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Некоторые из представителей африканских делегаций на проходившем в Санкт-Петербурге саммите «Россия-Африка» решили еще немного задержаться в «северной столице» и поприсутствовать на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ. После него они вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетили Кронштадт. Туда они прибыли на катере, доставившим их в город с Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Гости из Африки крайне восторженно отзывались о параде ВМФ России. Как отметил один из них, хотя это торжественное мероприятие не дает полного представления о военно-морских силах нашей страны, даже сотая часть мощи российского флота, продемонстрированная на параде, очень впечатляет.

Мощь российского флота впечатляет. И это притом, что мы видели лишь сотую его часть на военно-морском параде

- заявил один из приглашенных африканских лидеров.

Он сравнил с безумцами тех, кто пытается общаться с Россией на языке угроз.

По окончании парада российский президент Владимир Путин очень тепло пообщался со своими африканскими коллегами. Среди гостей, с которыми беседовал глава государства, были президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и некоторые другие. Путин тепло приветствовал всех побывавших на параде африканских лидеров и обменивался с ними рукопожатиями.

Саммит «Россия-Африка» проходил в России 27 и 28 июля. Местом его проведения в этом году был выбран Санкт-Петербург.