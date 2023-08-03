В МО Украины заявили, что за 15 месяцев получили на вооружение более 30 моделей БПЛА

Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава военного ведомства Алексей Резников.

"За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/ эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие. Тем не менее, по словам Резникова, "строить завод размером со стадион" на Украине пока не планируют.

В июле премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины в этом году направило на производство в стране БПЛА почти $1,1 млрд. Глава правительства добавил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза на Украину запчастей для беспилотников, подняли долю прибыли их производителей до 25%, а также приняли решение, которое, как утверждается, "способствует массовому производству боеприпасов для дронов".

По словам Шмыгаля, в настоящее время более 40 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, заключили контракты с государством, а "производство БПЛА выросло в десятки раз".