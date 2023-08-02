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ЦАМТО

Northrop Grumman заключила дополнительный контракт на производство трех самолетов ДРЛОиУ E-2D для ВМС Франции

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E-2D
E-2D.
Источник изображения: U.S. Navy

ЦАМТО, 1 августа. Минобороны США 31 июля объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Northrop Grumman Systems Corp. дополнительного контракта в рамках проекта поставки ВМС Франции палубных самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай".

Как сообщается в пресс-релизе МО США, стоимость дополнительного контракта на производство трех E-2D для Франции составила 387,82 млн. долл. Из этой суммы по программе "Иностранные военные продажи" выделяется 330,26 млн. долл.

Работы по контракту будут выполнены в на производственных мощностях в Мельбурне (шт.Флорида; 57,04%), Мальборо (шт.Массачусетс; 10,84%), Балтиморе (шт.Мэриленд; 9,09%), Ливерпуле (шт.Нью-Йорк; 8,55%), Орландо (шт.Флорида; 5,75%), Западном Честере (шт.Огайо; 2,04%), Вудленд-Хиллз (шт.Калифорния; 1,06%), Чистерна-Ди-Латина (Италия; 0,14%), других производственных площадках на континентальной части США (5,49%). Ожидается, что работы по данной дополнительной части к основному соглашению будут завершены в декабре 2027 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." предусматривает поставку трех самолетов E-2D для ВМС Франции к 2030 году. Они заменят три самолета E-2C "Хоукай", которые в настоящее время находятся на вооружении французских ВМС.

В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдванст Хоукай", сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 2 млрд. долл.

В начале ноября 2020 года приобретение в США трех E-2D "Эдванст Хоукай" одобрила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, а 2 декабря 2020 года стороны подписали соответствующее письмо с предложением и принятием предложения (Letters of Offer and Acceptance – LOA).

Начальный контракт стоимостью 99,03 млрд. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления в поддержку производства самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" для ВС Франции был подписан с Northrop Grumman в апреле 2021 года. МО США 22 декабря 2021 года объявило о подписании дополнительного контракта стоимостью 353,584 млрд. долл. Таким образом, на данный момент на проект в общей сложности выделено 840,4 млн. долл. из 2 млрд. долл., согласованных изначально.

Как планируется, заказанные самолеты E-2D будут адаптированы в соответствии с требованиями ВМС Франции за счет интеграции специализированного компьютера, разработанного французским государственным предприятием SIAe.

Поставка трех новых самолетов E-2D была запланирована на конец апреля 2027 года (прим.ЦАМТО: судя по заключенному 31 июля 2023 года дополнительному соглашению, срок поставки переносится на 2028 год). Они будут размещены на военно-морской авиабазе "Ланн-Бигуэ" и смогут применяться с палубы авианосца "Шарль де Голль", а в конечном итоге – с борта авианосца нового поколения ВМС Франции, который должен войти в эксплуатацию в районе 2038 года. Самолеты будут обеспечивать безопасность авианосной ударной группы, выполняя задачи обнаружения и идентификации угроз на большой дальности, а также управления действиями авиации.

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