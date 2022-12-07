Запад открыл новый фронт украинского конфликта. Россия к этому уже готова

Asharq Al-Awsat: Африка поддержит Путина в борьбе с гегемонией США на Украине

Африка стала еще одним фронтом украинского кризиса, пишет Asharq Al-Awsat. США и ЕС решили перетянуть ее на свою сторону. Однако континент не хочет возвращаться к колониальному прошлому. Спецоперация стала первым шагом Путина к разрушению гегемонии США, и Африка поддержит Россию в этой борьбе.

Африка — это самый жаркий материк, покрытый лесами, болотами и пустынями. Ее населяют домашние и дикие животные. С древних времен ее раздирают войны между различными социальными группами. В африканских недрах таятся безграничные богатства, поэтому страны, прошедшие промышленную революцию, устремились на этот континент. Африка была кладезем человеческих ресурсов. Многие ее жители были проданы в рабство в Америку, где принудительно трудились в сельском, домашнем хозяйстве, а также в сфере промышленности.

Европа была заинтересована в богатствах коричневого континента. С 1880 года началась борьба европейских стран за Африку. Немецкий политик Отто фон Бисмарк предвидел, что европейские народы могут вступить в широкомасштабный конфликт из-за этого континента. Он призвал созвать конференцию и мирно разделить Африку, чтобы избежать столкновения европейских стран, рвущихся к контролю над ее богатствами. В 1884 году была проведена Берлинская конференция, в которой приняли участие 14 европейских стран. Она проводилась несколько раз вплоть до 1885 года.

Так началась эпоха европейского колониализма. После Второй мировой войны и начала холодной войны между коммунистическим Востоком и капиталистическим Западом ситуация изменилась. Африканские страны обрели независимость от Европы в 60-х годах XX века, но за их территории все равно велась международная борьба. Советские власти поддерживали национально-освободительные движения против европейского колониализма и режима апартеида в Южно-Африканской Республике, но после развала Советского Союза баланс сил изменился. Запад вернулся на континент и установил почти полное господство над его богатствами и даже стал вмешиваться в принятие политических решений. Его присутствие было закреплено созданием военных баз во многих странах Африки.

После распада Советского Союза в 90-х годах XX века Запад во главе с Соединенными Штатами монополизировал политическое и военное господство в мире. Китай, находившийся на подъеме в экономическом и военном отношении, придерживался мягкой и полумолчаливой внешней политики, в то время как Россия была вынуждена смириться с реальностью. Она не хотела ее принимать, но не имела возможности что-либо изменить. Когда Владимир Путин, бывший офицер КГБ, пришел к власти в России, он начал предпринимать шаги для создания нового миропорядка, который ограничит глобальное господство Запада.

Украинский конфликт — это первый шаг по созданию многополярного горизонтального разделения власти вместо монополярной вертикальной гегемонии Запада во главе с Соединенными Штатами.

Театр военных действий России на территории Украины — это линия фронта широкомасштабного глобального противостояния. Киев противостоит не только российской армии. Вся Европа и Америка (силы НАТО) воюют вместе с Украиной, поставляя ей новейшие виды вооружений, и вводя беспрецедентные экономические санкции против Москвы.

Российские военно—политические силы в тылу

Россия открыла "фронты" в Прибалтике. Она поддерживает политические и народные силы, выступающие против русофобской кампании Запада. Россия углубляла отношения с европейскими партиями, которые ей симпатизируют и не хотят слепо подчиняться Америке, особенно в Италии, Франции, Германии и Венгрии.

Африканский континент — самое слабое и одновременно самое сильное звено в международном уравнении. Интерес к нему не прекращался с XVIII века. Россия не упускала из виду Африку, как и Западную Европу. Другие восходящие державы также интересовались богатствами этого континента. Китай стал первым экономическим подарком для африканских стран. С 2017 года объем торговли между Китаем и Африкой увеличился более чем в 17 раз. Объем торговли США с Африкой упал до 39 миллиардов долларов, а объем торговли с Пекином достиг 148 миллиардов долларов. Китай открыл двери своих университетов для африканских студентов и поощрял стремление китайцев иммигрировать в Африку и жениться на африканских женщинах. Турция, в свою очередь, агрессивно расширяет экономическое и политическое присутствие на континенте. Франция, наоборот, сокращает свое военное, политическое и экономическое присутствие в Африке, предоставив независимость ранее оккупированным ею странам.

На сегодняшний день африканский континент втянут в глобальное противостояние со множеством игроков. Россия направила свою военную и политическую мощь в тыл, как говорят военные, и хочет сделать Африку вторым Дюнкерком. Ее присутствие на этом континенте имеет глубокие исторические корни. У нее нет колониальной истории. Россия поддерживала национально-освободительные движения и сотрудничала с прогрессивными силами. Она поддерживала Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии и Мохаммеда Сиада Барре в Сомали, прежде чем он повернулся к Западу. Россия имеет политическое присутствие в Судане, Египте, Ливии, Алжире и Демократической Республике Конго. Она поставляет оружие и направляет военных специалистов в различные африканские страны. Тысячи офицеров обучаются в российских военно-учебных заведениях. Россия приняла сотни африканских студентов в РУДН в Москве.

Франция занималась активной военной, политической и экономической экспансией в Африке. Геноцид в Руанде стал большим потрясением для всего континента и заставил задаться вопросом: европейский Запад считает африканцев людьми второго сорта, ради которых не стоит чем-то жертвовать? До этого тот же вопрос поднимался в эпоху апартеида в Южно-Африканской Республике.

Позиции западных стран пошатнулись из-за войны с террористическими группировками в регионе Сахеля и Сахары в Западной Африке.

И в Мали, и в Буркина-Фасо произошли военные перевороты, и новые лидеры открыли двери своих стран для сотрудничества с Москвой. Военное присутствие России сохраняется в 14 африканских государствах. ЧВК "Вагнера" дислоцирована во многих странах континента, включая Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и Мозамбик. Россия также сохраняет свое военное присутствие в районе Порт-Судана.

Новая стратегия России в Африке была изложена министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Аддис-Абебе. Москва, по его словам, готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в области энергетики, инфраструктуры, информационных технологий и военно-технического сотрудничества. Он также раскритиковал политику Соединенных Штатов и их союзников, заявив, что Россия проинформировала своих африканских коллег о последних событиях в рамках осуществления специальной военной операции на Украине. Было принято решение о создании многополярного мира. Страны Африки поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

Африканский Рог — это стратегический регион, за контроль над которым борются различные мировые державы. Военные базы разных стран теснятся в Джибути. Это одно из самых маленьких и самых милитаризированных государств в мире. На его территории находятся французская, американская, японская и китайская военные базы, а также европейская база, представляющая силы реагирования Европейского союза. Другие страны также стремятся развернуть там свои военные базы.

Россия прекрасно осознает стратегическую ценность Африканского Рога. Он играет ключевую роль в глобальном противостоянии с Западом, который поддерживает Украину. Российское присутствие в Эритрее, Сомали, Эфиопии и Судане позволяет Москве контролировать большую часть этого региона.

Автор: Абдель Рахман Шалгам (عبد الرحمن شلقم)

Абдель Рахман Шалгам — бывший министр иностранных дел Ливии и постоянный представитель Ливии в ООН.