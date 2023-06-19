Путин оценил контрнаступление ВСУ. Запад насторожился

Владимир Путин оценил ход контрнаступления ВСУ, заявив об огромных потерях со стороны Украины. Запад, настороженный словами российского лидера, резко усилил военную помощь союзнику. Он не приемлет провала Киева, который покажет слабость НАТО перед лицом Москвы, считает пользователь Baijiahao

В ходе интенсивных боев в рамках украинского контрнаступления ВСУ понесли огромные потери. Соединенные Штаты заявили, что срочно предоставят союзнику 25 боевых машин пехоты Bradley и 22 миллиона патронов, а Швеция пообещала передать 50 БМП CV-9040 — 40 мм (Strf 90).

При этом президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали, что продолжат поддерживать Украину и надеются на успех ее контрнаступления. И все это произошло менее чем за десять дней после того, как ВСУ начали свою операцию. Что же все это значит?

Во-первых, Шольц заявил, что будет продолжать поддерживать Киев и что надеется на поражение Москвы после того, как российские войска уничтожили множество танков Leopard 2 на поле боя. Очевидно, что Германия несколько смущена случившимся и может прикрыть свою неловкость только резкими словами.

Во-вторых, после того, как Минобороны РФ подтвердило уничтожение танков американского производства, США высказались о том, что будут по-прежнему оказывать Украине помощь поставками БМП Bradley. Понятно, что Вашингтон хочет оказать на Москву еще большее давление.

В-третьих, поговорим о Франции и Швеции. Очевидно, они заметили, что вооружения и техники, отправленного ими на Украину, недостаточно для ведения затяжных боев. Расход оружия очень велик, особенно потому, что ВСУ противостоят российским войскам, которые превосходят их по силе.

И президент Владимир Путин тоже не сидит сложа руки. Недавно он лично заявил, что потери украинской армии в десять раз выше российских. Последние сводки Минобороны РФ показывают, что с момента начала контрнаступления ВСУ потеряли 7,5 тысячи человек. Путин также сказал, что в ходе операции украинцам не удалось достичь намеченной цели, и она потерпела катастрофический провал.

Киев же утверждает, что Россия тоже потеряла немало солдат <...>.

Что бы ни говорили обе стороны, одно ясно наверняка: когда украинская армия пошла в наступление, ее потери, очевидно, оказались больше, чем у России. Судя по многочисленным видео, обнародованным оборонным ведомством РФ, ВСУ не просто попали в засады сухопутных войск, но и подверглись ударам авиации противника. Это двустороннее давление однозначно нанесло украинцам большой ущерб.

На самом деле для России наступление — вопрос желания, а для Украины — необходимости. Хотя ВСУ уже доказали, что могут атаковать, им чрезвычайно тяжело подтвердить эффективность своей операции. Контратака, скорее всего, закончится провалом, а как только Украина потерпит неудачу, ей придется столкнуться с тремя серьезными последствиями.

Во-первых, если Киев сможет поддерживать текущую интенсивность контрнаступления еще 15 дней, то ему придется расплатиться за это не менее чем 10 тысячами жизней, а оружие и техника, предоставленные Европой и США, будут почти полностью израсходованы. Самая большая разница между вооруженными силами Украины и России заключается в том, первые должны постоянно получать притоки боеприпасов и снаряжения от Запада. Только так они смогут компенсировать расходы. Честно говоря, тактика боевых действий и перемещение войск — это не те вопросы, которые может планировать Владимир Зеленский и его администрация. В большей степени этим занимаются США и ЕС, ведь арсенал ВСУ полностью зависит от Запада.

Недаром Макрон произнес такую ​​фразу: "Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано". А кто его планировал? Явно не Киев. Если украинская контратака закончится крупным поражением ВСУ, это покажет, что тщательное планирование Запада, военная подготовка НАТО, тактика и оснащение альянса не обеспечивают никакого преимущества перед российской армией. Даже если украинские войска захватят несколько населенных пунктов, это не сыграет особой роли, учитывая потери личного состава. Российская армия сейчас пытается избежать потерь и полагается на свое превосходство в огневой мощи, чтобы дать отпор противнику.

Вероятно, как только контратака ВСУ окончится неудачей, Запад резко сократит свою помощь Украине, и нарастить ее снова будет невозможно. Вместо того, чтобы помогать союзнице с наступлением, США и Европа усилят ее оборону. Так они, вероятно, и придут к мирным переговорам.

Далее, провал украинской операции не означает, что Россия просто остановится. Нынешняя стратегия Москвы может измениться в любой момент. Когда украинские военные элиты будут уничтожены, а российские власти почувствуют, что оборона противников слабеет, ВС РФ смогут начать крупное контрнаступление и атаковать Николаев, Харьков или даже снова Киев.

Поэтому Украина не может позволить себе проиграть — или, иными словами, она не может слепо кидаться в атаку. Место, время и подготовка людей, — все эти условия сейчас неблагоприятны для Киева. Российская армия давно не вступала в крупные сражения и хорошо отдохнула, поэтому она вполне способна ответить на короткое контрнаступление Украины. ВСУ также не могут просто бросить все свои 200 тысяч человек в атаку на Запорожье, а небольшие диверсии на разных направлениях обречены на провал — они одна за другой потерпят неудачу.

Можно сказать, что, реши Москва снова перейти в нападение, это станет самым тяжелым временем для Киева. У Белоруссии сейчас в руках ядерная бомба. Если российская армия начнет военную операцию с ее территории, Запад ничего не посмеет сделать. В этом году Москва также формирует новое армейское подразделение объединенных войск, и оно, похоже, готовится к потенциальному новому раунду наступления.

Анализируя нынешнюю военную стратегию РФ, многие полагают, что Россия просто хочет стабилизировать восточный коридор и надеется, что Европа, США и Украина смогут признать принадлежность этих территорий. Однако Запад и Киев не только решительно против этой идеи, но и жаждут контратаковать и вернуть утраченные позиции. В такой ситуации Москве, возможно, придется подумать о новом наступлении — когда уступки не могут положить конец конфликту или заморозить его, остается только один путь. А потому ВС РФ просто ждут удобного момента. Если контратака ВСУ с треском провалится, именно такой случай они и получат.

В заключение, конфликт между Москвой и Киевом продолжается уже почти полтора года. Украинцы пострадали больше всего. Если наступательная операция не удастся, то внутри страны могут зазвучать антикиевские голоса. Статус Зеленского может пошатнуться. Если управленческие способности президента будут поставлены под сомнение, а на поле боя все обернется разгромом, ситуация начнет развиваться в непредсказуемом ключе.

Хотя сейчас Запад поддерживает Зеленского, это не исключает возможной смены его позиции и начала мирных переговоров. Ведь у Соединенных Штатов осталось не так много времени. В случае провала контрнаступления США потеряют покой. Всеобщие выборы 2024 года в Америке все ближе и ближе. Долговременная военная интервенция приведет к тому, что Джо Байден начнет терять голоса избирателей-пацифистов. Вероятно, ради них его администрация способна изменить свою точку зрения. И как только Соединенные Штаты перестанут активно вмешиваться в конфликт, ЕС отвернется от Украины — даже еще быстрее. Киев в конечном итоге окажется брошенным ребенком в геополитической игре между Европой, Вашингтоном и Москвой.

На самом деле Россия сейчас стремится усилить давление на Украину. В последние два дня высокопоставленные чиновники страны неоднократно говорили о том, что в июле Москва заморозит соглашение об экспорте зерна через Черное море. Причина в том, что Запад не выполнил обязательства, взятые на себя в Стамбуле. Сергей Лавров даже выступил с резким заявлением: без реализации этих договоренностей продление зерновой сделки невозможно.

Кроме того, Путин сказал, что Москва безвозмездно окажет продовольственную помощь бедным африканским странам. Очевидно, Россия хочет снова перекрыть Одесские лиманы. Причина, по которой ее подход так изменился, заключается в том, что в стране очень хорошо понимают: блокада Одессы может стать поворотным моментом в конфликте.

Автор: Цзянсу (江苏)