Войти
ТАСС

В МО Украины заявили, что за 15 месяцев получили на вооружение более 30 моделей БПЛА

327
0
0
Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Глава ведомства Алексей Резников рассказал, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава военного ведомства Алексей Резников.

"За 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/ эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что пока дроны собирают в стране в основном из иностранных комплектующих, однако в планах - производить свои комплектующие. Тем не менее, по словам Резникова, "строить завод размером со стадион" на Украине пока не планируют.

В июле премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины в этом году направило на производство в стране БПЛА почти $1,1 млрд. Глава правительства добавил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза на Украину запчастей для беспилотников, подняли долю прибыли их производителей до 25%, а также приняли решение, которое, как утверждается, "способствует массовому производству боеприпасов для дронов".

По словам Шмыгаля, в настоящее время более 40 украинских компаний, занимающихся производством беспилотников, заключили контракты с государством, а "производство БПЛА выросло в десятки раз". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.01.2023
Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
30.12.2022
Деньги на ветер. Япония спустит миллиарды на мертвый груз
18.07.2022
«Байрактар» уходит в тень
08.04.2022
Американская организация обеспечит поставку 5 тысяч терминалов Starlink Украине
17.07.2020
Американский дрон-разведчик снова зафиксирован близ границ РФ
31.05.2018
Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 08:55
  • 53923
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 08:43
  • 5
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 03.08 07:56
  • 2
"Мы думали иначе". Что российские специалисты нашли в натовской технике
  • 03.08 07:38
  • 7
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 02.08 23:17
  • 1
МО Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БЛА на украинской территории
  • 02.08 22:52
  • 1
В США рассказали о «последнем вздохе» между Россией и Украиной в космонавтике
  • 02.08 22:49
  • 1
Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков
  • 02.08 22:36
  • 23
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 02.08 22:22
  • 4
Почему беспилотники долетают до Москвы и как с ними бороться
  • 02.08 22:01
  • 2
Конференция в Вене выявила "войну глобального масштаба" против православия
  • 02.08 21:53
  • 3
ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для интенсификации СВО
  • 02.08 21:49
  • 4
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 02.08 09:54
  • 2
Я в тебе вижу: интерактивная маска заменит слепым людям зрение
  • 02.08 09:16
  • 0
Расовая дискриминация в Прибалтике и этнические чистки: политики позабыли уроки истории
  • 02.08 09:07
  • 2
Немецкая пресса: Из-за ошибочной тактики ВСУ просто подарили лучшую в мире БМП CV90 русским к западу от Кременной