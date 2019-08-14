Применение танков в Йемене

Война в Йемене стала одним из наиболее масштабных конфликтов 21 века. Естественно, что конфликт подобного масштаба не мог обойтись без широкомасштабного применения танков.Противостояние в Йемене занимает, пожалуй, первое место среди современных войн по разнообразию применяемых сторонами образцов бронетехники.

Хуситы на фоне захваченного танка Абрамс М-1А2S ВС Саудовской Аравии. Источник: lostarmour.info

Еще до начала войны бронетанковый парк Йемена включал в себя множество танков различных моделей, выпущенных в разные периоды. Так, в вооруженных силах страны стояли на хранении машины Т-34/85, часть из которых, как показал вооруженный конфликт, находилась вполне в боеспособном состоянии. Эти машины поставлялись в Йемен из Советского Союза еще в начале 70-х годов. Основную массу бронетанкового парка страны составляли поставленные из СССР танки Т-55 и Т-62. Поставки осуществлялись как в Южный, так и в Северный Йемен. Наша страна была не единственным поставщиком бронетехники в оба государства. Так, в йеменской армии присутствовали и танки М-60 американского производства. В ходе разразившейся в 1994 гражданской войны, последовавшей за объединением Северного Йемена с Южным, страна стала одним из крупнейших центров нелегальной торговли оружием. Стороны конфликта как закупали вооружение для себя, так и являлись посредниками для его перепродажи. Таким образом в Йемене появились танки Т-55АМ2 чехословацкого производства. Уже в послевоенный период Йемен закупил 30 машин Т-72С — экспортной версии танка Т-72. Кроме того, на вооружении армии Йемена находились вполне современные боевые машины, например 92 танка Т-80БВ, закупленные в Белоруссии в 2011-2012 годах, которые поступили на вооружение Республиканской Гвардии.

Танки Т-80БВ Республиканской гвардии Йемена. Источник: lostarmour.info

Весной 2014 года в северной провинции Саада началось восстание повстанцев-хуситов, правительство использовало бронетехнику при попытке его подавления. Однако тогда танки не нашли массового применения, хотя один Т-62 и был уничтожен огнем из РПГ. Следующим случаем участия в танков в бою стали столкновений в столице Йемена Сане, в ходе которых был свергнут про-саудовский президент Хади. Тогда верные президенту части республиканской гвардии бросили против хуситов танки Т-80БВ. В ходе уличных боев хуситы уничтожили одну из машин. После свержения Хади и последовавшего перехода части армии Йемена на сторону хуситов, повстанцы обзавелись собственной бронетехникой. Здесь стоит отдельно отметить,что в дальнейшем танки Т-72С и Т-80БВ приняли достаточно ограниченное участие в конфликте, основную массу участвующих в войне машин составили танки Т-55 и Т-62. Танк Т-80БВ оказался слишком сложным для йеменских танкистов, а Т-72С как правило находились в столице страны Сане, составляя своеобразный резерв хуситов и их союзников.

Т-80БВ Республиканской Гвардии Йемена на окраинах Саны. Источник: lostarmour.info

После свержения Хади хуситы и их сторонники предприняли наступление на юг.Их целью было взятие Адена-ставшего фактической столицей хадистов. Эта операция стала, пожалуй, единственным случаем масштабного применения бронетехники хуситами. Впрочем, сторонники свергнутого президента Хади, а также противостоящие хуситам сепаратисты Южного Йемена также применяли танки, правда, как правило, боевые машины использовались в качестве долговременных огневых точек, лишь изредка участвовали в контратаках. Напротив, хуситы и их союзники весьма активно использовали танки для поддержки штурмовых групп. Только массированные авиаудары про-саудовской коалиции, которые начались с 27 марта 2015 года, не позволили повстанцам установить контроль над городом.

Т-62 хуситов на улицах Адена. Источник: lostarmour.info

Вмешательство в войну коалиции во главе с Саудовской Аравией изменило весь ход конфликта, фактически сведя на нет крупные наступательные операции хуситов. В и без того разномастный парк применяемых в ходе боевых действий танков добавились новые образцы. Первыми в бой вступили танки вооруженных сил Саудовской Аравии. В июне 2015 танки М-60 и АМХ-30 саудовской армии активно участвовали в боях с хуситами, которые осуществляли рейды в приграничные саудовкие провинции Джизан и Наджран. Тяжелая техника должна была усилить огневую мощь опорных пунктов на границе, которые подвергались атакам рейдовых групп хуситов.Однако, ввод в бой танковых подразделений не привел к изменению обстановки. В саудовской армии крайне отвратительно функционирует взаимодействие между родами войск, что приводило к тому танки,оставшись без прикрытия пехоты уничтожались огнем из ПТРК и РПГ.Имели место случаи,когда саудовская пехота попросту сбегала с позиций при начале атаки хуситов, и те практически в упор поражали бронетехнику. За период с весны 2015 по конец июля, саудовская армия потеряла в приграничных провинциях 7 танков, 3 АМХ-30 и 4 М-60.

М-60А3 ВС Саудовской Аравии, уничтоженный на границе с Йеменом. Источник: lostarmour.info

Не менее 16 танков были потеряны хуситами в битве за Аден, ставшей ключевым сражением на этом этапе конфликта. Коалиция также задействовала танки на этом направлении. В частности, именно бои за Аден стали боевым крещением танков АМХ-56 «Леклерк», состоящих на вооружении ОАЭ. Машины этого типа продемонстрировали крайнюю живучесть в ходе конфликта. После того, как хуситы были выбиты из Адена, применение «Леклерков» обеспечило коалиции захват авиабазы Аль-Анад в провинции Лахидж. АМХ-56 оказывали огневую поддержку штурмующим объект коллаборационистам, ведя при этом огонь прямой наводкой. Несмотря на многочисленные попадания из РПГ ни один танк этого типа не был выведен из строя. Хуситы также применяли танки в боях за авиабазу, используя их главным образом в качестве огневых точек. Как минимум 2 Т-62 были при этом уничтожены ударами с воздуха.

Леклерки на улицах Адена. Источник: lostarmour.info

Следующей целью коалиции на этом этапе стала провинция Мариб, контроль над которой позволил бы интервентам в короткие сроки выйти к столице страны Сане. ВВС коалиции на этом этапе нанесли ряд ударов по танкам хуситов и их союзников. Бои в Марибе стали последним сражением войны в Йемене,где хуситы потеряли значительное количество танков. Практически полное отсутствие растительности в Марибе приводил к тому, что коалиция обнаруживала танки противника, которые планировалось использовать в качестве огневых точек, после чего они поражались ударами с воздуха. В боях в провинции осенью 2015 хуситы потеряли не менее 15 танков, в том числе три Т-80БВ. Господство в воздухе ВВС коалиции вынудило хуситов изменить тактику. Теперь главную роль в их обороне в провинции Мариб стали играть мобильные противотанковые группы, вооруженные ПТРК. Бои в провинции закончились фактическим поражением коалиции. Абсолютно не подготовленные к боям в горной местности интервенты и коллаборационисты понесли существенные потери в живой силе и технике.Бронетехника и пехота не могли наладить взаимодействие, что и приводило к расстрелам бронемашин из РПГ и ПТРК. Именно в этих боях был подбит из ПТРК первый танк АМХ-56 «Леклерк».Потери в легкой бронетехнике исчислялись десятками бронемашин. Поражение в боях в провинции Мариб осенью 2015 фактически сорвало блицкриг коалиции, после чего война приобрела затяжной, позиционный характер.

Оторванная башня уничтоженного ВВС коалиции Т-80БВ хуситов. Источник: lostarmour.info

Наряду с боями на территории Йемена, боевые действия продолжались и на территории приграничных провинций Саудовской Аравии. Хуситы продолжали свои рейды в провинции Наджран,Асир и Джизан. Однако теперь наряду с танками М-60 и АМХ-30 теперь им противостояли и саудовские «Абрамсы».Однако даже появление на поле боя одного из лучших танков современности не позволило изменить ситуацию. В условиях, когда саудовская пехота не могла вести бой на равных с рейдовыми подразделениями хуситов, танки становились легкой добычей бойцов, вооруженных РПГ и ПТРК. Кроме того, неоднократно фиксировались случаи, когда солдаты «Монархии двух святынь» попросту убегали с позиций при атаках противника. Хуситы просто уничтожали брошенные танки. Именно так были уничтожены как минимум 3 машины Абрамс М1А2S. К концу года саудиты безвозвратно потеряли на своей территории не менее 27 танков, в том числе 6 «Абрамсов».

Абрамс, уничтоженный хуситами в приграничной саудовской провинции Джизан. Источник: lostarmour.info

В течении 2016 года применение танков по сравнению с маневренным периодом войны в 2015 резко сократилось. Обе стороны использовали главную ударную силу сухопутных войск не по прямому назначению. Танкам отводили роль огневых точек на опорных пунктах и блокпостах. В редких случаях танки использовались для поддержки штурмовых групп при проведении локальных атак.Тем не менее, хуситы и их союзники продолжали терять технику от ударов ВВС коалиции, что существенно подрывало потенциал их танковых подразделений. В силу блокады Йемена часто не было возможности отремонтировать поврежденную технику, что вело к ее выбыванию из строя даже, казалось бы, при относительно низкой степени повреждений. За 2016 год хуситы лишились еще 22 танков. Саудовская Аравия лишилась 9 машин, в том числе одного «Абрамса» на своей территории в ходе рейдов противника в приграничные провинции. Сторонники свергнутого президента Хади и выступающие в Союзе с ними сепаратисты Южного Йемена потеряли не меньше 17 танков. В конце 2016 года было зафиксировано применение в конфликте танка Т-34/85. Машина, поставленная из СССР в начале 70-х применялась хадистами для поддержки штурмовых групп пехоты.

В 2017 году коалиция и отряды коллаборационистов предприняли ряд локальных наступлений, направленных на захват населенных пунктов, имеющих оперативное и стратегическое значение. Так, в январе 2017 южане при поддержке ОАЭ предприняли наступление на побережье Красного моря, имевшее целью взять под контроль последние находящиеся в руках хуситов порты и лишить их таким образом снабжения морским путем. В ходе этой операции были вновь применены танки АМХ-56 «Леклерк». В конце января коалиции удалось захватить город Мокха, однако после этого успеха наступление южан забуксовало. В ходе уличных боев за населенный пункт танки «Леклерк» поддерживали атаки пехоты, одна машина была подбита выстрелом из ПТРК «Метис» и вышла из строя.

Поврежденный АМХ-56 “Леклерк”. Источник: lostarmour.info

В мае хадисты при поддержке саудитов и армии Судана начали сражение за город Миди, которое закончилось только в 2018 году. В боях были применены суданские танки Т-72АВ, закупленные в свое время на Украине. Бои за город в мае-июле 2017 вылились в избиение суданцев и хадистов. Армия Судана понесла существенные потери в живой силе, кроме того, был уничтожен один из танков Т-72. Саудовская Аравия лишилась как минимум трех танков М-60. Еще 4 машины этого типа были подбиты хуситами в ходе рейдов на территорию Саудовской Аравии.

Уничтоженный хуситами Т-72АВ ВС Судана. Источник: lostarmour.info

Стоит отметить, что тяжелые потери в бронетехнике как хуситов, так и йеменских вассалов коалиции заставили обе стороны ограничить применение танков, поэтому потери сторон в танках также сократились. Недостаток исправной техники привел к тому, что хадисты применяли в боях Т-34/85. В декабре 2017 года в ходе попытки экс-президента Салеха, ранее действовавшего на стороне хуситов, захватить власть в столице страны Сане в городе вспыхнули ожесточенные уличные бои. Впервые с начала конфликта в боевых действиях приняли участие танки Т-72С, которые своей огневой мощью быстро переломили ситуацию в пользу хуситов. Отсутствие применения этих машин на поле боя в 2015-2017 годах дали повод ряду эксперту говорить об их неисправности, однако эти машины просто находились в резерве повстанцев.

Хуситы на броне Т-72С на улицах Саны. Источник: lostarmour.info

В начале 2018 года коалиция предприняла очередную попытку отрезать хуситов от Красного моря. Началось масштабное наступление коллаборационистов-южан при поддержке ОАЭ на город-порт Ходейду. В наступлении приняли участие танки АМХ-56 «Леклерк», один из которых был подбит в феврале огнем хуситов. Бои за Ходейду с применением этого типа танков продолжаются до конца операции. Стоит отметить, что коалиция крайне аккуратно применяет «Леклерки», старясь избегать их вовлечение в ближний бой. Танки как правило поддерживали огнем атаки пехоты с дальней дистанции.

В ходе боев за Ходейду танки применялись обеими сторонами. Важность удержания города для хуситов подчеркивает тот факт, что впервые против коалиции были брошены танки Т-72С, являющиеся резервом повстанцев. Одна из машин этого типа была выведена из строя ударом ВВС ОАЭ. В декабре 2018 года стало ясно,что операция коалиции закончилась провалом.

В условиях боев за Ходейду, коалиция предпринимает локальные атаки на позиции хуситов в ряде провинций Йемена с целью не допустить переброски резервов повстанцев в район ключевого сражения. В этих боях с обеих также активно применяются танки. Высокие потери в бронетанковой техники заставили обе стороны перебрасывать на линию соприкосновения технику, находящуюся в резерве. Хуситы бросили в бой Т-72С, хадисты в провинции Эд-Дали вновь применили для поддержки пехоты раритетный Т-34/85.

Подбитый Т-72С хуситов в провинции Хадджа. Источник: lostarmour.info

Весной 2018 коалиции удалось добиться определенных успехов в провинции Хаджа. В мае ценой значительных потерь был взят город Миди, бои за который продолжались больше года. Однако, дальнейшие попытки развить наступление в провинции провалились, интервенты увязли в позиционных боях. В провинции были потеряны 3 суданских танка Т-72AV, а также три саудовских танка,в том числе 2 «Абрамса»

АМХ-56 “Леклерк” в районе Ходейды. Источник: lostarmour.info

Кроме того, хуситы продолжают рейды на саудовскую территорию, уничтожая живую силу и технику противника. 13 октября весь мир облетели кадры с уничтожением очередного Абрамса ВС Саудовской Аравии. В ходе налета хуситов на саудовский опорный танк был поврежден из ПТРК, пехота саудитов как обычно сбежала с позиций, после чего поврежденную машину уничтожили повстанцы, разведя внутри брошенного танка костер.

Хуситы на фоне подожженного “Абрамса”, брошенного саудитами. Источник: lostarmour.info

В 2019 году бои продолжились как в провинции Хаджа, так и в Эд-Дали, где коалиция предприняла новую попытку наступления, осуществляемую главным образом силами хадистов. Примечательно, что наряду с танками Т-55 коллаборационисты активно применяли в этих боях Т-34/85, восемь из которых были уничтожены. Всего хадисты лишились в 2019 году как минимум 23 машин. Еще два танка М-60 потеряла в этом году Саудовская Аравия. Потери хуситов составили 4 Т-55 и 2 Т-72С.

Т-34/85 в Йемене. Источник: lostarmour.info

В целом война в Йемене стала одним из крупнейших конфликтов с массовым применением танков в 21 веке. В ходе боевых действий были задействованы сотни машин. Потери танков в конфликте также являются весьма существенными. Так, вооруженные силы Саудовской Аравии только безвозвратно потеряли свыше 50 танков, в том числе 12 «Абрамсов». Общее количество машин этого типа,выведенных из строя по различным причинам превышает 20 штук. ОАЭ потеряли не меньше 3 «Леклерков». На первый взгляд, эти потери выглядят незначительными, на фоне десятков уничтоженных танков других типов, однако стоит отметить,что применение АМХ-56 носило крайне ограниченный характер, машины использовались буквально в нескольких боевых операциях. Хуситы и их союзники потеряли свыше 100 танков,главным образом от ударов ВВС коалиции. Потери южан и хадистов составили свыше 70 танков, главным образом Т-55 и Т-62.

Т-34/85 в Йемене. Источник: lostarmour.info

Нельзя не отметить, что танковые подразделения в ходе войны в Йемене не сумели реализовать свой потенциал. Как правило, главная ударная сила сухопутных войск использовалась не по прямому назначению. Обе стороны предпочитали использовать танки в качестве огневых точек на опорных пунктах, лишь изредка используя их для поддержки атак пехоты. Однако этот факт не говорит о неэффективности танков в современной войне. Подобное использование бронетехники в условиях йеменской войны вызвано как объективными, так и субъективными причинами. Так, объективно горная местность Йемена не способствует наступлениям танковых клиньев, ограничивая возможности танковых подразделений. Кроме того, ситуация усугубляется рядом субъективных причин. Хуситы и их союзники не имеют возможностей масштабно применять бронетехнику ввиду господства ВВС коалиции в воздухе. В свою очередь интервенты и коллаборационисты не сумели реализовать превосходство в бронетехнике в силу отвратительного взаимодействия между родами войск на поле боя. Не стоит сбрасывать со счетов крайне низкий моральный дух саудовской пехоты, зачастую приводивший к уничтожению танков противником. В силу низкого уровня подготовки личного состава коалиция зачастую оказывалась неспособной применять имеющееся в наличии современное вооружение. Впрочем, это касается и противоположной стороны. Именно по причине слабой технической подготовки личного состава хуситы крайне ограниченно применяют танки Т-80БВ, отдавая предпочтение более простым в эксплуатации Т-55 и Т-62.

Дмитрий Валюженич

Использованы материалы сайта https://lostarmour.info