Министр вооруженных сил Франции одобрила покупку в США самолетов ДРЛОиУ E-2D

ЦАМТО, 23 ноября. Министр вооруженных сил Флоранс Парли 4 ноября одобрила приобретение в США трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-2D "Эдвансд Хоукай".

По информации Министерства вооруженных сил Франции, "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." предусматривает поставку трех самолетов E-2D для ВМС Франции к 2030 году. Они заменят три самолета E-2C "Хоукай", которые в настоящее время находятся на вооружении французских ВМС. Покупка будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как заявлено, три заказанные самолета E-2D будут адаптированы в соответствии с требованиями ВМС Франции за счет интеграции специализированного компьютера, разработанного французским государственным предприятием SIAe.

Новые самолеты будут размещены на военно-морской авиабазе Ланн-Бигуэ, смогут применяться с авианосца "Шарль де Голль" и, в конечном итоге, с борта его преемника. Самолеты будут обеспечивать безопасность авианосной ударной группы, выполняя задачи обнаружения и идентификации угроз на большой дальности, а также управления действиями авиации.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" и сопутствующего оборудования общей стоимостью до 2 млрд. долл. Запрос на поставку, в частности, также включал 3 РЛС APY-9, 4 системы радиоразведки AN/ALQ-217, 3 интегрированные системы навигации и отображения AN/AYK-27, 5 многофункциональных систем распределения информации Link-16 MIDS-JTRS (Multifunctional Information Distribution System / Joint Tactical Radio System), 4 системы госопознавания "свой-чужой" AN/APX-122 (A) и AN/APX-123(A) и т.д.

Предположительно, первый самолет будет поставлен в 2027 году.