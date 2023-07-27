Politico: Запад пока не достиг договоренности о подготовке летчиков ВСУ к применению F-16

Однако заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что обучение планируют начать в течение лета на территории Европы

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтону и его союзникам пока не удалось окончательно согласовать вопросы, касающиеся обучения украинских летчиков применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, из-за этого получение Киевом самолетов задерживается. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico.

Как отмечается в публикации со ссылкой на должностных лиц США, "западным партнерам лишь предстоит достичь договоренностей относительно плана подготовки украинских летчиков к полетам на обещанных истребителях". Хотя Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 государств в поддержку подготовки ВС Украины, пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолеты для программы, указано в материале.

По сведениям издания, сторонам предстоит решить, где именно будут проходить подготовку украинские летчики. Один из вариантов состоит в том, чтобы их обучали в американском городе Тусон (штат Аризона). По словам источников газеты, "эта идея не получила особого развития".

Другой план предусматривает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев "где-то за пределами страны". Как уточнили два американских чиновника, ни один из вариантов не исключается, но окончательное решение пока не принято. "Мы взаимодействуем с партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный путь реализации данного плана", - пояснил один из источников.

В публикации уточняется, что "коалиция уже предприняла ряд шагов для начала подготовки". По словам одного из источников, "аэрокосмическая подрядная компания Draken International начала принимать на работу отставных военных летчиков для обучения украинцев". Ожидается, что подготовка будет проходить на объекте, который сейчас строят в Румынии. Еще один "центр подготовки", вероятно, будет создан в Дании.

В материале приводится комментарий заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Она заявила, что европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего в Европе. Она также отметила, что власти Великобритании намерены через несколько недель начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов. "Что касается каких-либо поставок самолетов или дополнительных сроков, мне нечего сообщить вам сегодня", - добавила Сингх.

Как подчеркивает издание, "подготовка к применению F-16 не может быть начата, пока Госдепартамент официально не одобрит передачу связанных с этим учебных материалов, включая инструкции по эксплуатации и летные тренажеры". Пока это разрешение, необходимое в соответствии с экспортными нормами, не было дано.

По мнению должностных лиц США, истребители поступят не раньше весны, говорится в статье. Один из американских чиновников пояснил, что, "возможно, к концу года некоторые пилоты будут выполнять учебные полеты", однако, по его мнению, украинская сторона вряд ли начнет применять F-16 до весны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года. Он также признал, что ход боевых действий они не изменят.

Как заявил в конце мая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл, предстоящая передача Западом Украине истребителей F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. Как выразился Кендалл, поставка, на которую потребуется "в лучшем случае" несколько месяцев, "не изменит фундаментальным образом данное уравнение".