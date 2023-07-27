В западной прессе назвали свою версию преимуществ ОБТ Leclerc в сравнении с российскими танками

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе задумались на предмет боевой эффективности французского танка Leclerc в случае его присутствия на украинском ТВД.

При потенциальном развертывании на Украине Leclerc может предложить множество преимуществ

- считают в издании World Defence News.

Как указывается, свой первый боевой опыт машина получила на Ближнем Востоке в сражениях против повстанцев-хуситов в Йемене, боровшихся с коалицией сил во главе с ОАЭ.

В йеменском конфликте Leclerc продемонстрировал стойкость даже перед лицом современного вооружения

- говорится в издания.

Как утверждается, в одном случае ОБТ был поражен ПТУР, вероятно 9M113 [российский «Конкурс»] или ее иранским вариантом. В результате атаки мехвод погиб, а командир танка получил ранения. Однако танк сохранял боеготовность. В другом случае танк Leclerc получил минимальные повреждения от противотанковой мины.

Со слов автора, в скором времени на вооружении ВСУ появятся американские M1A1 Abrams:

Однако, когда дело доходит до защиты, французский танк Leclerc считается превосходящим M1A1 Abrams.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагает автор, в случае противостояния с современными российскими танками (Т-90М, Т-80БВМ) Leclerc имеет целый ряд потенциальных преимуществ.

Высокотехнологичная СУО «француза» превосходит аналогичную систему у Т-90, увеличивая показатели ситуационной осведомленности. 120-мм пушка Leclerc допускает применение более широкого спектра боеприпасов (большая номенклатура БОПС разрабатывалась разными странами НАТО). СУО и снаряды совместно обеспечивают большую дальность стрельбы.

В танковом сражении первый эффективный выстрел часто определяет исход боя, это преимущество становится значительным

- считает автор.

С его слов, автомат заряжания «француза» выгодно отличается высокой надежностью с скорострельностью. Модульная броня может быть заменена и модернизирована в зависимости от ожидаемых угроз. Это делает его адаптируемым к различным сценариям боя. Хотя Т-90 обладает сильными защитными средствами, такими как композитная броня и система «Штора», модульность брони Leclerc можно рассматривать как преимущество с точки зрения оперативной гибкости.

Leclerc спроектирован с превосходными возможностями «стреляй и убегай», что позволяет ему вести стрельбу, перемещаться на новое место и избегать ответного огня

- отмечается в издании, называя преимущества французской машины в сравнении с российской техникой.