танк "Челленджер 2", а США — основной боевой танк М1 "Абрамс".

Ожидается, что первая партия танков, предоставленных западными странами, составит 120-140 единиц. Всего планируется передать 321 машину.

Первая проблема заключается во времени, которое требуется для обучения персонала и развертывания это бронетехники на месте. Вторая проблема – сколько танков нужно, чтобы дать отпор России? По словам Зеленского, 300-500 единиц.

Хотя объявление об отправке танков на Украину уже сделано, для реализации этого решения потребуется немало времени. По имеющимся сообщениям, сейчас начался только первый подготовительный этап для осуществления поставок. Эксперты говорят, что он займет не менее трех месяцев. Это означает, что первые машины могут попасть на Украину самое раннее в апреле. К тому времени российские военные, скорее всего, окончательно остановят украинские попытки контрнаступлений и развернут полномасштабное наступление на позиции ВСУ. Ожидается, что оно начнется 24 февраля, в первую годовщину начала спецоперации на Украине.

Что касается количества танков, то у западных доноров их не так и много. Кроме того, в отличие от легковых автомобилей, у стран НАТО отсутствуют налаженные системы массового производства бронетехники. Так что на запрос Зеленского о единовременной поставке от 300 до 500 боевых машин Запад сразу ответить наверняка не сможет.

Поступают сообщения, что на Западе начинают заканчиваться не только танки, но и артиллерийские снаряды. Оказалось, что у НАТО нет неиссякаемого запаса оружия и боеприпасов.

Помимо легкого колесного танка AMX-10RC, который уже решила предоставить Франция, сообщалось, что она же рассматривает возможность поставки основного боевого танка "Леклерк". Однако выяснилось, что в настоящее время у Парижа всего 222 таких машины, и он не может себе позволить истощить этот запас помощью Украине. Поэтому Франция пока решила "откупиться" отправкой радаров "Грандмастер 2000" для обнаружения ракет и беспилотников.

Кстати, для размышления: у Германии всего 245 танков "Леопард".

Мировой рейтинг по количеству танков в 2021 году выглядел следующим образом: (1) Россия 12 950, (2) США 6 333, (3) Китай 5 800, (4) Индия 4 665, (5) Египет 3 620, (6) Северная Корея 3500, (7) Южная Корея 2914, (8) Пакистан 2776, (9) Турция 2379, (10) Украина 2076.

У Японии имеется 570 танков.

Ситуация с танками у русских

По имеющимся сообщениям, в России в настоящее время в реальной боевой эксплуатации находится около 3000 танков, в основном это Т-72 и Т-80, принятые на вооружение в 1972 и 1980 годах соответственно. Современный передовой Т-90-М "Прорыв" тоже стоит на вооружении в российских войсках. Говорят, что последний Т-14 "Армата", который был назван "самым революционным танком десятилетия", не очень пока приветствуется в полевых условиях из-за ряда проблем. По оценкам, сейчас таких машин всего несколько десятков, и серийно их пока ещё не производят. Танк Т-14 "Армата" большой и тяжелый, его трудно транспортировать, и вряд ли он будет эффективен на поле боя на Украине. К тому же он очень дорогой.

Россия вывела из резерва около 10 тысяч Т-62 и других старых танков, находившихся на хранении, но их характеристики хуже характеристик современных машин.

Если учитывать нынешнее состояние российского танкового парка, становится ясно, что Москва, скорее всего, предпримет решительные действия ещё до развертывания западной бронетехники, чтобы разрушить украинские транспортные сети – прежде всего, железные дороги и железнодорожную инфраструктуру.

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Следует обратить внимание и на то, что недавно министр обороны Белоруссии также сообщил, что в его страну переброшены российские "Искандеры". Это контрольный мяч для Европы и США.

Кроме того, нельзя забывать и об угрозе применения Россией тактического ядерного оружия.

Именно поэтому Украина хочет ускорить поставки танков и увеличить их количество. Кроме того, она требует предоставить истребители и ракеты большой дальности.

Однако президент Байден заявил журналистам, что не планирует предоставлять F-16 Украине.

Сталинградская битва, 80-летие исторической победы Красной Армии

Второго февраля 1943 года немецкая армия потерпела сокрушительное поражение от Красной Армии в Сталинградской битве. С обеих сторон погибло два миллиона военнослужащих. Сто тысяч немецких солдат попали в плен. В огне ожесточенных сражений погибло и 500 тысяч мирных советских жителей. Эта победа Советского Союза оказала огромное влияние на весь последующий ход Второй мировой войны.

Сейчас Сталинград переименован в Волгоград. Но второго февраля, в день 80-летия исторической победы, в городе состоялась масштабная памятная церемония, посвященная именно Сталинградской битве.

После Сталинградской битвы пятого июля 1943 года началось эпохальное Курское сражение. Это было самое масштабное танковое сражение в истории мировых войн, в нем приняли участие четыре миллиона солдат с обеих сторон, 2800 единиц немецкой и 3000 единиц советской бронетехники. Советский Союз выиграл и эту крупнейшую битву Второй мировой войны.

Перед лицом поставок западных танков на Украину воспоминания о советских военных победах под Сталинградом и Курском пробуждают русское национальное самосознание.

Во время мемориальной церемонии Путин назвал Сталинградскую битву "символом несокрушимости" российского народа и сказал, что уверен в победе на Украине. Он также жестко раскритиковал поставки западных танков Киеву. Говоря об отправке немецких "Леопард 2", Путин сказал: "Нам снова угрожают немецкими танками "Леопард". Идеология нацизма уже в своем современном обличье, современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны".

Однако пока неясно, приведет ли этот подъем русского национального духа к улучшению ситуации в пользу России.