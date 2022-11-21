Sabah: на саммите G20 Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний

Гегемония США обречена. Америка потерпела поражение в новой холодной войне и не смогла перетянуть союзников России на свою сторону, пишет Sabah. Поэтому Зеленского, который с подачи Америки бросил свою страну и народ в огонь, теперь остается только пожалеть.

Берджан Тутар

США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали. Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился. Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний.

Ни на обсуждениях на саммите, ни в итоговой декларации достичь консенсуса не удалось. Отпечаток на саммите оставило соперничество между Глобальным Севером во главе с США и Глобальным Югом во главе с Россией, Китаем и Турцией.

Кроме Германии, Великобритании, Италии, Еврокомиссии, а также Канады, Австралии, Японии, Южной Кореи, войну, начатую США против России руками Украины, никто не поддержал.

Страны Глобального Юга, такие как Аргентина, Бразилия, Китай, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Индия, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, отклонили все требования, навязываемые Глобальным Севером во главе с англосаксами.

В коммюнике двухдневного саммита, состоящем из 52 пунктов, акцент был сделан на том, что "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн". В заявлении дается высокая оценка соглашению по зерновому коридору, положившему конец глобальному продовольственному кризису, и присутствует такая фраза: "Мы приветствуем Стамбульское соглашение, достигнутое при посредничестве Турции и ООН. Подчеркиваем важность его полной, своевременной и постоянной реализации заинтересованными сторонами".

Таким образом, США, чей проект по окружению и изоляции России потерпел провал, трагически переживают тот факт, что они не в состоянии полностью перетянуть на свою сторону против Москвы даже своих европейских союзников, не говоря уже о Китае, Индии и Турции.

Сейчас США и их союзники ищут пути примирения с Россией через Турцию и Китай. Анкара, известная своей ролью в достижении соглашения о зерновом коридоре, также является первым адресом мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Опять же Турция выходит на первый план как важнейший и надежнейший игрок-посредник не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США.

Наиболее очевидным свидетельством того, что Турция является одной из ключевых стран как в нынешней глобальной политике, так и в новой мировой системе, стало то, что накануне руководители внешних разведок США и России встретились в Анкаре и обсудили важнейшие темы международных отношений.

Кроме того, тот факт, что планирование поставок российского газа по всему миру и цен на него будет осуществляться в Анкаре, в дальнейшем поднимет Турцию на уровень важнейшего игрока в глобальных балансах.

Одним из наиболее влиятельных участников на Бали был Китай. По сути встречу президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, которая длилась больше трех часов, можно в некотором смысле расценивать как выбрасывание англосаксами полотенца на ринг перед российско-китайским блоком.

Ведь и саммит разведок в Анкаре, и марафон переговоров между Джо Байденом и Си Цзиньпином показывают, что наряду с проектом США по дистанцированию Китая от России стратегия новой холодной войны также потерпела крах.

Не будем забывать, что перед саммитом на Бали Пекин подчеркнул, что его отношения с Россией "прочны как скала". Это заявление стало ответом на слова Джо Байдена о том, что отношения Китая и России не находятся на уровне союзнических.

Объявив, что США не будут ставить под сомнение политику "одного Китая" и другие красные линии Пекина, прежде всего Тайвань, Байден также был вынужден принять требования китайского лидера о том, что "НАТО, ЕС и США должны вести всесторонний диалог с Россией".

Остается только пожалеть Владимира Зеленского, который с подстрекательства США бросил свою страну и народ в огонь. Даже то, что его провокация с ракетами в Польше была вскрыта самим Байденом и НАТО, знаменует собой новую веху.

Имперский центр, переживающий тяжелые времена, отныне будет всеми силами заставлять Киев сесть за стол переговоров с Москвой. И, судя по всему, с этим не будет особых проблем.