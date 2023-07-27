«Вряд ли раньше весны». Как Запад готовится передать Украине истребители F-16

Politico: на Западе пока еще нет конкретного плана подготовки украинских пилотов для F-16

Страны Запада работают над поставками истребителей F-16 Украине и обучению полетам военнослужащих страны. Издание Politico сообщило, что четкого плана по организации тренировочного процесса пока нет, однако уже в ближайшее время обучение пилотов могут начать Великобритания и Дания. Тренировочный центр планируется открыть в Румынии. К процессу, скорее всего, подключатся американские военные. Глава МИД России Сергей Лавров назвал передачу F-16 Украине угрозой РФ в ядерной сфере.

Западные союзники Киева еще не согласовали план обучения украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений вопроса.

Американская администрация, по всей видимости, работает над ускорением поставок F-16, однако конкретной модели по организации обучения пилотов до сих пор нет, говорится в материале американского издания.

США или Европа?

Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку украинских пилотов в одно из подразделений Национальной гвардии ВВС США, дислоцированное в Тусоне, штат Аризона. Другой предусматривает отправку американских военных пилотов в Европу для обучения украинцев где-нибудь за пределами своей страны.

Никакой из этих планов одобрен пока не был.

«Обсуждение продолжается, - говорит один из источников Politico. - Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы выбрать наиболее целесообразный план».

Начало обучения не может начаться в том числе из-за того, что Государственный департамент США официально пока не одобрил передачу учебных материалов и летных тренажеров. Сейчас они подпадают под экспортные ограничения.

Тем не менее Politico пишет о первых шагах по организации обучения украинцев.

Со ссылкой на официального представителя Пентагона Сабрину Сингх издание сообщает о том, что Великобритания начнет базовую летную и языковую подготовку украинских военных уже в течение нескольких недель.

Американская компания Draken International - оператор крупнейшего в мире частного военно-воздушного флота - начал набирать отставных военных пилотов. Предполагается, что они будут работать инструкторами на объекте, который сейчас строится в Румынии.

Еще один центр обучения предполагается открыть в Дании. Над его созданием работает европейская «самолетная» коалиция из 11 государств, возглавляемая Данией и Нидерландами. Предполагается, что эти страны начнут обучение украинских пилотов в августе. Однако Politico обращает внимание, что ни одна из стран до сих пор публично не заявила о выделении истребителей для Украины.

Сроки поставок до сих пор не ясны

Ранее Politico писало, что администрация президента Байдена резко активизировалась в решении вопроса поставок F-16 и обучения пилотов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 уже до конца 2023 года.

«Однако они сами по себе не смогут изменить ситуацию», - признал Кирби.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США «быстро продвигаются» в вопросе.

«Мы собираемся действовать настолько быстро, насколько это возможно», - заявил Салливан во время выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Однако собеседник Politico в американской администрации оказался более сдержан в прогнозах:

«Мы, вероятно, успеем организовать обучение украинских пилотов к концу года, но F-16 в украинских цветах вряд ли появится в небе страны раньше весны», - сказал он.

"Риск прямого вооруженного столкновения с Россией"

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире France 24, что истребители F-16 нужны стране для защиты коридора для экспорта зерна. По словам главы внешнеполитического ведомства, получив самолеты, его страна не будет подвергаться «российскому шантажу». Чиновник призвал поставить самолеты как можно скорее.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал возможную передачу американских истребителей Украине ядерной угрозой РФ. Заявление было сделано министром в интервью «Ленте.ру». По словам министра, Россия проинформировала США, Великобританию и Францию, что она не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие.

«Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», - подчеркнул он.

По словам министра, эти обстоятельства создают риски прямого столкновения с Россией, что «чревато катастрофическими последствиями».

Алексей Пермяков