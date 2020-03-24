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Российская газета

Мнимое превосходство: газотурбинный Т-80 сравнили с дизельным Т-80УД

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Источник изображения: rg.ru

Советские Т-80 в годы холодной войны были настоящей головной болью натовского генералитета. Их называли "танками "Ла-Манша". Считалось, что находящимся в ГДР вооруженным такой техникой соединениям понадобится всего лишь несколько дней, чтобы выйти к этому проливу.

Долгое время такие боевые машины являлись одними из основных в Российской армии. На сравнительно короткое время их выводили на базы хранения, однако в настоящее время они снова служат в войсках. Также в части стали поступать модернизированные Т-80БВМ, которые по своим характеристикам ни в чем не уступают лучшим современным иностранным моделям.

Поэтому неудивительны попытки очернить этот замечательный танк. Одной из них стала недавняя публикация в издании The National Interest, которая просто изобилует искажениями. Создается впечатление, что американцы до сих пор не могут простить "восьмидесятому" тот конфуз, который приключился с их "Абрамсом" в Абу-Даби еще в начале 90-х годов.

На проходившей тогда выставке вооружений Т-80У восхитил специалистов и простых зрителей своей огневой мощью, необычной маневренностью и способностью совершать многометровые прыжки. За это его тогда назвали "летающим танком". А вот М1А2, попробовавший повторить часть российской программы, не справился с заданием. На одном из участков трассы он завалился на бок и не смог двигаться дальше.

Что касается упоминаемого в публикации участия газотурбинных машин в реальных боевых действиях, то, по свидетельству участников тех событий, Т-80 показали себя с самой лучшей стороны, они часто выдерживали многочисленные попадания различных противотанковых средств.

Да, действительно ГТД "ест" по сравнению с дизельным двигателем больше топлива. Однако турбина потребляет значительно меньше масла (в 16-20 раз), у нее большой ресурс, она лучше приспособлена к условиям работы в зимних условиях и на местности, имеющей радиоактивное заражение.

К тому же такие двигатели выигрывают в экологическом плане, они имеют практически чистый выхлоп, а это важно и для военной техники. Например, на совместных испытаниях в Греции в 1998 году следовавший за украинским танком экипаж получил отравление выхлопными газами и был вынужден воспользоваться респираторами.

В настоящее время украинские Т-80 с двухтактными дизельными двигателями эксплуатируются только в Пакистанской армии. Сообщалось об имеющихся у них проблемах с охлаждением силовых установок.

В то же время газотурбинные танки, кроме Российской армии, есть в вооруженных силах Кипра, Южной Кореи, Узбекистана, Украины и Йемена.

Любопытно, что на Украине решили вернуть в войска "восьмидесятые" именно с ГТД, а не с дизельными двигателями, хотя ранее была разработана программа по установке на Т-80БВ харьковских двухтактников.

На упомянутом выше Т-80БВМ существенно доработана защита, усиленная современной "реактивной броней" "Реликт". Система управления огнем "Сосна-У" позволяет применять различные боеприпасы, в том числе снаряды с сердечником из обедненного урана, а также управляемые ракеты. 1250-сильный двигатель получил так называемый режим "малого газа", существенно снижающий расход топлива.

Сообщалось, что эти танки примут участие в юбилейном параде на Красной площади.


Алексей Моисеев

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