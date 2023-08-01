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ТАСС

Бразилия, Индия и Китай получили приглашение на переговоры по Украине в Саудовской Аравии

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Как сообщила газета The New York Times, Россию на эти переговоры не пригласили

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Бразилия, Индия и Китай получили приглашения на мирные переговоры по Украине с участием представителей государств Запада и развивающихся стран, которые в начале августа планирует провести Саудовская Аравия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на саудовских дипломатов.

По ее данным, на встречу приглашены представители "США, европейских стран, а также Бразилии, Индии и Китая". Как отмечает издание, пока нет ясности, кто конкретно примет участие в переговорах.

Россия на эти переговоры приглашена не была, уточняет газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет понять Западу тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Утверждается, что участие в консультациях уже подтвердили Евросоюз, Великобритания, Польша и ЮАР, ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. 

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Великобритания
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Саудовская Аравия
США
Украина
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Проекты
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