Перспективный французский атомный авианосец

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 8 декабря 2020 года на головном предприятии французской атомной промышленной корпорации Framatome в Ле-Крёзо, заявил о начале практического осуществления программы Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) проектирования и строительства перспективного авианосца для французского флота, и о том, что этот корабль будет оснащен ядерной энергетической установкой.

Предварительное официальное изображение перспективного французского атомного авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) (с) Naval Group

Новый авианосец должен быть введен в состав ВМС Франции в 2038 году для замены находящегося в составе флота с 2001 года единственного французского авианосца R 91 Charles de Gaulle. Президент Макрон заявил в Ле-Крёзо:

"Как вы знаете, Charles de Gaulle завершит службу в 2038 году. Вот почему я решил, что будущий авианосец, которым будет вооружена наша страна и наш флот, будет ядерным, как и Charles de Gaulle. Ваш завод в Ле-Крёзо, который на протяжении своей долгой истории производил оборудование, необходимое для нашего флота, будет производить, среди прочего, несколько основных частей ядерного реактора будущего авианосца, выковывая и обрабатывая их прямо здесь […] Этим выбором мы подтверждаем стремление Франции сохранить свою стратегическую независимость".

В связи с выступлением Макрона, министерство вооруженных сил Франции и французское судостроительное объединение Naval Group, которое будет головным подрядчиком по программе PANG, опубликовали официальные рендерные изображения перспективного французского авианосца. Впрочем, нужно учитывать, что, видимо, сам проект пока что находится на предэскизной стадии, и фактическое проектирование корабля начнется только в 2021 году.

Примерный график постройки корабля включает начало строительства в 2025 году с выводом авианосца на испытания в 2036 году и вводлм в состав ВМС Франции в 2038 году. Предварительно заявлено, что строительство корабля будет вестись на подрядной основе в сухом доке крупнейшей французской судостроительной верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере, с изготовлением части корпусных секций на верфях Naval Group.

Новый авианосец предполагается оснастить палубным вариантом перспективного европейского истребителя нового поколения, создаваемым по программе Future Combat Air System (FCAS. - фр. Système de combat aérien du futur - SCAF) под руководством Франции и Германии, с ролью компании Dassault Aviation в качестве головного подрядчика. На авианосце будет использоваться система горизонтального катапультного взлета и горизонтальной посадки при помощи аэрофинишера. Авиационное обрудование будет американским, включая три 90-метровые электромагнитные катапульты EMALS и аэрофинишеры AAG корпорации General Atomics, применяемые на новых американских атомных авианосцах типа Gerald R. Ford.

Новый французский авианосец, по предварительным данным будет гораздо более крупным, чем Charles de Gaulle, и иметь полное водоизмещение около 75 тысяч тонн и наибольшую длину до 300 м и ширину 80 м (Charles de Gaulle имеет 42 тысячи тонн полного водоизмещения и длину 261 м).

Энергетическая установка корабля будет включать два ядерных реактора нового типа К22 тепловой мощностью по 220 МВт каждый и три линии вала общей мощностью 80 МВт, с гребными винтами. Общая вырабатываемая мощность, включая электроэнергетику, составит 110 Мвт. Скорость полного хода 26-27 узлов.

Площадь ангара составит около 5000 кв м и он будет обеспечен двумя бортовыми 40-тонными самолетоподъемниками. Площадь полетной палубы - 16 тысяч кв м. Корабль сможет нести 30 перспективных истребителей FCAS (SCAF), два или три самолета ДРЛО и управления Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye и некоторое количество БЛА и вертолетов. Экипаж корабля составит до 2000 человек, включая личный состав авиагруппы.

Распространенные рендеры корабля показывают наличие одной небольшой островной надстройки, смещенной к корме, подобно надстройке американских атомных авианосцев типа Gerald R. Ford. Корабль будет оснащен радиолокационным комплексом Thales SeaFire с четырьмя неподвижными АФАР на надстройке, а для самообороны вооружен ЗРК PAAMS с зенитными ракетами серии MBDA Aster, и, судя по рендерам, несколькими 40-мм зенитными артиллерийскими комплексами Thales/Nexter RapidFire.

Предварительное официальное изображение перспективного французского атомного авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) (с) Naval Group

Предварительные официальные изображения перспективного французского атомного авианосца Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) (с) министерство вооруженных сил Франции и Naval Group