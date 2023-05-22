Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США

Yahoo: Китай успешно борется с Западом за Глобальный Юг

Китай против мировой гегемонии США, пишет Yahoo News Japan. Это показывают и результаты состоявшегося саммита G7. Власти КНР выступили с решительным осуждением антикитайских высказываний, которые прозвучали в рамках встречи "Большой семерки".

Ёити Масудзоэ (Yoichi Masuzoe)

Украинский конфликт продолжается без перспективы прекращения огня. На этом фоне 19-21 мая в Хиросиме проходит саммит G7. Приехал даже президент Байден, хотя до последнего момента предполагалось, что он не может посетить Японию из-за катастрофической проблемы с потолком государственного долга.

По результатам встречи стало ясно одно: даже если G7 удастся еще дальше объединиться против России, это сразу не приведет сразу к окончанию конфликта и прекращению огня. Россия не уступает, и даже наоборот.

В этом контексте особого внимания заслуживают действия Китая.

Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй посетил Украину

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил Украину 16 и 17 числа и встретился с министром иностранных дел Кулебой и президентом Зеленским.

Дмитрий Кулеба, объясняя "принцип восстановления мира при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины", подчеркнул, что Киев не примет никаких предложений, связанных с потерей Украиной своей территории или "замораживанием спора". Он всего лишь повторил уже известное утверждение о "военных действиях до возвращения Крыма".

В ответ спецпредставитель Ли настаивал на другом тезисе: "Нам необходимо построить взаимное доверие и создать условия для прекращения огня и мирных переговоров".

Украинская сторона, сохраняя хорошую мину, заявила, что "приветствует активную роль Китая в восстановлении режима прекращения огня и мира".

"Посредническая дипломатия", разработанная председателем Си Цзиньпином

Спецпредставитель Ли Хуэй является известным специалистом по России, и в течение многих лет занимал пост посла КНР в Москве. Он даже считается видным представителем "пророссийской школы" в китайской внешней политике. Его назначение на нынешний важнейший пост произошло через три недели после телефонного разговора между председателем Си Цзиньпином и президентом Зеленским, состоявшимся 26 апреля. Этот разговор был первым за почти год и три месяца, прошедшие после начала Россией своей военной спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

Очень примечательно, что в этом телефонном разговоре Си Цзиньпин сказал, что "диалог и консультации являются единственным жизнеспособным путем" и что "Китай приложит свои собственные усилия для достижения прекращения огня и восстановления мира на Украине как можно скорее". Зеленский коротко поблагодарил Китай за гуманитарную помощь и призвал Пекин сыграть важную роль в разрешении кризиса. Правда, не оговорился, каким путем.

После Украины спецпредставитель Ли Хуэй посетит Польшу, Францию, Германию и Россию. Как только Саудовская Аравия и Иран обменялись рукопожатием, китайская дипломатия во главе с Си Цзиньпином начала добиваться прекращения огня на Украине. Она сейчас на подъеме.

Разумеется, крупная мировая держава может взять на себя инициативу в прекращении огня на Украине. Но Соединенные Штаты, как лидер НАТО, полностью привержены поддержке Киева, что сильно затрудняет продвижение к миру в украинском конфликте. В таких условиях может возрасти вес Китая и Индии, которые могут использовать позиции, отличные от позиции США.

Турция, другая крупная держава, также может выступить в качестве посредника в будущем, о чем свидетельствует ее опыт работы в качестве эффективного посредника с Организацией Объединенных Наций в сделке по экспорту зерна.

Однако в отношении Анкары все будет решать окончательный результат президентских выборов, второй тур которых пройдет 28 мая. Если нынешний президент Эрдоган проиграет, а победит кандидат от объединенной оппозиции Кылычдароглу, то Турция потеряет свои шансы на посредничество в украинском кризисе, потому что к власти там однозначно придет проамериканское и прозападное правительство.

Китай хочет избежать поражения России, сохранив отношения с Украиной

Китай признает, что его самой большой проблемой является борьба с гегемонией Соединенных Штатов, и считает, что военный конфликт на Украине должен закончиться в том направлении, которое благоприятствует Пекину в соперничестве с США.

С этой точки зрения Китай хочет избежать сильного поражения России, и взял на себя посредническую роль в конфликте, будучи намеренным убедить Украину в необходимости его мирного разрешения.

Отношения между Китаем и Украиной всегда были хорошими, и хотя Россия длительное время была крупнейшим торговым партнером Украины, после 2019 года на это место вырвался Китай. Украина экспортирует в Китай железную руду, кукурузу, подсолнечное масло, ячмень и пшеницу. Китай экспортирует на Украину широкий спектр товаров, в основном промышленную продукцию.

Китай и Украина подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в декабре 2013 года. Украина официально признает "единый Китай" и не поддерживает независимость Тайваня.

Основываясь на этой дружбе, Китай хочет выступить посредником между Украиной и Россией, но в то же время Пекин хочет избежать разрыва своих тесных связей с Россией.

Саммит "Китай — Центральная Азия" как соперник саммита G7

Цель Китая в настоящее время — сломить однополярный мировой порядок, в котором доминируют США. В этом направлении Пекином принимаются различные меры. Например, попытки по отделению стран Европы от Соединенных Штатов. Когда президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай в апреле, Пекин продемонстрировал ему великолепный прием, добившись от Макрона утверждения, что позиция Европы по тайваньскому вопросу отличается от позиции Соединенных Штатов.

Макрон сказал, что Европа должна быть третьим полюсом между Соединенными Штатами и Китаем, заявив: "Хуже всего, если Европа станет последователем США в тайваньском вопросе. Мы должны учитывать как политический ритм Соединенных Штатов по Тайваню, так и ответные реакции Китая".

На встрече "большой семерки" в Хиросиме глубоко обсуждалась политика G7 по Китаю. Чтобы выставить ей противовес, 18-19 мая Пекин провел саммит с пятью центральноазиатскими странами. Си Цзиньпин пригласил на этот саммит в Сиань лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для укрепления отношений сотрудничества.

Цель этой встречи ясна — это продвижение по пути построения многополярного мира, отличного от однополярной мировой системы во главе США. Общий объем торговли между Китаем и этими пятью странами быстро растет, и в Пекине признано, что развитие отношений с ними может существенно способствовать реализации инициативы "Один пояс, один путь", продвигаемой Си Цзиньпином. Географически Центральная Азия когда-то была маршрутом Шелкового пути и является стратегически важным регионом.

Евразийский регион на Западе упирается в Украину и Европу. Изъятие этого региона из сферы влияния Соединенных Штатов имеет большое значение для глобальной стратегии Си Цзиньпина.

Борьба за Глобальный Юг

Саммит G7 собрал представителей семи демократических и экономически развитых стран: США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также руководство ЕС.

Помимо Индии, председательствующей в G20, на саммит в Хиросиме приглашены также Индонезия, Австралия, Южная Корея, Острова Кука, Коморские острова, Бразилия и Вьетнам. "Группа двадцати", начавшая свою деятельность в 1999 году, состояла из "Большой семерки", России и развивающихся на тот момент стран Аргентины, Австралии, Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции. Хорошо известно, что с тех пор эти 12 стран добились значительного экономического прогресса.

Пять из этих стран, а именно Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, вместе именуются БРИКС.

БРИКС не осуждает российскую спецоперацию против Украины и не присоединился к санкциям против России. У Китая дружественные отношения с Россией, ЮАР проводит с Россией совместные военные учения, а Индия закупает у России оружие. Левое правительство Бразилии пришло к власти на прошлогодних президентских выборах и сближается с Китаем.

Развивающиеся страны теперь называют "Глобальным Югом". Он занимает двойственную позицию по отношению к украинскому конфликту, поскольку многие страны Юга выступают против введения жестких санкций против России. Таких стран много в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и т. д.

После начала СВО России на Украине в феврале прошлого года стала более ясной мировая конфигурация "лагерь демократии против лагеря авторитаризма". И в ней усиливается присутствие Глобального Юга, не принадлежащего ни к одному из них. Следует признать, что Китай успешно втягивает эту группу в свой лагерь, чтобы выиграть ожесточенную битву с Соединенными Штатами за мировое превосходство. Это было заметно и вокруг проходящего саммита G7.

Что касается Японии, то она должна попытаться сейчас нащупать свою собственную дипломатию в отношении Глобального Юга, отличную от дипломатии Европы и Соединенных Штатов. Основные усилия в этом плане Япония должна сосредоточить на экономической помощи Глобальному Югу.

И в этом Токио должен следовать своим путем. Это важно для стратегии выживания Японии.

Автор: Ёити Масудзоэ (Yoichi Masuzoe) — видный японский политик. Член верхней палаты советников парламента Японии (2001-2007; 2010-2014), министр здравоохранения, труда и социального обеспечения (2007- 2010), губернатор столичной префектуры Токио (2014-2016). Лидер "Японской партии реформ". Директор "Института политико-экономических исследований Масудзоэ". Пользуется авторитетом в политических кругах страны.