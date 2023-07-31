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ТАСС

WSJ узнала о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Amr Nabil

По данным газеты, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет

ТАСС, 29 июля. Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

 

По их данным, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. По словам источника, сейчас ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Точное число участников переговоров пока не известно. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

26 июня телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

20 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина ведет подготовку новой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических директоров с участием представителей стран Группы семи и Глобального Юга. 

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