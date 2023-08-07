Безъядерный морской парад

Малые ракетные корабли типа «Буян-М» неоднократно демонстрировались на Неве и в Финском заливе, а в этом году выступили самыми мощными носителями высокоточного оружия большой дальности. Фото Владимира Карнозова.

Мощь флота была представлена скромнее, зато международный резонанс оказался шире

Главный военно-морской парад 2023 года (ГВМП-2023) прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Он проводился в День Военно-морского флота, что по традиции отмечается в последнее воскресенье второго летнего месяца. Особенностью ГВМП-2023 стало присутствие в качестве почетных гостей высокопоставленных посланцев Черного континента, приехавших в Северную Пальмиру на второй саммит Россия–Африка.

А вот атомоходы на этот раз в Финский залив не прибыли. Напомним, что за предыдущую «пятилетку» корабли с ядерными реакторами в составе судовой энергетической установки регулярно бросали якоря у острова Котлин. Прошлым летом сюда приходили атомные субмарины «Северодвинск» и «Вепрь», позапрошлом – «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь», пару лет назад – «Орел». А первопроходцами в 2017 году выступили флагман Северного Флота (СФ) ракетный крейсер «Петр Великий» и крупнейшая в мире подводная лодка «Дмитрий Донской».

ГВМП-2023 принимал президент России Владимир Путин. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего военно-морским флотом Николая Евменова Верховный главнокомандующий обошел на противодиверсионном катере типа «Раптор» парадную линию боевых кораблей на рейде реки Невы.

Затем глава государства вместе с приглашенными лидерами африканских стран отправился в восточную часть акватории Финского залива: президентский катер прошел вблизи развернутых здесь боевых кораблей большого водоизмещения. Следующий пункт маршрута – Кронштадт: здесь высокие гости посетили Музей военно-морской славы. Во второй половине дня 30 июля во время парада Путин кратко пообщался с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и главой переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.

Обращаясь к участникам ГВМП-2023, Верховный главнокомандующий отметил, что на протяжении веков Военно-морской флот (ВМФ) оставался «несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой». Всенародная любовь к нему выражается в том, что профессиональный праздник военных моряков отмечает вся страна. Перечисляя основные военные специальности ВМФ России, Путин особо выделил «бесстрашных летчиков морской авиации» и «нашу дерзкую морскую пехоту». Именно эти категории военнослужащих принимают наиболее активное участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. «История развития нашего Военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение, – сказал Путин. – Оно заключается в защите Отечества».

Для этого ВМФ регулярно пополняется новыми видами военно-морского оружия. В этом году корабельный состав пополнится 30 вымпелами. В числе уже заступивших на боевое дежурство глава государства особо отметил ракетный корвет «Меркурий» построенный по проекту 20380 петербургскими судостроителями для Черноморского флота (ЧФ).

Во время обхода строя кораблей на Неве Владимир Путин поприветствовал экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Зеленый Дол», «Буря» (последний – самый новый в серии «Каракурт», спущен несколько недель назад), сторожевого корабля (СКР) «Неустрашимый», дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) «Санкт-Петербург» (самого совершенного в ВМФ России проекта 677 «Лада») и «Великие Луки» (однотипная, спущена на воду полгода назад).

В динамической части парада по Неве прошли противодиверсионные, десантные, патрульные и противодиверсионные катера «Нахимовец», П-468, П-474, «Алексей Баринов» (с ботиком Петра I), «Иван Пасько», «Евгений Колесников», П-436, «Юнармеец Дагестана», а также базовый тральщик «Павел Хенов», МРК «Углич» и «Советск». Навыки прохождения строем в Финском продемонстрировали экипажи подложки «Уфа» (спущена на воду в прошлом году в рамках выполнения заказа Тихоокеанского флота (ТОФ) на шесть ДЭПЛ типа 636.3) и 11 надводных кораблей. Большинство из 45 вымпелов, задействованных в ГВМП-2023, базируются на Балтике, но среди них были и те, что числятся за Каспийской флотилией, ЧФ, ТОФ и Северным флотом (СФ).

Так, самым крупным мателотом в парадном строю выступил большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск». Всего в период с 1977 по 1992 год по проекту 1155 было построено 12 БПК, из них пять уже списаны, один проходит модернизацию. Четыре служат на Тихом океане, на Севере – «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко» (полтора года назад прошел восстановительный ремонт на заводе «Нерпа» в Снежногорске). «Североморск» тоже числится за СФ, но в последнее время часто показывается на Балтике: нынешний парад у Кронштадта для него третий. При длине 163 м и полным водоизмещением 7700 т, этот БКП стал крупнейшим участником ГВМП-2023.

Следующий по размерам мателот – учебный корабль «Смольный» уступает всего-навсего 200 т по водоизмещению и 25 м по длине. Построен в 1976 году по проекту 887 в Польше. Помимо экипажа и преподавателей в количестве 150 человек судно берет на борт еще и 300 курсантов. За почти полувековую службу «Смольный» прошел почти 400 тыс. морских миль, выполнил под сотню дальних походов, а число курсантов, прошедших практику на его борту, перевалило за 40 тыс. Хотя корабль учебный, он вполне может отбить атаку пиратов и безэкипажных морских катеров (БМК) по типу тех что киевский режим применяет в Черном море. Для этого у «Смольного» есть по паре двухорудийных башен с пушками калибра 76 мм, 30-мм скорострельных автоматов и реактивных бомбометов РБУ-2500 «Смерч» (16 трубчатых направляющих калибра 212-мм).

Поддержать судно в мореходном состоянии помог капитальный ремонт на болгарском заводе «Флотский арсенал» с 2010 по 2013 год. Гораздо дольше в ремонте с модернизацией находился еще один участник ГВМП-2023 – сторожевой корабль «Неустрашимый». После почти 10-летнего пребывания на заводе в Калининграде СКР снова вернулся в строй 8 апреля 2023 года. На Балтике служит и его «систершип» (выполнен по такому же проекту 11540) – СКР «Ярослав Мудрый». При длине 130 м водоизмещение этих кораблей составляет около 4 тыс. т. По этим показателям они несколько крупнее корветов проекта 20380, включая «Меркурий», которые также принимали участие в параде. Их вооружение также включает противокорабельные ракеты комплекса «Уран», но самые новые корветы получили гораздо более мощный комплекс «Калибр-НК».

Приведенные выше параметры блекнут перед теми, что характеризуют участников морских парадов прошлых лет. Так, в прошлом году у острова Котлин стояли атомоходы «Северодвинск» (полное водоизмещение – 14 тыс. т, длина – 140 м) и «Вепрь» (13 тыс. т, 113 м), в позапрошлом – «Князь Владимир» и «Орел» (по 24 тыс. т). А самыми крупными за все время проведения главных морских парадов в Северной Пальмире стали крейсер «Петр Великий» (полное водоизмещение – 26 тыс. т) и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» (48 тыс. т, по другим данным – около 50 тыс. т). К сожалению, последний, по всей видимости, останется рекордсменом на все времена, но в Санкт-Петербург больше не придет, поскольку пять месяцев назад его исключили из состава действующего флота. Однако боевые традиции остаются на флоте: славное имя передано строящемуся в Северодвинске очередному подводному ракетоносцу проекта 955А «Борей-А».

Если судить по количеству вымпелов (45), то нынешний главный военно-морской парад оказался крупнее предыдущего (40). Но он скромнее по числу задействованных военнослужащих (3 тыс. против 3,5), а также по линии авиации (прошлым летом в воздушной части парада участвовали 42 самолета и вертолета). Однако нынешний год богат различными памятными датами: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет – Северному и 240 лет – Черноморскому. ГВМП-2023 завершился прохождением торжественным маршем на Сенатской площади расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Говоря о всенародной гордости россиян за свой ВМФ, более 100 лет назад Петр Столыпин назвал ее «доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти». Напомнив об этом, Владимир Путин добавил, что не единожды «русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага».

Владимир Карнозов